Návrat létání k normálu se blíží. Do letadla bez roušky i testu, žádá IATA

Organizace sdružující světové letecké společnosti IATA (International Air Transport Association) a skupina sdružující letiště ACI (Airports Council International), dvě světové organizace zajišťující civilní leteckou dopravu, žádají, aby v Evropě byla zrušena všechna zbývající covidová opatření.

Jedná se zatím o evropský trh, to znamená létání ve vnitroevropském a Schengenském prostoru. Zrušená opatření by zahrnovala konec povinnosti nošení roušek nebo respirátorů při letech v nebo mezi státy, které to už nadále nepožadují v ostatních vnitřních prostorech, skončení požadavků na testování, a také prokázání platného očkování a předložení vyplněného příjezdového formuláře (PLF, Passenger Locator Form).

Vnitroevropská a Schengenská zóna zahrnuje 26 Evropských zemí. IATA deklaruje že COVID19, a speciálně varianta omikron, je nyní přítomna ve všech zemích bez rozdílu. Některé evropské státy již své domácí restrikce uvolnily. IATA a ACI říkají, jak se více evropských zemí otevírá a ruší omezení, je jen logické že tato omezení by měla být zrušena i v letecké dopravě.

Dosud všechna omezení zrušilo deset států: Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Mad’arsko, Norsko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Ale IATA a ACI se odvolávají na nejnovější výzkum od organizací OXERA a Edge Health, který upozorňuje že i když bude objevena nová varianta a okamžitě znovu zavedeny cestovní restrikce, oddálí to nárůst infekcí o pouhé čtyři dny.

OXERA je britská ekonomická a finanční konzultantská společnost a Edge Health je firma analyzující zdravotnická data. Jejich právě uveřejněný výzkum potvrzuje, že cestovní omezení nezabránila rozšíření covid-19, a že je nepravděpodobné, že prokazatelný benefit cestovních omezení vůbec existuje.

Rafael Schvartzman, Regionální Viceprezident IATA pro Evropu, k tomu říká: „Nejnovější výzkum od OXERA a Edge Health nám ukazuje, že v době kdy je zachycena nová varianta a restrikce jsou zavedeny, přenos se již uskutečnil. Imunita evropské populace je silná a covid-19 je nyní v podstatě již endemická nemoc. Přišel čas, abychom svou pozornost soustředili na monitorování této záležitosti, a odstranili zbývající vnitroevropské překážky. To dá lidem možnost cestovat, a také podpoří pracovní místa vracející se do evropského turistického a dopravního průmyslu“.

Oficiální závěry tohoto výzkumu jsou jednoduché: „Souhlasí to se zkušenostmi od začátku pandemie, které naznačují že je obtížné identifikovat další variantu jako nový zdroj obav dostatečně rychle, aby zavedení cestovních omezení mělo vůbec nějaký efekt. Účinnost takových omezení je nadále snížena, pokud má nová varianta vyšší nakažlivost. Pokud se znovuzavedení omezení zpozdí o jeden týden, benefit takového omezení co do oddálení nového nárůstu případů je snížen o polovinu“.

Je samozřejmé že by takový vývoj letiště a letecké společnosti, velmi citelně postižené restrikcemi, uvítaly s otevřenou náručí. Cestovní omezení neumožňují cestujícím létat a obraty firem, na kterých jsou závislí i jejich zaměstnanci, jsou stále hluboko pod průměrem. Díky výsledkům tohoto výzkumu nyní IATA a ACI hodlají vyvinout tlak na neochotnou EU a země Schengenského prostoru, aby:

odstranili všechny pohraniční a zdravotní restrikce ještě před letní sezónou, alespoň na vnitroevropských a schengenských letech, obzvláště testování, trasování, a očkovací certifikáty

uvedli do souladu omezení v letectví s těmi, které jsou vyžadovány národně, se zřetelem k požadavku nošení roušek/respirátorů

umožnit všem, kteří jsou očkováni vakcínami schválenými WHO, aby mohli přicestovat z třetích zemí do EU/Schengenského prostoru za stejných podmínek, jako mají cestující s vakcínou schválenou EMA.

Olivier Jankoviec, generální ředitel ACI, říká: „Nezávislý výzkum a modelování, které bylo dnes publikováno, ukazuje že vlády mohou s důvěrou zmírnit cestovní omezení a to jak pro dnešní, tak pro budoucí varianty onemocnění. Ukázalo se, že cestovní omezení nejsou nejúčinnějším nástrojem a mají malý, až zanedbatelný vliv na šíření. Odstranění těchto omezení nám umožní znovu získat svobodu pohybu“.

Některé britské letecké společnosti se již rozhodly, nezávisle na publikování této zprávy, opustit nutnost nošení respirátorů a roušek pro své cestující. První byla společnost Jet2, která 1. března oznámila konec této povinnosti na letech z a do Anglie a Severního Irska.

Nicméně po vystoupení z letadla na zahraničním letišti se cestující stále musí řídit místními předpisy. Mluvčí společnosti k tomu říká: „Stále platí legální požadavek pro každého cestujícího nad šest let mít roušku na obličeji na všech skotských letištích. To platí, i když je cestující plně vakcinován“.

Odlet letounu společnosti Jet2

Druhou společností, která tyto požadavky ruší, je zájezdová společnost TUI která uvolňuje požadavky téměř na všech letech z a do Anglie a Severního Irska od 11. března.

Británie končí s opatřeními

Velmi důležitým rozhodnutím je oznámení britské vlády, že zruší všechna mezinárodní cestovní omezení spojená s covid-19 pro všechny cestující minulý pátek, 18. března. Tím se Velká Británie zařadila po bok ostatních deseti zemí, která uvolnila pravidla pro cestování dříve.

Oznámení přišlo v pondělí 14. 3. s dodatkem, že všechny hotelové kapacity, využívané pro karanténní pobyty, budou navráceny svému původnímu účelu a budou znovu vládou využívány pouze v nutných případech, což znamená že Velká Británie jako jedna z nejdůležitějších ekonomik se jako první odhodlala k ukončení všech covidových pravidel.

Ministr dopravy Grant Shapps to okomentoval takto: „Řekl jsem, že nebudeme prodlužovat tato omezení déle, než bude nutné. Tento slib plníme dnes, a ještě před Velikonocemi tak poskytujeme vítané zprávy, a také větší volnost, pro všechny cestující. Těším se na další spolupráci s cestovním odvětvím a jejich partnery na celém světě, abychom mohli udržet mezinárodní dopravu v pohybu“.

Vítězem těchto opatření budou pravděpodobně britská letiště a letecké společnosti. Londýnské letiště Heathrow oznámilo, že za únor registrovalo stále pouhých 50 % klientů v porovnání se stejným měsícem v roce 2019, tedy 2,8 milionu cestujících.

Letiště ve svém prohlášení uvádí, že zatímco počty dovolenkových cestujících v souvislosti s postupným uvolňováním opatření pravidelně rostou, turistika směrem do Británie nejeví známky zlepšení ani se nezvyšují počty byznysové klientely, která je negativně ovlivněna testováním a karanténou, stále platnou na téměř dvou třetinách trhů se kterými Heathrow poskytuje spojení.

Obě nejdůležitější společnosti British Airways a Virgin Atlantic již oznámily zvyšování počtu dálkových linek. BA navyšuje počty letů na obě newyorská letiště JFK a Newark, kde plánuje několik denních spojení, a také denní let z Gatwicku.

Virgin Atlantic ve své zprávě oznamují 50% zlepšení prodeje letenek oproti loňskému roku, a obnovují lety do všech svých destinací ve Spojených státech. Juha Jarvinen, CCO (Chief Commercial Officer) dodává: „Pozorujeme zvýšení poptávky na většině našich světových destinací, ale zejména na našem klíčovém trhu USA“.

Další, kdo uvítali pondělní oznámení britské vlády, jsou cestovní agentury a obchodní skupina touroperátorů ABTA. Její ředitel Mark Tanzer řekl: „Zrušení všech cestovních omezení v souvislosti s covidem je přelomový okamžik. Když nebudou žádné testy a formuláře k vyplňování při návratu, cestování se konečně začíná vracet k normálu“.

Vláda Spojeného království dodává, že v budoucnu bude její postoj takový, že hodlá používat jen taková opatření, která budou minimální měrou zasahovat do možnosti svobodného cestování. Taková opatření mají vždy vysokou cenu - personální, ekonomickou a mezinárodní. Vláda prohlašuje, že jakákoli mimořádná opatření použije toliko v extrémních případech.

Situace ve Spojených státech, nejdůležitějším leteckém trhu, je z provozního hlediska příznivá. Počty cestujících se pohybují zhruba na

90 % stejného období roku 2019, což není důsledkem nepřítomnosti viru a potenciálního rizika nákazy, ale jen a pouze faktu že USA jsou jedna velká země, kde cestující nemusí překračovat hranice, a stejná pravidla platí v New Yorku jako v Kalifornii. Vnitrostátní letecký provoz byl ve všech zemích světa postižen nepoměrně méně než mezinárodní.

15. března prošel americkým Senátem návrh na okamžité zrušení masek a respirátorů na palubě. Ale prezident Biden na radu CDC přesto prodloužil tuto povinnost až do 18. dubna a v této záležitosti má právo veta, které je rozhodnut použít.

Lobbistická skupina Airlines for America, která po celé dva roky důrazně požadovala dodržování tohoto pravidla přes to, že palubní personál denně řeší stovky problémů s cestujícími odmítajícími roušky nosit, začala poslední dobou měnit názor a zjišťovat, co by tomu zákonodárci řekli. Mnozí ředitelé leteckých společností se již delší dobou netají názorem, že v souvislosti s velmi účinnými vzduchovými filtry na palubách letadel jsou tato opatření přehnaná, ale letectví je proslulé tím že vždy bude chybovat na bezpečnou stranu, pokud taková situace nastane.

V Číně stále nulová politika

Zatímco Evropa a Severní Amerika jdou cestou postupného uvolňování, opačný sentiment zatím vládne na dříve nejrychleji se rozvíjejícím trhu, v Asii. Čína stále zaujímá politiku „zero-covid“, tedy přístup že i jediný případ nemoci je nepřijatelný, a to má zásadní dopad na cestování v celém regionu. Velmi citelně dopadá například na společnost Cathay Pacific, dlouhá léta na předních místech žebříčku nejlepších světových společností. Její základna v Hong Kongu se řídí stejnými pravidly jako celá Čína, a drastická omezení ji v podstatě likvidují.

Za únor 2022 přepravila jen 1,1 % počtu cestujících v porovnání se stavem před dvěma lety, přesně 31 253 osob, ale to není jediná špatná zpráva.

Na rozdíl od představ, že chybějící cestující pomůže nahradit přeprava nákladu neboli cargo, taktéž za únor 2022 společnost přepravila o 50,4 % carga méně než v porovnatelném období února 2019 a dokonce o 20,9 % méně než před rokem, uprostřed lockdownů. Důvodem jsou extrémně striktní karanténní opatření pro posádky, které byly uvaleny místní vládou. Všichni členové navracejících se posádek musí například tři dny nosit elektronické náramky, aby úřady mohly sledovat, kde se pohybují.

Letadlo společnosti Cathay Pacific

Navíc úřady v Hong Kongu často obviňují členy posádek, že znovu zavlekly nemoc na území státu, a v takto nepřátelském prostředí je velmi těžké provozovat mezinárodní dopravu.

Předseda (Chairman) Cathay Pacific Patrick Healy u příležitosti vyhlášení výsledků za rok 2021 prohlásil: „Zvláště bych chtěl poděkovat našim posádkám, které bezpečně zajišťují spojení Hong Kongu se světem za podmínek, které jsou nejobtížnější na celém světě. V roce 2021 naše posádky strávily více než 62 000 nocí v karanténních hotelech. Navíc přes 1 000 zaměstnanců, mnozí členové posádek ale také další ze služeb, provozu a ředitelství, byli nuceni strávit více jak 11 000 nocí v karanténním zařízení Penny’s Bay. Dohromady naše posádky v tomto roce podstoupily více jak 230 000 testů na COVID s pouze 16 pozitivními výsledky, přes to, že, samozřejmě všichni očkovaní, neustále létají do mnohých rizikových oblastí celého světa“.

Celkový počet nocí strávených v karanténních zařízeních dosáhl více než 73 000, což je ekvivalent těžko uvěřitelných 200 let. Zařízení Penny’s Bay na ostrově Lantau je doslova izolace a mnozí si stěžovali, že nedostávali žádné zprávy o délce jejich pobytu, a dokonce neoficiální zprávy hovoří o třech pokusech o sebevraždu.

Ostatní důležité letecké trhy, zejména blízkovýchodní dopravci, netrpělivě čekají, jestli se podaří uvolnit pravidla pro svobodné cestování ještě letos, nejlépe před letní sezónou. Oficiální statistiky hovoří o 70% provozu, ale to říká jen málo o naplněnosti letadel, nebo cenách za letenky, které museli dopravci na některých trzích snížit, aby je dokázali prodat.

Největší překážkou zůstávají nepřehledná opatření jednotlivých států, která se neustále mění, a neschopnost jednotlivých vlád zaujmout alespoň trochu společný postup. Pokud by Evropa dokázala po dlouhé době najít odvahu a ukázat ostatním, že za současné situace se není čeho bát, je více než pravděpodobné že zbytek světa by ji rychle následoval.