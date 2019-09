Konec krádeží kol? Invoxia představila stopovací zařízení pod sedlo

Bike tracker od Invoxie využívá ke komunikaci s majitelem síť Sigfox. Ta je primárně určena pro zařízení typu IoT (internet věcí). Výhodou je, že k jejímu využívání nepotřebujete žádnou SIM kartu a po zakoupení zařízení neplatíte žádné poplatky. V ceně je předplatné systému na tři roky dopředu. Cena za každý další rok používání bude 150 eur (3 800 korun).

Invoxia Bike tracker

Nový tracker, který připnete na sedlovku, má zabudovanou GPS anténu a otřesové čidlo. To reaguje na vibrace, pokud se kolo předtím přibližně pět minut nehýbe. Následně systém přes Sigfox pošle majiteli upozornění s aktuální polohou kola zakreslenou do mapy. Podobně dokáže čidlo upozornit i v případě, že se někdo pokusí kolo poničit tím, že jej povalí, nebo s ním začne lomcovat. Ke zpřesnění určení polohy používá Invoxia i wi-fi sítě detekované v dosahu čidla.

Invoxia tracker by měl na jedno nabití akumulátoru (za hodinu a půl) vydržet fungovat přibližně měsíc. Z dlouhodobých zkušenosti s jiným „stopovačem“ od stejné firmy předpokládáme, že této hodnoty zařízení bez problémů dosáhne.

Invoxia Bike tracker

Co však může být problém, je reálná citlivost GPS přijímače v trackeru a pokrytí České republiky sítí Sigfox. V roce 2016 to bylo přes 80 procent území. Podle aktuální zprávy společnosti Simplecell, která síť provozuje, je pokryto přes 89 procent území ČR (96 procent populace).

To znamená, že teoreticky je Sigfox signál i tam, kde GSM nenajdete. Přesto se snadno dostanete do míst, odkud vám tracker zprávu neodešle. Ať už je to například část Krkonoš, ale i okolí Kutné Hory a další místa. V Praze a bezprostředním okolí funguje původní tracker bez problémů. Uvidíme, jak na tom bude novinka v reálném provozu. Test pro vás připravíme, jakmile dorazí vzorky.