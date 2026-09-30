Roboti v reálném světě
Na videu může humanoidní robot tančit, boxovat nebo předvádět akrobatické kousky a působit téměř jako člověk. Pro firmy je však podstatnější mnohem méně efektní otázka: zvládne osm hodin spolehlivě dělat něco, za co dnes platí zaměstnance?
Právě tady se odděluje působivá demonstrace od skutečně využitelné technologie. Reuters už v roce 2025 popisoval, jak se humanoidní roboti společnosti AgiBot v Šanghaji učí běžné manipulační úkony jejich opakovaným prováděním. Pod vedením operátorů například skládají trička, připravují sendviče nebo otevírají dveře. Cílem bylo sbírat data pro jejich další trénink.
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Také letošní Týden inovací staví robotiku právě do kontextu praktického využití. Program se bude zabývat tím, jak se díky generativní a takzvané embodied AI mění možnosti robotů a jak se stroje přesouvají z výzkumných laboratoří do firem, logistiky a dalších reálných prostředí.
Roboti zatím nenahrazují profese. Berou si jednotlivé úkoly
Představa robota, který ráno nastoupí do práce místo skladníka, odpoledne zaskočí na recepci a večer doma uvaří večeři, je zatím pouze vize. Reálné nasazení je mnohem užší.
Dobře to ukazuje americký Digit společnosti Agility Robotics. Ve skladu logistické společnosti GXO přebírá přepravky od jiných automatizovaných systémů a ukládá je na dopravník. Samotná GXO potvrzuje, že humanoidy používá v živém logistickém provozu zejména pro opakující se fyzické činnosti.
Právě logistika a výroba jsou dnes pro humanoidy jedním z nejslibnějších prostředí. Úkoly se tam často opakují, předměty mají předvídatelnou podobu a trasy lze předem připravit.
Výhodou humanoidní konstrukce je navíc jednoduchá skutečnost, a sice že továrny, sklady i kanceláře byly vybudovány pro lidské tělo. Mají schody, dveře, pracovní stoly, regály či nářadí umístěné v lidské výšce. Dvounohý robot s pažemi se jim může přizpůsobit bez kompletní přestavby provozu. To ale automaticky neznamená, že je humanoid vždy nejlepší řešení. Tam, kde stačí pás, robotické rameno nebo stroj na kolech, může být jednodušší automatizace levnější a spolehlivější.
Unitree H2 Má lidské rozměry, ale nikoli všechny schopnosti
Kam se humanoidní technika posunula po hardwarové stránce, ukazuje například Unitree H2, kterého na pražském Týdnu inovací představí Alza.
Právě u podobných strojů je ale potřeba rozlišovat to, co robot umí předvést, a co dokáže opakovaně dělat v pracovním provozu. Jeho dobře doloženou silnou stránkou je pohyb celého těla, zatímco opakovatelný výkon při praktických manipulačních úkolech zatím není veřejně zdokumentovaný ve stejné míře. Základní verze navíc nemá obratné robotické ruce.
Unitree H2:
Unitree H2 je tak dobrým příkladem toho, jak blízko už hardware dokáže připomínat člověka, nikoli důkazem, že takový stroj dnes dokáže plnohodnotně převzít jeho práci.
AgiBot D1 Max Robotický pes i kontrolor provozu
Zajímavou odpověď na otázku, zda robot vůbec musí připomínat člověka, nabízí další stroje, které má na Týdnu inovací 2026 představit společnost AgiTech. Ne na všechny se však vztahuje označení „humanoidní roboti“. Jedním z nich je tzv. průmyslový inspektor AgiBot D1 Max, čtyřnohý robot, jehož nohy jsou zakončené koly. Na rovné ploše tak může jet, zatímco v náročnějším terénu využívá pohyb končetin.
Právě podobná konfigurace dává smysl například při kontrole průmyslových areálů, energetických zařízení nebo míst, kam je pro člověka obtížné či rizikové vstupovat.
AgiBot D1 Max:
Pro takový úkol nemá smysl trvat na lidském vzhledu. Čtyři nohy nabízejí stabilitu a kola zase rychlý přesun. Robot nemusí umět potřást člověku rukou; potřebuje bezpečně projet provozem a přivézt data ze senzorů.
AgiBot C5 Uklízeč, který nepotřebuje ruce ani nohy
Ještě výrazněji to ukazuje AgiBot C5, kterého AgiTech představuje jako „superuklízeče“. Ani tento robot není humanoidní, ale jde o autonomní úklidový stroj navržený pro větší vnitřní prostory. Tady je hranice mezi automatizací a nahrazením člověka mnohem konkrétnější. Robot může převzít velkou část rutinního čištění rozsáhlé rovné plochy.
Stále však nejde o náhradu celé práce člověka, který uklízí. Stroj například sám nevyřeší všechny nestandardní situace, nepřesune libovolný nábytek ani neuklidí každý kout místnosti.
AgiBot C5:
Kombinuje zametání, mytí a suché čištění podlah.
Využívá LiDAR a kamerové vnímání pro orientaci a vyhýbání se překážkám.
Dokovací stanice dokáže zajistit nabíjení, doplnění čisté vody, odčerpání špinavé vody a čištění nádrže. Výrobce ho určuje například pro obchodní centra, letiště, továrny, nemocnice či kancelářské budovy.
Právě specializované stroje mohou paradoxně postupovat rychleji než univerzální humanoidi. Nemusejí řešit rovnováhu na dvou nohách ani složitou manipulaci rukama, pokud je daný úkol nepotřebuje.
Humanoidní roboti na partnerské konferenci pořádané čínskou společností Agibot v australském Melbourne (17. července 2026)
AgiBot X2 Lidská podoba se hodí zejména na recepci
Jiná situace nastává ve službách. Pokud má robot komunikovat se zákazníkem, ukazovat mu cestu nebo ho vítat, lidský tvar přestává být jen technickou komplikací a stává se součástí jeho funkce. Takovým směrem míří AgiBot X2, kterého AgiTech představuje jako „recepční budoucnosti“.
Takový robot může například vítat návštěvníky, odpovídat na opakující se otázky nebo je navigovat. Právě zde se může uplatnit propojení jazykového modelu s fyzickým strojem. Zákazník už nehovoří s displejem na stojanu, ale s objektem, který se dokáže otočit, gestikulovat a pohybovat po prostoru.
AgiBot X2:
Ani tady ale zatím není možné mluvit o úplném nahrazení recepčního. Lidský pracovník řeší konflikty, nestandardní požadavky, platby, bezpečnostní situace nebo problémy, pro které robot nemá připravený postup.
Robot Robbie Hotelový robot do služby!
Dobrou laboratoří reálných možností humanoidů se letos stal také hotelový provoz. Slovenská společnost KVANT vyvíjí software pro humanoidní roboty a jednoho z nich už nasadila jako hotelového asistenta. Robot Robbie začal v létě 2026 fungovat v bratislavském hotelu Devín.
A právě Robbie dobře ukazuje, kde současná hranice leží. Robot sice představuje hotel, naviguje hosty po jeho prostorách, radí s výběrem jídla a nápojů nebo informuje o Bratislavě, problém však mohou představovat schody.
Robot Robbie od KVANTu:
Humanoid tedy může převzít část informační práce recepce či concierge, nikoli zatím kompletní provoz hotelové recepce.
Největší výzva? Obyčejná domácnost
Mohlo by se zdát, že když robot dokáže pracovat ve skladu nebo komunikovat s hosty hotelu, domácnost bude jednoduchá. Ve skutečnosti je tomu často naopak – tovární linku lze přesně uspořádat, sklad má známé trasy, hotelový robot se může pohybovat v předem zmapovaných prostorách.
Byt je ale naproti tomu plný improvizace. Na podlaze může ležet taška, dveře mohou zůstat pootevřené, hrnek stojí pokaždé jinde a každý předmět má jinou hmotnost, povrch či tvar. Robot musí zvládnout nejen chůzi a rozpoznání objektu, ale také správně odhadnout, jak jej uchopit a jakou sílu použít.
Právě jemná manipulace, spolehlivost v nepředvídatelném prostředí, bezpečnost a výdrž patří mezi překážky, které stále oddělují působivé demonstrace od univerzálního domácího pomocníka. Na světových robotických přehlídkách už stroje předvádějí nejrůznější domácí činnosti, zároveň ale mohou mít problém i s tak běžným úkolem, jako je skládání oblečení.
Humanoidní robot North připravuje v šanghajské restauraci zmrzlinový dezert Blizzard bez pomoci člověka.
Kde tedy robot člověka opravdu zastoupí?
Současné zkušenosti ukazují, že vhodnější je ptát se nikoli „které zaměstnání robot převezme“, ale „který konkrétní úkol se vyplatí robotovi svěřit“?
Nejlépe se automatizují práce, které jsou:
- opakující se, například přesouvání stejných přepravek,
- fyzicky namáhavé nebo ergonomicky nevhodné,
- dobře popsatelné, aby robot věděl, jak vypadá správný výsledek,
- prováděné v relativně předvídatelném prostředí,
- případně nebezpečné pro člověka, například některé průmyslové kontroly.
Naopak čím více práce vyžaduje improvizaci, jemnou motoriku, vyhodnocení nečekané situace nebo sociální úsudek, tím obtížnější je člověka nahradit.
Roboti tedy zatím mnohem častěji přebírají část pracovní náplně než celé pracovní místo.
Roboty bude možné vidět naživo v Praze
Právě rozdíl mezi efektní demonstrací a praktickým využitím má být jedním z témat letošního Týdne inovací (Innovation Week 2026).
Robotické části programu se zúčastní například:
- Alza s humanoidem Unitree H2
- Tým společnosti KVANT, který se věnuje nasazování humanoidních robotů do reálných provozů.
- AgiTech představí AgiBot C5, D1 Max a humanoidního X2
Týden inovací 2026
Součástí programu bude také živá ukázka společnosti KVANT věnovaná tomu, jak se humanoidní robot učí nové úkoly prostřednictvím teleoperace – tedy zaznamenáváním pohybů prováděných člověkem a jejich využitím jako tréninkových dat.
Právě pohled na několik velmi odlišných robotů vedle sebe může dobře ukázat, kam se celý obor posunul. Budoucnost totiž nemusí patřit jednomu univerzálnímu kovovému člověku. Ve skladu může dávat smysl humanoid, v průmyslovém areálu čtyřnohý inspektor a na chodbě obchodního centra autonomní uklízecí stroj. A právě stroje, které se nesnaží dělat úplně všechno, dnes mohou mít ke skutečné práci paradoxně nejblíž.
Obsah vznikl ve spolupráci s Týdnem inovací 2026 (Innovation Week 2026)