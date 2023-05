Britská královská jachta měla sloužit i jako útočiště při jaderné válce

V historii Spojeného království se objevily desítky takzvaných královských jachet, lodí určených přímo k dopravě britských panovníků a členů královských rodin. Zde může někdo namítnout: byly to opravdu všechno jachty? A my se smíříme s tím, že byly. Jachta – jako druh lodě – ani nemá standardní pevně danou definici. Zde to vychází i z historie, kdy prvním takovým plavidlem byla skutečně jachta a od té doby se takové označování britských námořních lodí stavěných primárně pro užití panovníky stalo tradicí.

Ale ani tak historie námořní dopravy pomazaných hlav britských není jednoduchá, protože řada těch jachet byla vhodná tak maximálně pro plavby po kanálu a při pobřeží, v lepším případě se odvážila do moří kolem Evropy, jako je Balt, Středozemní moře a podobně. Na větší akce se využily lodě větší, nebo ty z kategorie největších, například ve dvacátých letech dvacátého století bitevní křižník HMS Renown nebo v roce 1947 bitevní loď HMS Vanguard, pročež byly na omezenou dobu příkladně trochu upraveny (redukce výzbroje kvůli realizaci promenádní paluby nebo squashového kurtu).

Model první britské královské jachty Mary Poslední britská královská jachta Britannia na řece Detroit, která plyne z Jezera svaté Kláry do Ontarijského jezera. Ve vzduchu je vrtulník Piasecki H-25. (rok 1959)

První britskou královskou jachtou se stala Mary, kterou Karlovi II. v roce 1660 při obnově monarchie darovali Nizozemci. Nás však v tuto chvíli zajímá naopak zatím poslední britská královská jachta, kterou se stala HMY (Her Majesty’s Yacht) Britannia. Sloužila v letech 1954 až 1997 královně Alžbětě II.

HMY Britannia vlastně nahrazovala předchozí HMY Victoria and Albert z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ta byla v pořadí třetí královskou jachtou toho jména, přičemž zde už hovoříme o lodích parních (první dvě kolesové, třetí šikovnější šroubová). Třetí HMY Victoria and Albert sloužila v letech 1901 až 1939 postupně Edwardu VII., Jiřímu V., Edwardu VIII. a Jiřímu VI. Loď nikdy neopustila evropské vody.

O stavbě nové a větší jachty, vhodné pro plavby zaoceánské, se začalo uvažovat v době odcházení HMY Victoria and Albert. Trochu s tím měl problém parlament, kterému se v té době nezdálo vhodné utrácet prostředky za takové věci. Proto bylo rozhodnuto, že loď bude vhodné koncipované tak, aby se v případě války dala rychle konvertovat na loď nemocniční. S tím už parlament problém neměl. V každém případě válka skutečně záhy přišla, ale protože loď nebyla ještě ani navržena, všechny plány šly k ledu.

HMY Britannia v Helsinkách, 26. květen 1976

Na program dne se projekt nové královské jachty vrátil na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Objednávka na stavbu byla podepsána s loděnicí John Brown & Company Clydebank 5. února 1952. Když následujícího dne Jiří VI. v pouhých šestapadesáti letech věku opustil království pozemské, a tím pádem i britské, nastoupila na trůn královská dcera Alžběta II. Její manžel Philip, vévoda z Edinburghu, se podílel na návrhu VIP interiéru nové jachty. Ostatně bylo o něm známo, že k lodím a moři tíhl a i za války sloužil na válečných lodích Královského námořnictva.

Kýl nové královské jachty byl položen 16. června 1952 a 16. dubna 1953 královna Alžběta II. loď pokřtila jménem Britannia před spuštěním na vodu. Po finálním dokončení vstoupila HMY Britannia do služby 11. ledna 1954.

HMY Britannia, přijímací salonek HMY Britannia, VIP jídelna

HMY Britannia se oproti původnímu, předválečnému návrhu poněkud redukovala v rozměrech a nakonec i v zamýšleném luxusu interiéru sloužícího pro VIP. S možností konverze na nemocniční loď se stále počítalo, a tak v podpalubí najdeme velkou prádelnu. I proto se loď vyznačovala snad nejčistěji oděnými námořníky nejen Královského námořnictva.

Posádku HMY Britannia tvořilo 21 námořních důstojníků a 250 námořníků, příslušníci Královského námořnictva do ní vstupovali na vlastní žádost, a pokud se během ročního zkušebního období osvědčili a rozhodli se zůstat, byli přijati jako plnohodnotní příslušníci do stálé jachtařské služby – stali se z nich královští jachtaři.

Délka lodě činila 126 metrů a šířka 17 metrů, ponor 4,6 metru a výtlak 5 769 tun. K pohonu sloužila dvojice Parsonových parních turbín o celkovém výkonu 8 900 kW. Páru vyráběly dva kotle; nejprve se jako palivo používal topný olej, od roku 1983 nafta. Loď mohla plout rychlostí až 21,5 uzlu – skoro 40 km/h.

HMY Britannia v Helsinkách, 27. květen 1976

I když ke konverzi na nemocniční loď nikdy nedošlo, tak prozraďme, že při takovém využití měla mít kapacitu až 200 pacientů/raněných. Pro ně měly být konvertovány obecně obytné prostory v zadní polovině lodě, protože obytné prostory v přední polovině sloužily posádce. Počítalo se s operačními sály, laboratořemi, rentgenem atd. Zdravotnický personál mělo tvořit osm lékařů, pět zdravotních sester a pro zdravotní činnost 47 speciálně vyškolených námořníků.

V případě jaderného napadení by k tomu ovšem nedošlo, protože v takovém případě se s lodí počítalo jako s útočištěm pro rodinu královny, kdy by loď operovala v severních pobřežních vodách Velké Británie. Samozřejmě to byl jeden z plánovaných scénářů, kdy by situace umožnila přesun na loď a její plavbu, jinak byly v záloze bunkry nebo automobilní kolona k odjezdu na sever.

Ale vzpomeňme spíš věci veselejší. Čtyři páry z královské rodiny absolvovaly na jachtě svatební plavbu (ne najednou). A to včetně prince Charlese a princezny Diany. Zde si loď zaslouží pochvalu, že ani na jedné z těchto čtyř náročných plaveb se nepotopila, ovšem na druhou stranu je také pravda, že žádné z těch čtyř manželství nevydrželo do zdárného konce.

HMY Britannia připlouvá k nizozemskému přístavu IJmuiden, 25. březen 1958 HMY Britannia proplouvá Wellandským kanálem mezi Erijským a Ontarijským jezerem. (rok 1959)

HMY Britannia během návštěvy Austrálie v dubnu 1970. Radost vzdálených poddaných neznala mezí. Jeden z člunů z královské jachty Britannia míří 30. dubna 1988 na otevření světové výstavy Expo 88. V apartním kloboučku vidíme královnu Alžbětu II., za ní a o stupínek výše stojí královský choť, princ Philip, vévoda z Edinburghu.

HMY Britannia během své třiačtyřicetileté služby vykonala 696 zahraničních návštěv a 272 návštěv v britských vodách, přičemž uplavala víc než milion námořních mil (přesně 1 084 623 nm, tedy 2 014 278 km). Ne vždy byla na palubě královna, při některých plavbách byli na palubě „jen“ jiní členové královské rodiny, případně jiné VIP reprezentující Spojené království. A například při vůbec první oficiální plavbě byli na palubě malý princ Charles a ještě menší princezna Anna, když 14. dubna 1954 zvedli kotvy v Portsmouthu a vyrazili do Středomoří, kde se setkali s rodiči vracejícími se z cesty po Commonwealthu. Královna a její choť se na HMY Britannia poprvé nalodili 1. května 1954 v Tobruku. Tenkrát tam byl pěkný průvod zvědavců.

Setkání britského královského páru s manžely Reaganovými na palubě HMY Britannia, zleva princ Philip, Nancy Reaganová, královna Alžběta II. a prezident USA Ronald Reagan. (4. březen 1983)

V každém případě pro královnu Alžbětu druhou se její jachta stala dopravním prostředkem nejmilejším. Jak sama říkala, jen na její palubě, daleko od trůnu, se dokázala pořádně uvolnit (s tou distancí od trůnu to možná neřekla, ale jinak vše platí). Víceméně pravidelně na konci léta odplouvala na lodi na dovolenou do severních britských pobřežních vod. Když byla loď v roce 1997 vyřazována ze služby, uronila královna podle svědků i slzu dojetí.

Za vyřazením jachty ze služby stály – jak jinak – finance. Loď už byla zralá na rekonstrukci, a když sama královna viděla rozpočet, usoudila, že se bez vlastní lodě obejde. A i když později občas probleskly zprávy, že by se mohla pořídit královská jachta nová, nic zásadního se v tomto směru nekonalo.

Dnes HMY Britannia slouží jako muzeum sebe sama, najdete ji v edinburském přístavu Leit.