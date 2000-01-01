Kdo si dnes vzpomene na Balaton, který patřil k nejvýznamnějším rekreačním destinacím tehdejšího socialistického Československa? Podívejme se, jak se tam návštěvníkům rekreovalo a domorodcům žilo a pracovalo. Uvidíme mimo jiné i výjevy z lodní dopravy a z průmyslových objektů v přilehlých městech.
Autor: Fortepan / Szalay Zoltán
Pro řadu obyvatel tehdejšího Československa představovalo velké maďarské jezero, zvané mnohými (Maďary) maďarské moře, relativně dostupnou náhradu za mořská pobřeží a zároveň jednu z mála možností, jak strávit dovolenou v zahraničí. Velký význam měl i pro východní Němce, zvláště pro ty, pro které se stal Balaton šikovnou styčnou oblastí pro setkání s příbuznými žijícími v Západním Německu. Z výše uvedených skutečností je galerie až na výjimky časově situována do období od konce druhé světové války do pádu Východního bloku. A především pak na léta šedesátá, kdy tam rostly hotely jako houby po dešti.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Význam Balatonu však zdaleka nespočívá pouze v rekreaci. Jezero a jeho okolí tvoří jedinečný region, jehož historie je úzce spjata s hospodářským i společenským vývojem Maďarska. Po staletí zdejší obyvatelé nacházeli obživu především v rybolovu, zemědělství a vinařství. Vinice na sopečných svazích severního břehu si získaly věhlas daleko za hranicemi regionu. Ve 20. století se k tradičním odvětvím připojil také průmysl, soustředěný zejména ve větších městech a v oblasti severně od jezera. Přesto však zůstal cestovní ruch nejvýznamnějším symbolem Balatonu.
Autor: Fortepan / Faragó György
Pro domorodé obyvatelstvo znamenal rozvoj regionu kolem Balatonu v průběhu 20. století pozitivní změnu.
Autor: Fortepan / Mészáros Zoltán
Město Tihany na stejnojmenném poloostrově, jezero Balaton, rok 1960
Autor: Fortepan / Morvay Kinga
Proměna jezera v jednu z největších rekreačních oblastí střední Evropy byla dlouhodobým procesem. Jeho počátky sahají již do 19. století, kdy vznikala první lázeňská střediska, hotely a železniční spojení. Stále to ovšem můžeme v oboru rekreace klasifikovat jako troškaření. Až v meziválečném období století následujícího (viz foto) se Balaton stal hlavním rekreačním centrem Maďarska. Musíme ovšem podotknout, že především pro Maďary, což zase souvisí s vymezením jeho hranic po první světové válce. Bohatší Maďaři totiž předtím preferovali Jadran, ale mířili i na sever, na území pozdějšího Slovenska, kde navštěvovali lázně (například Trenčianské Teplice) a samozřejmě i Vysoké Tatry. A stále mějme na paměti, že tenkrát cestoval za rekreací jen zlomek populace.
Autor: Fortepan / Vincent Till Baumgartner
Z historického hlediska také musíme zmínit jednu druhoválečnou událost týkající se balatonské oblasti, byť se vůbec netýká jejího rozvoje. Jednalo se o poslední velkou Hitlerovu ofenzívu, které probíhala ve dnech 6. března až 15. března 1945, a navazují protiútok Sovětů od 16. března do 15. dubna. Cílem neúspěšné německé ofenzivy bylo znovudobytí Budapešti a ropných polí u města Nagykanizsa (to nám jen připomene, že nacisti obecně mají velké problémy s palivy). Na fotografii z roku 1946 vidíme pozůstatky obrněné techniky z balatonské ofenzívy, turisté sedí na tanku Panzer IV, vpravo dále jsou samohybná děla Wespe.
Autor: Fortepan / Lissák Tivadar
Po druhé světové válce a nástupu komunistického režimu byl vývoj turismu při Balatonu urychlen rozsáhlými státními investicemi do hotelů, kempů, odborářských zotavoven a dopravní infrastruktury. Vrchol návštěvnosti nastal v 70. a 80. letech 20. století. Po pádu Východního bloku, kdy se před občany do té doby drženými na řetězu komunistických diktatur otevřely hranice, došlo k rapidnímu poklesu rekreantů na Balatonu.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Když jsme zmínili masivní výstavbu balatonských hotelů za socialismu, tak to samozřejmě neznamená, že by se mělo děkovat komunistům, co všechno postavili. To je podobný případ, jako když naši lidi s nedostatečným rozhledem vykřikují něco o tom, co všechno komunisté postavili a jsou schopni vytáhnout paneláky jako příklad o postarání se o občany, aby měli kde bydlet. Což je nebetyčná hloupost, protože si stačí uvědomit, že ani na Západě nežili lidé v jeskyních. Ale zpět k Balatonu, i kdyby tedy Maďarsko nezachvátila po válce vláda jedné strany, rozvoj rekreační infrastruktury by se samozřejmě také konal, byť v trochu odlišném duchu, s jinou vlastnickou strukturou a můžeme si tipnout, že i s průměrně menším množstvím betonu na hotel (zkrátka by nevzniklo tolik velkých hotelů).
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Balaton je se svou rozlohou téměř 600 km2 největším jezerem střední Evropy. Jezero má podlouhlý tvar, jeho délka činí 78 kilometrů a maximální šířka 12 kilometrů. Délka pobřeží je 197 kilometrů. Objem vody se uvádí 1 900 km3.
Autor: Fortepan / Gara család
Rozvoj regionu úzce souvisel s výstavbou železnice, nejprve ve století páry podél jižního břehu a až v první dekádě 20. století podél severního břehu. Železnice zpřístupnila dosud převážně zemědělský region návštěvníkům z Budapešti i dalších částí země, hlavně ovšem napomohla rozvoji průmyslu, který se nejen neobejde bez dopravy vstupů a výstupů, ale už při jeho samotné výstavbě je potřeba na dané místo dopravit objemné hmoty. A zase zpět k rekreaci, první moderní letoviska vznikala již na konci 19. století, zejména v okolí Balatonfüredu na severním pobřeží, ale i na lokalitách při jižním pobřeží. (foto: Balatonfüred, 1971)
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Reklamní fotografie maďarského výrobce lehátek Palma pořízená u Balatonu, automobil je typu DKW F93.
Autor: Fortepan / Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Tatraplan u Balatonu. Písmena CB na espézetce neznamenají České Budějovice, ale jedná se o vůz maďarský, přičemž písmena CA v tomto případě patřila do množiny určené pro osobní automobily občanů (ne organizací).
Autor: Fortepan / Fortepan/Album001
Škoda Tudor šťastných maďarských občanů u Balatonu
Autor: Fortepan / Umann Kornél
V 60. letech začala růst individuální motorizace i v socialistických zemích. Současně se Balaton stal hlavní rekreační oblastí Maďarska i významnou destinací turistů z Československa, NDR a dalších zemí. Tradiční silnice mezi Budapeští a Balatonem přestávala kapacitně stačit. Proto bylo rozhodnuto vybudovat první maďarskou dálnici M7 právě tímto směrem. Zde vidíme fotografii z Székesfehérváru ze slavnostního otevření jejího úseku Székesfehérvár-Balatonaliga dne 3. července 1975.
Autor: Fortepan / UVATERV
Slavnostní otevření úseku Székesfehérvár-Balatonaliga dálnice M7, vedoucí od Budapešti k Balatonu. Mnohem později byla dálnice dotažena až k Chorvatsku.
Autor: Fortepan / UVATERV
Ještě jednou slavnostní otevření úseku Székesfehérvár-Balatonaliga dálnice M7 dne 3. července 1975.
Autor: Fortepan / UVATERV
Župa Vesprém, ležící severně od Balatonu (respektive severně od jeho podélné osy, kdy samozřejmě i jezero patří do příslušných žup), byla snad nejvýznamnější průmyslovou oblastí Maďarska. Byl tam vystavěn rozsáhlý rozsáhlý těžební (bauxit), chemický a hutnický průmysl. My se však podíváme na samotné severní pobřeží Balatonu a jeho nejbližší okolí. Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem přímo na břehu Balatonu byla loděnice v Balatonfüredu, na kterou se právě díváme.
Autor: Fortepan / N. Kósa Judit
Kořeny loděnice v Balatonfüredu sahají do až roku 1881. Po znárodnění v roce 1948 a reorganizaci v roce 1950 byla rozšířena na závod zaměstnávající přibližně 600 pracovníků. Vyráběla nejen lodě pro Balaton, ale i pro další vodní plochy (především pro Dunaj, ale i na export do vzdálenějších zemí, jako byl Egypt).
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Ještě jednou pohled na loděnici v Balatonfüredu. Všimněte si zmijovky na hlavě svářeče.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Hned u Balatonu byla významná těžba čediče, konkrétně z vyhaslé sopky Badacsony. Těžba probíhala v letech 1903 až 1965. Maďarské zdroje uvádí, že se odtěžilo celkem 12 milionů tun čediče. Čedič se dopravoval z hory lanovkou k pobřeží Balatonu, kde byla drtička kamene a přístav.
Autor: Fortepan / Chuckyeager tumblr
Potravinářský podnik Erdei Termék Vállalat, který se zabýval produkcí nealkoholických nápojů (například ovocných šťáv a sirupů) začal v roce 1970 ve své pobočce v Badacsonytomaj licenčně vyrábět americkou Pepsi-Colu.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Výroba Pepsi-Coly v Badacsonytomaj, udává se kapacita 45 tisíc lahví za směnu.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Nákladní automobil Csepel D450 pro rozvoz Pepsi-Coly z podniku Erdei Termék Vállalat
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
A zde se Pepsi-Cola nakládá na nákladní automobil Robur LO 2501.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
V Maďarsku se brzo povedlo rozjet tzv. gulášový socialismus (od první poloviny 60. let), který byl poněkud přístupnější západním hodnotám, tedy pouze materiálním hodnotám. Ostatně proto se tam tak brzy začala licenčně vyrábět Papsi-Cola, jak jsme si ukázaly na předchozích snímcích. Jako další věc z tohoto ranku můžeme ukázat benzínku značky Shell, kdy konkrétně tato byla vyfotografována na dálnici M7 u Balatonu. První poválečná benzínka Shell byla v Maďarsku otevřena už v roce 1966. Benzínky Shell patřily v socialistickém Maďarsku pod společný podnik firmy Shell a maďarského státu.
Autor: Fortepan / UVATERV
Mnohem větší romantiku než průmyslové podniky se svářeči ve zmijovkách však představuje zemědělská prvovýroba. Člověk zjistil, že na svazích severně od jezera, které jsou tedy logicky situovány na jih, se daří vínu. Oblast je ovšem jako dělané i na pěstování dalších druhů ovoce, jako například rybízu, jehož sklizeň pomocí brigádnic vidíme na fotografii.
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
A zde jsme se zase přenesli po práci přímo na hladinu Balatonu, navíc do doby, která našemu zraku nabídla archaický typ šlapadla.
Autor: Fortepan / Lencse Zoltán
Kolem Balatonu vznikla řada kempů pro návštěvníky se stany a později i s karavany, které se také začaly postupně rozmáhat.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Tatra 603 není charakteristickým vozem, kterým by českoslovenští občané jezdili na dovolenou a navíc pod stan. Alespoň symbolicky to tam tedy vyvažuje to embéčko.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Nafukovací matrace patřily mezi oblíbenou výbavu dovolenkářů, ale nutno podotknout, že kdo měl nafukovací člun, byl pánem všech moří… a také Balatonu, jak vidíme zde.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Reklamní fotografie maďarského výrobce lehátek Palma pořízená na Balatonu
Autor: Fortepan / Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Idyla s nafukovacím míčem na plachetnici
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Plachetnice na Balatonu
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
Vodní atrakce
Autor: Fortepan / Kieselbach Tamás
Už tenkrát se někteří fotografovaní snažili dělat pro ozvláštnění výsledného obrazového produktu.
Autor: Fortepan / Umann Kornél
Hotel Marina, Balatonfüred, rok 1969
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Předchozí fotografie byla upoutávkou na bohatou množinu pohledů na velké hotely stavěné u Balatonu v době socializmu. Ty se staly symbolem masové rekreace východního bloku, byť podle fotografií je z větší míry využívali rekreanti ze Západu. Na předchozí, této a dalších dvou je hotel Marina v Balatonfüredu na severním pobřeží Balatonu.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Restaurace hotelu Marina, Balatonfüred, 1969
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Zátiší s ubytovanou v hotelu Marina
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
A zde vidíme pro změnu hotel Annabella. Jsme stále ve významném letovisku Balatonfüred.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Annabella, Balatonfüred, 1969
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
Hotel Annabella, Balatonfüred, 1969
Autor: Fortepan / Inkey Tibor
Nejzajímavější fotka z hotelu Annabella nám ukazuje bar. A to rozhodně nemyslíme nejzajímavější z pohledu alkoholového, ale z pohledu stavebního.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Siófok, 1986
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Siófok, 1986
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Hotel Európa, Siófok
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Hotel Európa, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Európa, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Európa, Siófok, 1974
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Hotel Hungária, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Hungária, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Hungária, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Hungária, Siófok, 1970
Autor: Fortepan / Fortepan
Hotel Lido, Siófok, 1969
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Lido, Siófok, 1969
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Lido, Siófok, 1969
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Lido, Siófok, 1984
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Hotel Balaton, Siófok, 1967
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Hotel Ezüstpart
Autor: Fortepan / Záray Péter
Na dovolené u Balatonu se nemusí skončit jen u vody, v okolí je řada zajímavých míst. A to i včetně historických staveb, stojí tam i několik zřícenin hradů.
Autor: Fortepan / Vozárik Edit
Pro pěší túry je šikovnější oblast severně od Balatonu, která je více kopcovitá a tedy i zajímavější.
Autor: Fortepan / Lindner család
A nakonec si ukážeme několik výjevů z lodní dopravy na Balatonu. V roce 1846 byl na jezero spuštěn první parník Kisfaludy, ten mimochodem moc dlouho nevydržel, ale postupně přicházely další lodě a lodní doprava na Balatonu postupně získala na významu. V krátkém období několika let mezi zahájením těžby čediče a dokončením železnice podél severního břehu Balatonu měla velký význam i lodní doprava nákladní. V průběhu dvacátého století lodní doprava pro místní obyvatele postupně ztrácela na významu, zkrátka železniční tratě vedené podél obou břehů pro ně byly praktičtějším řešením. A samozřejmě do toho promluvil i rozvoj automobilismu. Ale lodě využívali turisté, jejichž počty rostly.
Autor: Fortepan / Faragó György
Osobní lodní doprava na Balatonu tak plnila v období socialismu dvojí funkci. Na jedné straně sloužila rekreantům k výletním plavbám a na druhé straně zajišťovala pravidelné spojení mezi jednotlivými letovisky na severním a jižním břehu jezera, kdy i tyto spoje samozřejmě také ve velkém využívali rekreanti. O skutečném významu veřejné dopravy potom hovoříme v případě trajektu mezi Tihanyí a Szántódem, který se stal důležitou součástí dopravní infrastruktury regionu.
Autor: Fortepan / Faragó György
Trajekt Tihany-Szántód je šikovně veden nejužším místem Balatonu, kde hluboko do jezera vybíhá od severu právě poloostrov Tihany. (foto: z trajektu blížícího se k Tihany)
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Trajekt spojující přístavy Tihany na severním a Szántód na jižním pobřeží Balatonu
Autor: Fortepan / Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ
Parník Kelén, Balaton, rok 1954
Autor: Fortepan / Konok Tamás id
Parník Kelén, Balaton, rok 1963
Autor: Fortepan / Handa család
Přístav v Siófoku, rok 1963
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Přístav v Siófoku, rok 1963
Autor: Fortepan / Magyar Rendőr
Výletní loď Almádi, Balaton, rok 1961
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Parník Beloiannisz, Balaton, rok 1961
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Balatonský přístav Tihany, rok 1960
Autor: Fortepan / Gara család
Parník Beloiannisz v přístavu Tihany
Autor: Fortepan / Gara család
Parník Beloiannisz v přístavu Tihany
Autor: Fortepan / Gara család