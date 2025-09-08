Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) - Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými pomocníky pro udržování vašeho trávníku a rostlin v podobě, v jaké si to představujete. Prim hrají robotické sekačky, které zvládnou stále lepší triky.
Takto vypadá vysekaný vzkaz v trávě za pomoci robotickém sekačky v tiskových...

Takto vypadá vysekaný vzkaz v trávě za pomoci robotickém sekačky v tiskových materiálech společnosti RockMow Z1. | foto: Roborock

Přední části sekačky RockMow Z1 dominují dvě kamery
Boční pohled na RockMow Z1
Detail pružin robotické sekačky RockMow Z1
Robotická sekačka Roborock RockMow Z1
Kdo někdy využíval samostatně se pohybující sekačku na trávu ví, že různé nastavování a vytyčování hranic může být někdy otravné. Navíc jsou některé z nich poměrně citlivé na to, na jakém povrchu se pohybují a s některými překážkami, třeba v podobě spadlého ovoce, si prostě neporadí. Problém jim také může dělat příliš vysoký sklon terénu, který prostě nemusí zvládnout.

Na berlínském veletrhu IFA se s řešením vytasila společnost Roborock. Tato čínská firma se zatím v Evropě prezentuje především robotickými vysavači a dalšími stroji pro domácnost, ale v rámci svého jedenáctiletého působení na trhu se pustila do dalšího oboru, kterým jsou právě robotické sekačky. A myslí si, že zde může být zdatnou konkurencí zavedeným značkám.

A patrně ano, její nejvyšší model RockMow Z1 má pohon všech kol, přičemž každé ze čtyř kol má motor v náboji a přední mají systém řízení, který jim umožní snadno zvládat zatáčky a zabraňuje prokluzování na svazích.

Firma deklaruje, že novinka umí zvládnout až 38.7° převýšení a překonání překážek do výšky 6 centimetrů. Roborock to na veletrhu demonstroval na dráze, kde vytvořil kopeček s umělou trávou, který sekačka zdolávala. Po něm se stroj pohyboval s jistotou a nahoru a dolů. Také zatáčení jí nečinilo žádné problémy a jevilo se plynulé. Jak se ovšem bude robotická sekačka projevovat v reálném prostředí třeba na mokrém porostu, to se teprve uvidí.

Sekačka jinak umí posekat trávu, která vyrostla až do výšky 24 cm a výslednou výši pažitu je pak možné nastavit mezi 20–70 mm.

Na první pohled je patrné, že novinka sází také na odpružení, což dává najevo žlutými pružinami, které jsou na jinak decentním provedení stroje nápadné. Ty se mají starat o to, aby robotická sekačka udržela stabilitu na nerovném terénu a udržela sekání v rovině. Celý stroj by měl zvládnout za 24 hodiny posekat prostor asi 5 000 m2.

Detail pružin robotické sekačky RockMow Z1

K orientaci využívá dvojici kamer, které stroji dodávají informaci do systému VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping), který vytváří mapu okolí a určuje polohu robota v reálném čase pomocí kamerových dat. To by ale nestačilo, proto je součástí satelitní polohovací technologie RTK (Real-Time Kinematic), která umožní pracovat s přesnosti na úrovni centimetrů a dostane se tak až do 3 cm do zdí, pokud uživatel využije příslušenství v podobě zastřihovače okrajů. Obě technologie jsou v robotických sekačkách běžně využívány, takže v tomto se RockMow Z1 od konkurence neliší.

Prakticky všichni výrobci robotických sekaček se na veletrhu chlubí nějakou vychytávkou nebo zapojením AI. Roborock u této sekačky například nabízí možnost nechat si vysekat na zahradě nějaký nápis nebo obrazec.

Otázkou zůstává cena, o které zástupci firmy zatím nechtěli mluvit. Ta bude patrně hodně důležitým aspektem v tom, jak se této novince bude na trhu dařit. Pro ty, kdo nepotřebují takový výkon a schopnosti, společnost připravila ještě modely RockMow S1 a RockNeo Q1, které budou samozřejmě cenově posazené níže.

