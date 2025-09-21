Přijde vám houkačka v metru hlučná? Analyzovali jsme její fortissimo

Aleš Vašíček
Václav Nývlt
,
Když se rozezní, v člověku je malá dušička a nakonec, ač nerad, z bezpečnostního pásu ustoupí, ba i tu nohu ze zavřených dveří vytáhne. Na hlasitost houkačky pražského metra si čas od času cestující stěžují. Nelze se tedy divit, že nalezla své místo i v naší drážní žesťové sérii, kterou tímto – se vzpomínkou na léto – uzavíráme a zároveň připomínáme v těchto dnech aktuální 150. výročí pražské MHD.

Bylo to právě na nástupišti pražského metra, kdy pří úleku z výstražného tónu vznikl námět nejen tohoto článku, ale vlastně celé naší letní minisérie o železničních houkačkách. I když ho možná ne každý tak vnímá, metro je ve své podstatě drážní kolejové vozidlo, tedy vlak. A jako na vlak se na něj vztahují patřičné předpisy. Nás konkrétně zajímal Provozní předpis D1/1, Návěstní předpis pro metro. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Houkačka metra, souprava M1
Umístění houkačky na čelním voze soupravy metra, souprava M1
Detail houkačky pražského metra, souprava M1
Umístění houkačky na čelním voze M1.1 pražského metra
8 fotografií

Železniční houkačky:

Nyní se vrátíme k houkačkám. Stejně jako v předchozím případech i v Dopravním podniku hl. m. Prahy jsme byli tak trochu za podivíny, když jsme přišli s žádostí o průzkum obyčejné houkačky. Nicméně nám vyšli vstříc a my jsme si mohli vychutnat (dokonce opakovaně a do sytosti) zvuk hned dvou typů metra.

Je ale potřeba zmínit jednu důležitou věc: na železnici obecně je zvukový signál skutečně signálem s jasným významem. Není to neapolská křižovatka, kde si každý trouba může mačkat klakson, jak se mu zlíbí. Proto bylo vždy nutné domluvit naše houkání s odpovědnými osobami. V následujícím videu hovoří o použití houkačky na dráze i strojvedoucí a spolumajitel Kladenské dopravní a strojní Radek Šauer.

Zvuk houkačky jsme nejprve měřili na voze M1 (ČKD), přičemž na hlukoměru se rozsvítila hodnota 112 dBA. Následoval modernizovaný vůz 81-71M s hodnotou akustického tlaku 111 dBA. Na první poslech bylo zřejmé, že zvuk se trochu liší. O frekvenční analýzu obou akustických výstražných signálů se opět postaral Václav Nývlt, který došel k tomuto závěru:

VN: Stáli jsme před vozy a zároveň níže, než stojí cestující na nástupišti. Houkačka je přitom odkloněna směrem od nástupiště, takže plný akustický tlak na něj nedolétne.

Umístění houkačky na čelním voze M1.1 pražského metra

První souprava (typu M1) byla tonálně výš, dominantní byla základní frekvence 312 Hz, přičemž dále následovaly její v podstatě harmonické násobky. To vysvětluje, proč má houkačka metra v podstatě hladký tón – hladší než u mnohých železničních kolegyň.

Čelní vůz modernizované soupravy pražského metra typ 81-71M

A stejně to platí pro houkačku soupravy 81-71M. Zde je základní tón o poznání níž, jeho vrchol je na 275 Hz a i zde jsme viděli velmi harmonická násobení na 550 Hz, 1100 Hz… s tím rozdílem, že byl – zejména při druhém měření z odlišného úhlu – víc ovlivněn umístěním houkačky. Ta totiž houká přímo proti vnitřní ploše nárazníků a ve vyšších frekvenčních oblastech je více deformována odrazy od okolních ploch.

Plnící tlak u houkaček metra je 5 barů, přičemž u modernizovaného vozu 81-71M byl zredukován z původních 8 barů, i s ohledem na prostředí uzavřeného nástupiště metra. Nelze jim upřít sílu, s jakou jsme se setkali i u ostatních drážních vozidel. Jen ve stanici metra je tento zážitek intenzivnější. Asi jako rozdíl mezi koncertem v koncertní síni nebo v lesním amfiteátru. DPP se samozřejmě se stížnostmi na přílišnou hlučnost těchto houkaček setkává a my tedy také vznesli patřičný dotaz.

Detail houkačky pražského metra, souprava M1

Houkačka metra, souprava 81-71M

„Na čelních vozech souprav 81-71M metra je osazena středotónová houkačka typu KL 2510002.4, ovládána nožním pneumatickým ventilem. Strojvedoucímu ukládá interní předpis použít akustickou návěst č. 53 „Pozor“ (jeden nepřerušovaný dlouhý tón houkačky) k upozornění osob nacházejících se v bezpečnostním pásu nástupiště, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí zranění či smrti pohybujícím se vlakem,“ vysvětluje technický pracovník DPP Tomáš Tůma. Na Dopravních podnicích se dozvídáme další podstatná fakta:

Nástupiště má délku zhruba 100 metrů a zvuk houkačky musí být dobře slyšitelný v celé jeho délce, a to v podmínkách poměrně vysokého hluku, který ve stanici v době provozu panuje.

Provozní předpis D 1/1, Návěstní předpis pro metro

§ 17 Návěsti vlakových čet:

1. Návěst 53, Pozor

Jeden dlouhý zvuk houkačkou.

Návěst 53, Pozor, musí dávat strojvedoucí v těchto případech:

a) k varování osob v koleji nebo její blízkosti a k varování osob nacházejících se v bezpečnostním pásu;

b) před uvedením hnacího vozidla do pohybu v obvodu depa nebo na kolejích, kde se odstavují vozidla;

c) před uvedením vlaku do pohybu, je-li řízen z jiného než čelního stanoviště;

d) před uvedením vlaku do pohybu po každém mimořádném zastavení;

e) při vjezdu osobního vlaku do stanice na návěst 16, Opatrně absolutního návěstidla, na návěst 5, Kód 0 nebo na návěst 7, Bez kódu;

f) při vjezdu osobního vlaku k nástupišti pro cestující při jízdě nesprávným směrem, kromě obratu vlaku u nástupiště pro cestující v koncové stanici;

g) při průjezdu osobního vlaku stanicí se tato návěst dává od začátku nástupiště až do jeho poloviny;

h) při jízdě služebního vlaku v nepřehledných úsecích;

i) opakovaně při jízdě kontrolního vlaku;

j) opakovaně při jízdě osobních vlaků na trati, je-li v tunelu rozsvíceno osvětlení z důvodu vstupu osoby do koleje;

k) při jízdě přes nechráněný přejezd až do doby, než čelo vlaku nebo posunujícího dílu vjede na přejezd;

l) při potvrzení přijetí návěsti 67, Odjezd.

2. Návěstí 53, Pozor, potvrzuje také strojvedoucí osobního vlaku příjem návěsti 54, Předání řízení; v tomto případě dává tuto návěst zvonkovou signalizací, nebo při její poruše houkačkou.

Jak vyplývá z Předpisu D1, houkačka není jen nástroj akustické tortury cestujících, ale především provozní komunikační nástroj chránící životy. Byť jsme si během léta zvykli, že když zahouká vlak, spočineme blaženě zaposloucháni, tak nyní je na čase s tím přestat a urychleně vyklidit přejezd nebo bezpečnostní pás.

Houkačka metra, souprava M1
Umístění houkačky na čelním voze soupravy metra, souprava M1
Detail houkačky pražského metra, souprava M1
Umístění houkačky na čelním voze M1.1 pražského metra
8 fotografií
Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii

První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...

Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může...

Přijde vám houkačka v metru hlučná? Analyzovali jsme její fortissimo

Když se rozezní, v člověku je malá dušička a nakonec, ač nerad, z bezpečnostního pásu ustoupí, ba i tu nohu ze zavřených dveří vytáhne. Na hlasitost houkačky pražského metra si čas od času cestující...

21. září 2025

Vrchol kariéry? Masaryk jmenoval Háchu do čela Nejvyššího správního soudu

V září 1925 přivítali v budově dnešního ministerstva obrany na Mariánských hradbách nového prezidenta Nejvyššího správního soudu Emila Háchu. Třiapadesátiletý právník, dlouholetý člen soudu a...

21. září 2025

Zažila i zrušení pro nezájem. Poslední tramvaj na Staromáku byla jednička

Městská hromadná doprava je propracovaný systém, který žije a roste společně s městem. V předvečer oslav 150 let pražské MHD máte možnost projet se s námi Prahou tramvají a dozvědět se něco o...

21. září 2025

Raketový letoun X-15 ukázal, co se nehodí pro raketoplán

Experimentální stroje X-15 za dekádu svého působení uskutečnily téměř 200 letů a ustanovily několik neoficiálních světových rekordů v rychlosti a dosažené nadmořské výšky. Informace, které byly...

20. září 2025

To se jen tak nevidí. Obří formace válečných stíhaček Spitfire a Hurricane

Vidět nebe nad Duxfordem zaplněné stroji Hurricane a Spitfire je událostí hodnou oslav 80. výročí konce druhé světové války i 85. výročí Bitvy o Británii. Tuto slavnostní chvíli o prvním zářijovém...

20. září 2025

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

19. září 2025

Žhavé pozdravy z jádra. Nejnovější poznatky o naší planetě vzbuzují znepokojení

Premium

Nejhlubší vrstvu naší planety považovali geofyzikové za oddělenou od jejího zbytku. Na povrch měla mít zanedbatelný vliv. Nejnovější poznatky však naznačují něco jiného. A poznatky to jsou...

19. září 2025

Před 49 lety narazil boeing do hory. Dodnes jde o nejhorší nehodu v Turecku

Kopilot letu Turkish Airlines 452 udělal ve tmě chybu a pokusil se přistát mimo letiště. Náraz zánovního Boeingu 727 do skalního masivu nepřežilo všech 154 lidí na palubě. Dodnes jde o nejhorší...

19. září 2025

Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii

První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...

19. září 2025

Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky

Ve filmu a v televizi vytvořil Jan Skopeček, který se narodil přesně před 100 lety, více než stovku spíše menších rolí, byl trefným představitelem různých komorníků či kverulantů. Diváci jej znají z...

19. září 2025

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

17. září 2025  11:34,  aktualizováno  18.9 14:39

Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

Společnost Meta, která vlastní například Facebook či Instagram, začíná prodávat své chytré brýle, jejichž prototyp ukázala již loni. Ve spolupráci se značkou Ray-Ban je začnou nabízet za necelých 800...

18. září 2025  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.