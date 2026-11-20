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S krásou ve starém kabátě. Retrojety jsou v kurzu, kdo ho nemá, jako by nebyl
Vizuálně velice atraktivním způsobem, jak může letecký dopravce připomenout svoji historii, je opatřit některý z moderních letounů z aktuální flotily historickým nátěrem. Zatímco na přelomu...
Je Rusko velmoc? Ani čísla tuto nepodloženou teorii příliš nepodporují
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými,...
Mimořádný milník lidstva. Voyager 1 je po půl století jeden světelný den od Země
V 11:16:07 SEČ dosáhla sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stala prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhl vzdálenosti jednoho světelného dne od...
Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu
Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...
Nejkurióznější 17. listopad. U Dvora Králové z nebe padaly ruské cigarety
K jedné z nejkurióznějších velkých leteckých nehod na našem území došlo přesně před 36 lety, 17. listopadu 1990. Na poli u Dvora Králové nouzově přistálo, či spíše havarovalo, ruské letadlo plné...
Je Rusko velmoc? Ani čísla tuto nepodloženou teorii příliš nepodporují
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými,...
Co stojí za výpadky Microsoftu, NSA, Applu nebo leteckého provozu USA
Od pátku třináctého to vypadalo, že Spojené státy a s nimi část světa postihla nějaká kletba. Začalo to velkým výpadkem služeb Microsoftu, pokračovalo zastavením letů, problémem sítě špionážní...
Jsou to zvířata, zabíjení nelituju, říká český vývojář dronů pro Ukrajinu
Krvavá válka na Ukrajině trvá už buď čtyři roky, nebo dvanáct let. Záleží na tom, jak to počítáte. Když Ruská federace napadla svého souseda, počítala s rychlým vítězstvím v řádu dnů. Místo něj se...
Kombinace nesmyslů i skvělých funkcí, co jsme u sluchátek ještě neviděli
Toto je recenze, u jejíž přípravy jsme si nebyli jisti, zda se máme smát, nebo bušit hlavou do futer. A to ne jednou. Sluchátka Nothing Headphones 1 Pro jsou opravdu fascinující.
Mimořádný milník lidstva. Voyager 1 je po půl století jeden světelný den od Země
V 11:16:07 SEČ dosáhla sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stala prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhl vzdálenosti jednoho světelného dne od...
Splést si, jestli je někdo muž či žena, bývá trapné. Historikům se to stalo
Římská invaze do Británie dodnes ovlivňuje podobu dnešního světa. Spustila ji stížnost jednoho z místních vladařů na císařském dvoře. Podle nové teorie ovšem nešlo o vladaře, nýbrž o vladařku. Kdo se...
Letoun, se kterým Lindbergh přeletěl Atlantik, ožívá v dokonalé replice
Jediné, co neodpovídá originálu, je velikost palivových nádrží. „Nechtěli jsme se nechat pokoušet,“ tvrdí autoři dokonalé repliky letounu Spirit of St. Louis, se kterým Charles Lindbergh v květnu...
Jaderný pohon se vrací do vesmíru. Cestu na Mars zkrátí z devíti měsíců na tři až pět
Dobývání Měsíce i Marsu by mohlo výrazně zrychlit díky jadernému pohonu. Jde o to, aby řízená štěpná reakce neohrozila život na Zemi. Co může vývoj přinést a jaká rizika nám hrozí, zjišťoval magazín...
Nejkurióznější 17. listopad. U Dvora Králové z nebe padaly ruské cigarety
K jedné z nejkurióznějších velkých leteckých nehod na našem území došlo přesně před 36 lety, 17. listopadu 1990. Na poli u Dvora Králové nouzově přistálo, či spíše havarovalo, ruské letadlo plné...
Blíží se noc bolidů. Kdy sledovat nad Českem Leonidy a co bude vidět?
Meteorický roj Leonidy je zajímavý mimo jiné rychlými meteory a také událostí, kterou astronomové nazývají jako noc bolidů. Letošní vrchol aktivity meteorického roje Leonidy připadá na noc ze 17. na...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
S krásou ve starém kabátě. Retrojety jsou v kurzu, kdo ho nemá, jako by nebyl
Vizuálně velice atraktivním způsobem, jak může letecký dopravce připomenout svoji historii, je opatřit některý z moderních letounů z aktuální flotily historickým nátěrem. Zatímco na přelomu...
Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu
Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...