Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými, někdy i romanticky laděnými fotografiemi z Ruska se nenechte ovlivnit, ty nejsou směroplatné, jsou pouze ilustrační.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_04-E0545-206
Především však samo Rusko se rádo prezentuje jako jedna ze světových velmocí, jejíž postavení vyplývá z historického dědictví Sovětského svazu, obrovského území, přírodního bohatství a vojenské síly. V mezinárodní politice si nárokuje zvláštní postavení a očekává, že ostatní státy budou respektovat jeho požadavky, a to i na úkor své vlastní suverenity, což je dost zvrácený přístup. Stejně zvrácené je staré ruské rčení, že kam vstoupí noha ruského vojáka, je ruské území. A zatímco kdysi to rčení bylo pouze zvrácené, tak dnes je v kontextu možností samotného Ruska i absurdní.
Autor: Pexels, public domain
Při posuzování velmocenského postavení je nutné vzít v úvahu více než jen počet jaderných hlavic nebo rozlohu území. Skutečná světová velmoc by měla disponovat také silným a konkurenceschopným hospodářstvím, technologicky vyspělým průmyslem, kvalitní infrastrukturou, vysokou životní úrovní obyvatel a schopností ovlivňovat světové dění prostřednictvím ekonomiky, vědy, obchodu a diplomacie. Právě v těchto oblastech se ukazuje zásadní rozdíl mezi Ruskem a nejvyspělejšími a nakonec i jen trochu vyspělými státy světa. Zatímco Spojené státy a Čína mají globální ekonomický dosah a jejich výrobky, technologie a služby jsou přítomné prakticky všude, Rusko je především dodavatel surovin (i když dnes to není zdaleka tak růžové, chcete-li naftové, jako dříve), případně pak zbraní pro státy, které si nemohou dovolit zboží kvalitnější z tohoto oboru.
Autor: Arkadij Zarubin, CC BY-SA 3.0
Nakonec je pravda, že i v případě Sovětského svazu označení velmoc kulhalo minimálně na jednu nohu. Když si ovšem to hodnocení oprostíme od technologické vyspělosti a dalších oborů, včetně pro něj takových nepodstatností, jako je opět životní úroveň obyvatelstva, tak SSSR světovou supervelmocí nepochybně byl. Jeho postavení vycházelo z několika pilířů: obrovské vojenské síly, schopnosti působit globálně vojensky i politicky, sítě podřízených satelitů (RVHP a Varšavská smlouva), ideologického a politického vlivu na značnou část rozvojového světa. A v neposlední řadě alespoň po nějakou dobu dokonce i z průmyslové a vědecké základny alespoň v některých oblastech, a to především v těch strategických jako například v „dobývání vesmíru“.
Autor: Pexels, public domain
Ostatně jak byl SSSR vyspělý nám dokládá i fakt, že zvládl mnohem dřív výrobu jaderných zbraní než hromadnou výrobu toaletního papíru, kterou by navíc bez pomoci Britů ani nezvládl. Ale zas ho nepřechvalme, hromadná výroba neznamená výrobu v objemu dostatečném. Tak tomu ani zdaleka nebylo, během první pětiletky jeho hromadné výroby vycházelo statisticky čtvrt roličky na jednoho sovětského obyvatele ročně. Dostatek toaleťáku se v obchodech objevil až po rozpadu SSSR a otevření vnitřního trhu zahraničním hráčům.
Autor: Ninara, CC BY 2.0
A nyní už k číslům současným. Ruské hospodářství dosahovalo v roce 2024 hrubého domácího produktu přibližně 2,17 bilionu dolarů, což je zhruba tolik jako Itálie a méně než Německo, jehož ekonomika byla více než dvakrát větší. Ve srovnání se Spojenými státy, jejichž HDP činil 29,17 bilionu dolarů, bylo ruské hospodářství více než třináctkrát menší, v porovnání s Čínou potom téměř devětkrát. Rusko tak sice jen díky své velikosti a počtu obyvatel patří mezi největší světové ekonomiky, ale jeho hospodářská váha zdaleka neodpovídá velmocenským ambicím.
Autor: Pexels, public domain
Ještě výmluvnější je HDP na obyvatele, který v Rusku v roce 2024 činil přibližně 15 tisíc dolarů, zatímco v Německu přes 56 tisíc, v USA přes 84 tisíc a v Jižní Koreji přes 36 tisíc dolarů. Rusko tak dosahovalo přibližně čtvrtiny německé a necelé poloviny jihokorejské hodnoty. Rozdíly se projevují také v délce života, která v Rusku činila 73,4 roku, zatímco v Německu 80,8 a v Japonsku 84 let.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-041111
Zaostalost Ruska se naplno projevuje také v samotné úrovni výrobních technologií. Ruské továrny jsou výrazně méně automatizované než je obvyklé ve světě. Zatímco světový průměr činí přibližně 177 průmyslových robotů na deset tisíc zaměstnanců a například v Německu jich je přes 460 nebo v Česku kolem dvou stovek, tak v Rusku to jsou zhruba dvě desítky. Rusko navíc nedokáže vyrábět vlastní moderní výrobní prostředky, nejhůře na tom je v případě obráběcích strojů, kterých musí kolem 98 procent dovážet ze zahraničí (údaj z roku 2024), zejména z Číny.
Autor: Provko, CC BY-SA 3.0
Rusko investovalo v roce 2022 do výzkumu a vývoje přibližně 0,91 procenta HDP, zatímco Německo 3,07 procenta, Spojené státy 3,49 procenta a Jižní Korea téměř 4,85 procenta. V přepočtu na podíl ekonomiky tak Rusko věnovalo vědě a vývoji několikanásobně méně než nejvyspělejší technologické státy. Jeho průmysl navíc zůstává silně závislý na exportu surovin a dovozu řady moderních technologií, strojů a elektronických komponentů.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-042824
Rusko sice v roce 2025 vynaložilo na armádu odhadem 190 miliard dolarů, tedy přibližně 7,5 procenta HDP, ale ani obrovské výdaje mu nepřinesly vítězství na Ukrajině. Invaze odhalila problémy s logistikou, velením, modernizací techniky i kvalitou části ozbrojených sil a ruská armáda utrpěla mimořádné ztráty. Její skutečnou sílu proto nelze měřit pouze počtem tanků, vojáků a jaderných hlavic, ale také schopností dosahovat stanovených strategických cílů.
Autor: Aleksandr Vlasenko, CC BY-SA 3.0
Ale čert vem HDP, roboty, soustruhy a frézy a ruskou armádu, pro každodenní život jsou tu ještě důležitější čísla. Podívejme se třeba na něco z dopravní infrastruktury, konkrétně na silnice. Podle Rosstatu mělo v roce 2024 pevný povrch pouze 71,4 procenta veřejné silniční sítě, téměř 29 procent jej tedy postrádalo. U místních komunikací byl podíl ještě horší, zpevněný povrch mělo pouze 59 procent jejich délky. A více než čtvrtina ruských venkovských sídel neměla silniční spojení s veřejnou sítí po zpevněné komunikaci. Jen pro upřesnění dodejme, že zpevněná komunikace nejsou pouze ty asfaltové, ale také štěrové nebo z drceného kameniva. Na takovém stavu se samozřejmě částečně podepisuje i fakt, že země je obrovská, řada sídel odlehlých, především na dalekém severu je nízká hustota osídlení a tam i drsné klimatické podmínky.
Autor: AndGor, CC BY-SA 3.0
Stav infrastruktury je v Rusku obecně nelichotivý. Ohroženy jsou také mosty. Kolikrát se nemůžete spolehnout ani na to, jestli tam ten most bude stát i zítra.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-042381
V ultra malém zastoupení přežívá ještě ruský fenomén sdíleného bydlení. Ten vznikl v Rusku po bolševické revoluci v roce a prohloubil se během pozdější mohutné industrializace, kdy sovětský režim řešil akutní nedostatek bytů ve městech. Na sdílené bydlení se upravovaly jednak velké měšťanské byty postavené v době carského Ruska a jednak se stavěly dělnické domy chodbového typu. V obou případech připadla každé rodině pouze jedna soukromá obytná místnost, zatímco kuchyň, koupelnu a toaletu muselo sdílet více domácností, ať už ve společném bytě nebo na společné chodbě. Ačkoliv masová výstavba panelových domů za studené války tento model výrazně omezila, podle oficiálního sčítání lidu ruského statistického úřadu Rosstat a aktuálního průzkumu státní agentury VCIOM takto dodnes žijí zhruba 3 % ruské populace (přibližně 1 % přímo v komunálních bytech a 2 % v bývalých ubytovnách), což představuje přes čtyři miliony lidí. Právě na této fotografii je dům se sdílenými byty (před domem nejsou jeho obyvatelé, ale komise pro zhodnocení aktuálního stavu).
Autor: «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0
Pohled do sdílené kuchyně v domě, který jsme viděli i na předchozí fotografii. Každý byt v tomto domě je určen pro čtyři rodiny, v kuchyni pak vidíme čtyři sporáky i čtyři dřezy (či spíše umyvadla).
Autor: «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0
Detail na jednu z dvojic umyvadel. I při pohledu na tento snímek se člověk zdráhá uvěřit, že dům je obydlený. Všimneme si i absence směšovacích vodovodních baterií.
Autor: «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0
V tomto bytě ze stejného domu si jeho uživatelé s absencí směšovacích baterií poradili, byť způsobem poněkud svérázným.
Autor: «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0
Rusko
Autor: Ludvig14, CC BY-SA 4.0
Rusko
Autor: Ludvig14, CC BY-SA 4.0
Nižnij Tagil, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-042402
Státní cirkus Nižnij Tagil, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-042396
Vladivostok
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_04-E0545-264
Ruský obchod, rok 1988
Autor: Steve Jurvetson, CC BY 2.0
KAvZ-685, prodej mléka, Khabarovsk, Rusko, 1998
Autor: Steve Jurvetson, CC BY 2.0
Rusko
Autor: Pexels, public domain
Rusko
Autor: Pexels, public domain
Rusko
Autor: Pexels, public domain
Rusko
Autor: Pexels, public domain
Bělomořský prospekt, Severodvinsk, Rusko
Autor: Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0
Saratov, 2004
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-042658
Rusko
Autor: Pexels, public domain
Kdesi v Leningradské oblasti
Autor: Käbi Suvi, CC BY-SA 4.0
Ves Trubnikovo, Nekrasovský okres, Jaroslavská oblast, Rusko, 2013
Autor: Impi, CC BY-SA 3.0