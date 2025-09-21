Bylo to právě na nástupišti pražského metra, kdy pří úleku z výstražného tónu vznikl námět nejen tohoto článku, ale vlastně celé naší letní minisérie o železničních houkačkách. I když ho možná ne každý tak vnímá, metro je ve své podstatě drážní kolejové vozidlo, tedy vlak. A jako na vlak se na něj vztahují patřičné předpisy. Nás konkrétně zajímal Provozní předpis D1/1, Návěstní předpis pro metro. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Nyní se vrátíme k houkačkám. Stejně jako v předchozím případech i v Dopravním podniku hl. m. Prahy jsme byli tak trochu za podivíny, když jsme přišli s žádostí o průzkum obyčejné houkačky. Nicméně nám vyšli vstříc a my jsme si mohli vychutnat (dokonce opakovaně a do sytosti) zvuk hned dvou typů metra.
Je ale potřeba zmínit jednu důležitou věc: na železnici obecně je zvukový signál skutečně signálem s jasným významem. Není to neapolská křižovatka, kde si každý trouba může mačkat klakson, jak se mu zlíbí. Proto bylo vždy nutné domluvit naše houkání s odpovědnými osobami. V následujícím videu hovoří o použití houkačky na dráze i strojvedoucí a spolumajitel Kladenské dopravní a strojní Radek Šauer.
Zvuk houkačky jsme nejprve měřili na voze M1 (ČKD), přičemž na hlukoměru se rozsvítila hodnota 112 dBA. Následoval modernizovaný vůz 81-71M s hodnotou akustického tlaku 111 dBA. Na první poslech bylo zřejmé, že zvuk se trochu liší. O frekvenční analýzu obou akustických výstražných signálů se opět postaral Václav Nývlt, který došel k tomuto závěru:
VN: Stáli jsme před vozy a zároveň níže, než stojí cestující na nástupišti. Houkačka je přitom odkloněna směrem od nástupiště, takže plný akustický tlak na něj nedolétne.
První souprava (typu M1) byla tonálně výš, dominantní byla základní frekvence 312 Hz, přičemž dále následovaly její v podstatě harmonické násobky. To vysvětluje, proč má houkačka metra v podstatě hladký tón – hladší než u mnohých železničních kolegyň.
A stejně to platí pro houkačku soupravy 81-71M. Zde je základní tón o poznání níž, jeho vrchol je na 275 Hz a i zde jsme viděli velmi harmonická násobení na 550 Hz, 1100 Hz… s tím rozdílem, že byl – zejména při druhém měření z odlišného úhlu – víc ovlivněn umístěním houkačky. Ta totiž houká přímo proti vnitřní ploše nárazníků a ve vyšších frekvenčních oblastech je více deformována odrazy od okolních ploch.
Plnící tlak u houkaček metra je 5 barů, přičemž u modernizovaného vozu 81-71M byl zredukován z původních 8 barů, i s ohledem na prostředí uzavřeného nástupiště metra. Nelze jim upřít sílu, s jakou jsme se setkali i u ostatních drážních vozidel. Jen ve stanici metra je tento zážitek intenzivnější. Asi jako rozdíl mezi koncertem v koncertní síni nebo v lesním amfiteátru. DPP se samozřejmě se stížnostmi na přílišnou hlučnost těchto houkaček setkává a my tedy také vznesli patřičný dotaz.
„Na čelních vozech souprav 81-71M metra je osazena středotónová houkačka typu KL 2510002.4, ovládána nožním pneumatickým ventilem. Strojvedoucímu ukládá interní předpis použít akustickou návěst č. 53 „Pozor“ (jeden nepřerušovaný dlouhý tón houkačky) k upozornění osob nacházejících se v bezpečnostním pásu nástupiště, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí zranění či smrti pohybujícím se vlakem,“ vysvětluje technický pracovník DPP Tomáš Tůma. Na Dopravních podnicích se dozvídáme další podstatná fakta:
Nástupiště má délku zhruba 100 metrů a zvuk houkačky musí být dobře slyšitelný v celé jeho délce, a to v podmínkách poměrně vysokého hluku, který ve stanici v době provozu panuje.
Provozní předpis D 1/1, Návěstní předpis pro metro
§ 17 Návěsti vlakových čet:
1. Návěst 53, Pozor
Jeden dlouhý zvuk houkačkou.
Návěst 53, Pozor, musí dávat strojvedoucí v těchto případech:
a) k varování osob v koleji nebo její blízkosti a k varování osob nacházejících se v bezpečnostním pásu;
b) před uvedením hnacího vozidla do pohybu v obvodu depa nebo na kolejích, kde se odstavují vozidla;
c) před uvedením vlaku do pohybu, je-li řízen z jiného než čelního stanoviště;
d) před uvedením vlaku do pohybu po každém mimořádném zastavení;
e) při vjezdu osobního vlaku do stanice na návěst 16, Opatrně absolutního návěstidla, na návěst 5, Kód 0 nebo na návěst 7, Bez kódu;
f) při vjezdu osobního vlaku k nástupišti pro cestující při jízdě nesprávným směrem, kromě obratu vlaku u nástupiště pro cestující v koncové stanici;
g) při průjezdu osobního vlaku stanicí se tato návěst dává od začátku nástupiště až do jeho poloviny;
h) při jízdě služebního vlaku v nepřehledných úsecích;
i) opakovaně při jízdě kontrolního vlaku;
j) opakovaně při jízdě osobních vlaků na trati, je-li v tunelu rozsvíceno osvětlení z důvodu vstupu osoby do koleje;
k) při jízdě přes nechráněný přejezd až do doby, než čelo vlaku nebo posunujícího dílu vjede na přejezd;
l) při potvrzení přijetí návěsti 67, Odjezd.
2. Návěstí 53, Pozor, potvrzuje také strojvedoucí osobního vlaku příjem návěsti 54, Předání řízení; v tomto případě dává tuto návěst zvonkovou signalizací, nebo při její poruše houkačkou.
Jak vyplývá z Předpisu D1, houkačka není jen nástroj akustické tortury cestujících, ale především provozní komunikační nástroj chránící životy. Byť jsme si během léta zvykli, že když zahouká vlak, spočineme blaženě zaposloucháni, tak nyní je na čase s tím přestat a urychleně vyklidit přejezd nebo bezpečnostní pás.