Kroužky 21. století
Najít pro děti volnočasovou aktivitu, která je bude bavit a zároveň jim něco přinese, není vždy jednoduché. Rodiče často hledají kroužky, které nespočívají jen v pasivní zábavě u obrazovek, ale nabídnou dětem pohyb, nové zkušenosti a možnost něco skutečně vyzkoušet. Vedle sportovních, uměleckých nebo jazykových aktivit se v posledních letech objevují také technologické kroužky, které děti učí pracovat s moderními nástroji.
Výhodou podobných aktivit je spojení techniky s pohybem a praktickou zkušeností. Dítě nesedí pouze u obrazovky, ale pohybuje se na čerstvém vzduchu, osvojuje si technické dovednosti a současně se učí zodpovědnost i dodržování pravidel.
Hračka nebo klíč k budoucnosti?
Jednou z možností jsou kroužky zaměřené na drony. Přestože mohou na první pohled připomínat počítačovou hru, ve skutečnosti děti při létání tráví čas aktivně mimo domov, kde trénují ovládání skutečného přístroje v prostoru. Pilot sleduje stroj i jeho okolí, odhaduje vzdálenost, pracuje s ovladačem a zároveň musí přemýšlet několik kroků dopředu.
Děti se v kroužku učí také základy techniky, například kde je akumulátor nebo jak se stroj kalibruje. Starší děti se věnují také práci s kamerou, kompozici a střihu vlastního videa. „Především si ale osvojují návyk, který se hodí kdekoli: nejdříve si vše promyslet, teprve potom jednat. Učí se také respektovat pravidla. Létáme tam, kde můžeme, a nelétáme tam, kde nesmíme. Zní to jako fráze, ale pro dítě je to první setkání s tím, že používání techniky s sebou nese odpovědnost,“ vysvětluje Alex Drak, zakladatel společnosti DronPro.
Ne z každého dítěte, které se naučí létat, samozřejmě vyroste profesionální pilot dronu. Smysl podobných kroužků může být širší. Moderní bezpilotní technika se potkává s robotikou, elektronikou, kamerovou tvorbou, zpracováním dat i umělou inteligencí.
Je třeba kupovat dítěti vlastní dron?
Drony jako škola trpělivosti
Při správně vedené výuce se z létání stává poměrně komplexní činnost, při které je potřeba zvládnout několik věcí současně. Pilot sleduje stroj i jeho okolí, odhaduje vzdálenost, pracuje s ovladačem a zároveň musí přemýšlet několik kroků dopředu. Musí se orientovat se v okolí, plánovat pohyb a respektovat pravidla bezpečného provozu, překonávat vítr, vzdálenost, překážky i vlastní chyby. Právě okamžitá zpětná vazba pomáhá rozvíjet soustředění, trpělivost a schopnost hledat řešení.
Létání s dronem tak může být pro děti zajímavou alternativou k běžným kroužkům. Nabízí kombinaci pobytu venku, práce s moderní technikou a dovedností, které mohou využít i v dalších oblastech. „Rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci oka a ruky jiným způsobem než při hraní na konzoli. Zlepšuje také prostorovou orientaci. Létání je doslova trenažérem mozku, protože dítě musí vnímat trojrozměrný prostor a předvídat pohyb,“ pokračuje Alex Drak s tím, že ovládání tak malého stroje v prostoru vyžaduje a koordinaci rukou a očí a současně i schopnost sledovat okolí. Dítě se nemůže spoléhat jen na automatickou reakci, ale musí průběžně vyhodnocovat, kde se dron nachází a co s ním chce udělat dál.
U řady školních úkolů se dítě o chybě dozví až ve chvíli, kdy dostane opravený test. Naopak při pilotování přichází zpětná vazba téměř okamžitě, když dron nedrží zamýšlenou trasu, zatočí příliš brzy nebo nepřistane na místě, kde měl.
Pilot se proto musí vrátit k tomu, co právě udělal, a svůj postup upravit. Někdy stačí menší pohyb ovladačem, jindy je potřeba celý manévr zopakovat. Právě v tom může mít podobná aktivita pro děti přínos i mimo samotnou techniku. Učí se, že chyba není konec úkolu, ale informace, podle které lze další pokus udělat lépe.
Od prvního vzletu až k pohledu z FPV brýlí
Náročnost se přirozeně liší podle věku:
- U mladších dětí může začínat samotným seznámením s ovladačem, bezpečností a základním pohybem dronu. Teprve poté následují přesnější manévry, překážkové dráhy nebo pořízení první fotografie či videa z výšky.
- Starší děti se mohou dostat i k různým typům dronů, složitější pilotáži a práci s kamerou. Na samotný let tak může navazovat střih natočeného materiálu, takže dítě nezůstává pouze u řízení stroje, ale vidí celý proces od vzletu po výsledné video.
- Další úroveň představuje FPV létání, při němž pilot sleduje obraz z kamery dronu prostřednictvím speciálních brýlí. Právě tady je důležitý předchozí nácvik na simulátoru. Orientace z pohledu samotného stroje je totiž od klasického létání, při němž pilot dron sleduje ze země, výrazně odlišná.
Předchozí zkušenost přitom nemusí být podmínkou. Výuka může začít úplnými základy a postupně se přizpůsobovat věku i schopnostem jednotlivých dětí.
První krok k technice, která už dnes pracuje kolem nás
Drony se taky postupně proměnily v pracovní nástroj využívaný ve stavebnictví, energetice, zemědělství i záchranářství. Dítě se tak prostřednictvím atraktivní praktické činnosti může poprvé setkat s obory, ke kterým by se jinak dostávalo jen obtížně.
„Drony už dávno nejsou jen létající kamery. Kontrolují stavby, pomáhají zemědělcům, mapují terén a mohou se zapojit také do pátrání po pohřešovaných osobách. Dětem chceme ukázat, že technologie není pouze něco, co pasivně sledují na obrazovce. Mohou ji samy ovládat, pochopit a smysluplně využít,“ uzavírá Alex Drak ze společnosti DronPro, která organizuje kromě kurzů pro dospělé i dětské kroužky pilotování dronů.
Pokud se dítě dokáže soustředit, převzít odpovědnost za ovládaný stroj a po nepovedeném pokusu místo rezignace zjistí, kde byla chyba, budou jeho dovednosti využitelné i daleko od světa dronů. Právě tím se z činnosti, která na první pohled vypadá jako další hra s moderní technikou, může stát docela praktická škola samostatnosti.
Kroužky pro děti DronPro podle věku:
Mladí draci
Dračí akademie
Kroužky se budou konat jednou týdně v sídle DRONPRO na adrese Strakonická 3367/A1, Praha 5. Jedno pololetí zahrnuje přibližně 12 lekcí po 60 minutách. Cena za pololetí činí 4 999 Kč. Platbu je možné rozdělit do tří splátek. Zápis do pořadníku je nezávazný a zdarma. Rodiče neplatí ani za první ukázkovou lekci.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností DronPro.