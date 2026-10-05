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Byli jsme v mučírně bobcatů. V Dobříši jsme viděli, co musí bagr vydržet

Aleš Vašíček
Kdo si nepřizná, že ho jako dítě chtěl řídit, ten po tom touží dodnes. Kompaktní „bagřík“, kterému se napříč značkami vžil název bobcat – či možná spíše bobík – je ikonou svého druhu. A co víc, vyrábí se na okraji středočeské Dobříše. Kromě výrobní linky tam ale najdeme i unikátní inovační centrum, kde jsme zjišťovali, jak se bagry testují.
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Než se ponoříme do pozoruhodného světa navrhování a testování této kategorie pracovní techniky, neměli bychom vynechat jednu historickou perličku. Smykem řízený nakladač, který dnes v obecné představě zastupuje název Bobcat, vznikl z potřeby vypořádat se se závalem krůtího trusu. Minnesotský farmář Eddie Velo choval své krůty v patrové budově, a právě likvidace trusu se stala jeho noční můrou. Z té ho vysvobodilo až setkání s konstruktéry Cyrilem a Louisem Kellerovými v roce 1956, kteří pro něj o rok později sestavili jednoduchý tříkolový nakladač.

Byl dost obratný, aby zvládal nakládat smrdutou hmotu v úzkých prostorách kolem nosných sloupů, a zároveň dost lehký, aby mohl pracovat i v prvním patře. Zuby vidlí přední lžíce byly vyrobeny z vězeňských mříží – jediné oceli dostatečně tvrdé na to, aby tuto práci zvládla. Jeho unikátní systém ovládání oslovil výrobce zemědělské techniky, firmu Melroe natolik, že s bratry navázala úzkou spolupráci. Brzy, v roce 1960, se světu představil první smykem řízený samohybný nakladač, který už měl podobu, jakou známe dnes.

Specifikační laboratoř Inovačního centra Doosan Bobcat Dobříš
Specifikační laboratoř Inovačního centra Doosan Bobcat Dobříš
Vedoucí testovacího oddělení Daniel Pleschner
Vedoucí validačního oddělení Jakub Mašek
Inovační centrum Doosan Bobcat Dobříš
56 fotografií

Když se laik bez strojnického průkazu podívá na bagr, nejspíš mu brzy dojdou nápady, čím by tento stroj šlo za ta desetiletí ještě vylepšit. O to víc v nás návštěva v inovačním centru probouzela řadu otázek. Nutno přiznat, že zmíněné centrum u Dobříše nese jisté rysy laboratoře „Q“ z Jamese Bonda, jen s trochu jinou technikou. Filmový Q navrhoval nástroje pro jediného muže. U bagru je tomu přesně naopak.

Pro názornost si představte automobil, na kterém se budou střídat řidiči s různou úrovní šikovnosti – od profesionála po začátečníka, který si ho půjčí v půjčovně. Toto imaginární auto bude jednou jezdit po dálnici na plný plyn a jednou skákat po lese. Bude muset vydržet fungovat v třeskutém mraze, v mazlavém pralesním bahně či v pouštním prachu a horku. Jednou bude jezdit na nákup, jindy stěhovat klavír či tahat přívěs s cementem. Zkrátka škála podmínek, kterou bude muset vydržet, bude nesmírně široká, stejně jako spektrum příslušenství, které se v různých kombinacích na něm bude střídat.

V centru, kterým nás provedli vedoucí testovacího oddělení Daniel Pleschner a vedoucí validačního oddělení Jakub Mašek, se právě takové situace simulují. Jednou je úkolem legislativou daný fyzický test úplně nového prototypu, jindy je nutné rozlousknout záhadu reklamace, za kterou se může skrývat třeba i záměrně nepřiznaná chyba uživatele.



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