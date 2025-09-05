Nejvíce rostoucí elektronika? Nečekaným vítězem prodejů je malý produkt

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Od jednoho z největších světových veletrhů spotřební elektroniky, IT a dalších spotřebičů očekáváme především ukázku nových technologií, výrobků a konceptů. Neodmyslitelně k tomu patří, ale i ukázka trendů a vůbec vývoje trhu. Nejinak tomu je i na letošním veletrhu IFA, který se odehrává jen několik hodin od Česka, v německém Berlíně.
V současné době uživatelé od svých zařízení nejvíce žádají odolnost, vysokou...
Prodejní trendy aktuálního období
9 fotografií

Německé hlavní město je v této roční době příjemné na pobyt, kdy už vysoké teploty pominuly, i když na druhou stranu lze během výstavních dní zůstat zmáčený od deště. To se vám však může stát jen tehdy, když budete přesouvat z jedné obrovské výstavní haly do druhé, nebo si právě dáváte nějaký jídlo z řady stánků, které jsou i v okolí těchto hal.

IFA je tradiční svátek lidí, které zajímají všechny možné druhy zařízení spotřebovávající elektrickou energii, a ty nějaká sprška nerozhází. Samotný veletrh sice začíná pro veřejnost až v pátek, ale už od středy probíhají tiskové konference firem. Vše se děje na pozadí neskutečného mumraje, ruchu a velikého úsilí při horečnaté stavbě stavbě prezentačních stánků, která musí být hotova do pátečního rána.

Právě v té době probíhá prezentace nejnovějších trendů a vývoje trhu v oblasti spotřební elektroniky a další techniky včetně IT a domácích spotřebičů. Ale je logické, že je součástí zahajovací konference k veletrhu, který patří k největším svého druhu na světě. A i letos jsme dozvěděli zajímavé posuny v tom, jak se mění i potřeby a nálady uživatelů.

Asi nejdůležitější zpráva vyplývající z výzkumu společnosti NIQ spočívá v tom, že lidé nakupují obezřetně a možná překvapivě nekoukají jen na cenu. „Na prvním místě při výběru nového spotřebiče je celková odolnost následovaná obecnou kvalitou a tím, jak zařízení usnadní život uživatele,“ řekla na úvodní konferenci Sara Warnekeová, která šéfuje sdružení GFU, které veletrh pořádá a s NIQ spolupracuje. Cena a stylovost je až na dalších příčkách, tedy podle toho, co v průzkumu odpovídali.

Ale to neznamená, že cena není důležitá, jen ona samotná není nejdůležitějším hlediskem a vnímá se celková hodnota, která zůstává prioritou, když 60 % spotřebitelů považuje hodnotu za peníze za nejdůležitější kritérium při výběru dané značky.

Přestože spotřebitelé plánují nakupování strategicky a často čekají na propagační akce, když se rozhodnou koupit, mají tendenci utrácet více, než se očekávalo. Toto chování podtrhuje význam vnímání hodnoty a pokračujícího významu speciálních akcí při zvyšování prodeje.

Zajímavé je, jak roste podíl digitalizace nákupního procesu stále roste. V první polovině roku 2025 se uskutečnilo 37 % celosvětového prodeje produktů spotřební techniky a elektroniky online, což je nárůst o 9 % ve srovnání s rokem 2024.

Pokud se podíváme na konkrétní čísla, od ledna do června 2025 vzrostl globální trh se spotřebitelskými technologiemi o 4,6 %, přičemž generoval tržby ve výši 403 miliard dolarů. Výzkumníci z NIQ očekávají, že tento pozitivní trend bude pokračovat, s odhadovaným nárůstem tržeb o 2 % za celý rok 2025 a to navzdory tlakům inflace a narůstajícím celním bariérám.

Prodeje sluchátek trhají rekordy

Pokud se podíváme na prodeje v rámci jednotlivých odvětví spotřební elektroniky, možná se trochu překvapivě vynoří jedna kategorie. Jsou to sluchátka, jejichž prodej celosvětově narostl meziročně o 32 %. Podle agentury NIQ je to jediný rozšiřující se subsegment ve všech regionech sledovaných touto společností. Důvodem jsou inovace a nové možnosti využití.

Počítá se také s tím, že si dobře povede trh s osobními počítači, především proto, že nás v říjnu čeká nucený přechod na Windows 11 poté, co Microsoft ukončil podporu Windows 10.

Konec podpory Windows 10 může znamenat také problémy s aplikacemi

Již nyní čísla ukazují nárůst, když prodej notebooků vzrostl o 13 %, přičemž u herních notebooků došlo k nárůstu o 23 %. Herní monitory s obnovovací frekvencí 240 Hz+ narostly o 280 %. Zajímavé zjištění ukazuje, že AI není klíčovým hnacím motorem nákupu pro většinu koncových spotřebitelů, přestože představuje 39 procent trhu s notebooky. To podle NIQ zdůrazňuje propast mezi inovacemi a vnímáním spotřebitelů. V oblasti prodeje do firem (B2B) přitom vzrostl v Evropě prodej PC s funkcemi AI o 195 %.

Spotřební elektronika a technika

U televizorů prodeje nadále celosvětově klesají (–2 %), s výjimkou Číny, kde vládní dotace podporují poptávku. Poptávka po velkých obrazovkách (70"+) vzrostla o 14 % a televizory s pokročilými technologiemi (které přesahují LCD) vzrostly o 26 %.

Také celosvětový růst prodejů chytrých telefonů o 4 % je podpořený dotacemi v Číně. Prémiové modely (přes 600 dolarů) zaznamenaly nárůst o 7 %, zatímco modely pod 600 dolarů ukazují stagnaci. Spotřebitelé prodlužují dobu než zařízení vymění a volí špičkové modely. Zajímavý je pohled na druhou stranu. Zájemci citlivější na cenu si stále více vybírají repasovaná zařízení. Repasované smartphony například ve Francii představují 41 % tržeb v segmentu méně než 600 eur.

U domácích spotřebičů uživatelé dají na udržitelnost, zjednodušení života a chytré funkce v čele s umělou inteligencí.

Meziroční změna prodejů speciálních funkcí u různých druhů techniky.

V Evropě se prodej velkých spotřebičů s energetickým štítkem A zvýšil z 19 % v roce 2023 na 31 % v roce 2025, což je známkou rostoucího zaměření na energetickou úsporu. Růst objemu prodaných kusů však převyšuje růst hodnoty vyjádřené v součtu cen, což naznačuje, že firmy dokážou jít naproti zájemcům, kteří vyhledávají nejlepší poměr ceny a výkonu.

Možná trochu překvapivě roste trh vysavačů, které vykazují prudký nárůst o 13 %, přičemž nejvíce to mají na svědomí ty robotické, kde byl růst dokonce 34 procent. Modely schopné i vytřít také rostou dvojciferně.

Podle NIQ tak se vstupem do druhé poloviny roku 2025 vykazuje globální trh se spotřebními technologiemi známky opatrného optimismu. Díky inovacím, cenově dostupné a regionální odolnosti, která podporuje dynamiku tohoto odvětví, se zdá, že trh je připraven čelit politickým a ekonomickým nejistotám s měřenou důvěrou.

Vstoupit do diskuse

