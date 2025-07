Část 1/2

S plným vědomím jisté míry poťouchlosti foukáme vzduchový zásobník běžného dílenského kompresoru na uspokojivých 8 barů. Tedy na hodnotu, odpovídající tlaku vzduchového systému nákladních automobilů a v jistých případech i kolejových vozidel. Aniž bychom to zpočátku tušili, otevíráme příběh, který nás bude bavit déle, než vylekané náhodné kolemjdoucí.

Pneumatická houkačka, která se nám dostala na ponk pochází z lokomotivy a nese známky aktivního služebního života. Naši čtenáři, kteří sledují seriál Na co zírá mašinfíra, si dokážou dobře představit, co musela vidět i tato houkačka.

Cesta do hlubin hlasité duše

Komora, do které vede přívod vzduchu, obsahuje dva plíšky z měděného plechu o síle 0,55 mm. Jak známo, výsledná frekvence je tím hlubší, čím je delší trubka. Celková délka naší houkačky je 50 cm. Šroubení o průměru 3/4 palce bylo nutní vyměnit a nakonec jsem použili běžný vodovodní ventil, abychom moli zavřít přívod vzduchu z kompresoru.

Vnitřní plechy ani jiné části jsme nijak nečistili, pouze jsme vyměnili šest hlavních šroubů. Při tlaku 8 barů jsme v uzavřené dílně jsme ze vzdálenosti asi 2 metrů před ústím houkačky získali úctyhodnou nálož akustického tlaku 129 dBA. k měření jsme použili běžně dostupný měřák Parkside.

Složitější to bylo s měřením frekvence, která nás přirozeně zajímala asi nejvíce. Zvolili jsme běžně dostupnou mobilní aplikaci, u níž si však nejsme jisti, jak dokáže přesně měřit frekvenci u takto hlasitého zdroje zvuku. Také jsme nebyli schopni simulovat podmínky, za kterých se běžně měří drážní houkačky, jak to stanovuje norma ČSN EN 15153-2 (Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení – Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla). Když dozněl tón a usadil se prach, měli jsme ale pocit, že to pro ilustraci stačí. Ze vzdálenosti asi tří metrů jsme naměřili frekvenci zhruba 360 Hz.

Zajímavé zjištění bylo, že zásadní snížení tlaku vzduchu na pouhé 2 bary nepřineslo nijak dramatickou změnu v hlasitosti ani frekvenci. A protože s jídlem roste chuť, přišla na řadu další legenda.