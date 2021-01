Přivezla toaletu na ISS, nyní popelářská loď Cygnus shoří v atmosféře

Je tak trochu paradoxní, že sofistikovaný stroj vybavený nejmodernější technikou, jakým je kosmická loď, skončí v řadě případů jako dopravce odpadků do atmosféry.

Je to i osud jednoho ze soukromých strojů, které nyní dodávají na ISS zásoby. Tuto konkrétní nákladní loď Cygnus, kterou provozuje společnost Northrop Grumman, vynesla 3. října do vesmíru raketa Antares z kosmodromu Wallops v americké Virginii. Nyní ji čeká ještě necelá třítýdenní cesta k žhavému konci, protože se má v úterý 26. října dostat do atmosféry Země, kde shoří i s naloženými odpadky. Ještě dříve než se tak stane, provede ve vesmíru experiment požární bezpečnosti.

Cygnus, do něhož posádka ze stanice přemístila odpad, který může s lodí shořet, byl před odletem odpojen a přemístěn na bezpečnou vzdálenost pomocí robotického ramena Canadarm-2.

Před zánikem při sestupu k Zemi bude v lodi proveden pečlivě připravovaný experiment Saffire-V. Jde o již pátý pokus (předchozí čtyři se rovněž uskutečnily v lodích Cygnus), jehož cílem je vyvinout co nejspolehlivější protipožární systém pro použití ve vesmíru.

Podle NASA tentokrát bude experiment proveden v podmínkách tlaku a koncentrace kyslíku, jež by měly panovat v budoucích vesmírných lodích. Jeho součástí bude detekování ohně, monitorování produktů spalování a následné čištění po požáru. Využito má být zařízení podobné plánovanému vybavení vesmírných lodí pilotovaných posádkou. Data získaná z testu Saffire-V budou využita při ověřování scénářů reakce na požár ve vesmírných lodích.

Příští týden v pondělí má ISS opustit další kamion, Cargo Dragon společnosti SpaceX. Tento modernizovaný nákladní dopravní prostředek firmy na orbitálním komplexu zakotvil začátkem prosince.

Toaleta i parfém

V říjnu loď v rámci patnáctého zásobovacího letu vesmírných kamionů Cygnus dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici 3,5 tuny zásob pro posádku. Vedle materiálu určeného k vědeckým výzkumům to byla i vesmírná toaleta, zásobníky s kyslíkem, semínka ředkviček určená pro pěstování či kameru pro 360stupňové snímání.

Na oběžnou dráhu se na palubě této lodi dostalo i nové protivráskové sérum od značky Estée Lauder, která zaplatila 128 000 dolarů (tři miliony korun) za to, že se její nový produkt vyfotí ve vesmíru.

Záchod, který má díky designu usnadnit vykonávání potřeby ve stavu beztíže zejména ženám, se má po testovací fázi stát součástí vybavení kosmické lodi Orion. S tou chce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dopravovat posádky na Měsíc. Více o něm jsme napsali zde.