Jak se ze zájmu o letectví stane zájem o natáčení letadel?

V roce 1996 jsem se poprvé zúčastnil Létajících legend v Duxfordu. Bylo mi 22 let a tehdy jsem bohužel měl jen foťák na kinofilm. Zjistil jsem, že fotí úplně všichni a že mně se to víc líbí v pohybu a se zvukem. Takže při druhé návštěvě v roce 1997 jsem už do Duxfordu a na Royal International Air Tattoo do Fairfordu vyrazil s mojí první VHS kamerou. A tam jsem definitivně propadl natáčení letadel.

Vaše videa najdeme dnes v mnoha článcích iDNES.cz s leteckou tématikou, jaké měl ale tehdy ten videozáznam využití? Byl to čistě jen váš suvenýr?

Ano, v roce 1997 to bylo v podstatě jen pro mě. Chtěl jsem si uchovat tu nahrávku, tu skutečnost.

Vzpomněl byste si na nějaký nezapomenutelný okamžik?

Takový se stal hned při mé první návštěvě Anglie v roce 1996. (V té době Jan ještě nenatáčel, pozn. red.) Před mými zraky spadlo moje nejoblíbenější letadlo P-38 Lightning, konkrétně to byl stroj California Cutie. Pilot bohužel nevybral výkrut, dělal ho strašně nízko, škrtl křídlem o zem, kde jsou nádrže a okamžitě to byla ohnivá koule.

Dále můžu vzpomenout třeba rok 2015 a poslední let letounu Avro Vulcan, který se proslavil válkou o Falklandy. Angličané to strašně prožívají a podobné slavnostní průlety dělají s Red Arrows (slavná akrobatická skupina RAF, pozn red.). Podobně v roce 2013 ve Fairfordu probíhal i průlet nového Airbusu A380, který zaváděly British Airways.