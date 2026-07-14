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Lesk a bída socialistického Rumunska aneb co viděli a neviděli klienti Čedoku
Rumunsko v době komunistického režimu, kdy mu po větší část této éry tvrdě vládl diktátor Ceaușescu, prošlo jistou industrializací zaměřenou především na výstavbu těžkého průmyslu. Ovšem prostý...
Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4
Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...
Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu
Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...
Vůbec poprvé se podařilo chytit raketu do sítě. Čína ji může znovu použít
Čína přepisuje historii vesmírných letů, když se jí podařilo vůbec poprvé přistát s raketou do speciální sítě. Tato zachycená část by se měla do kosmického prostoru znovu dostat ještě letos.
Lesk a bída socialistického Rumunska aneb co viděli a neviděli klienti Čedoku
Rumunsko v době komunistického režimu, kdy mu po větší část této éry tvrdě vládl diktátor Ceaușescu, prošlo jistou industrializací zaměřenou především na výstavbu těžkého průmyslu. Ovšem prostý...
Ruský protiponorkový letoun překvapil britské lodě, shodil k nim sonarové bóje
Posádky lodí Královského námořnictva zažily u norských břehů blízké setkání s nejhlučnějším letadlem světa – turbovrtulovou obludou Tu-142. Obr kromě provokativního přeletu shodil do vody zařízení...
Vůbec poprvé se podařilo chytit raketu do sítě. Čína ji může znovu použít
Čína přepisuje historii vesmírných letů, když se jí podařilo vůbec poprvé přistát s raketou do speciální sítě. Tato zachycená část by se měla do kosmického prostoru znovu dostat ještě letos.
Natočí akční zvířata i vaše sportovní snažení. Robotický šmírák není drahý
Tohle je Beni od Mondo Robotics, osobní robotický kameraman. Lze používat jak samostatně, nebo mu „na hlavu“ místo kloboučku připnout třeba 360° kameru a získat víc záběrů najednou.
Nový prohlížeč DuckDuckGo má funkci, kterou může naštvat Google
Možná jste ještě o prohlížeči z dílny firmy, která je známá alternativním vyhledávačem, neslyšeli. Nyní se o něm začalo mluvit i proto, že začal nabízet jednu funkčnost, která by mohla rozzlobit...
Stinná stránka vesmírných letů. Co udělá pobyt v kosmu s lidskou psychikou
Let do kosmu vypadá pro nezúčastněné jako skvělý zážitek. Jak při něm dostává lidská psychika zabrat, si popíšeme i v rámci seriálu Česká cesta do vesmíru.
Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře
Neztrácet hlavu za žádných okolností – to platí nejen v rodičovství, ale i v modelařině. Hezky to ilustruje příběh diorámy s letounem Curtis P-40. Dále už modelář Martin Prokeš:
Světlovlasý Šíp změnil fotbal. Di Stéfanovi by letos bylo 100 let
Přestože si fotbalista Alfredo Di Stéfano nikdy nezahrál za Španělsko na vrcholné reprezentační akci, když se na začátku nového milénia volil nejlepší hráč 20. století, skončil legendární střední...
Japonci ostřelovali z ponorek Kalifornii, u Midwaye potopili Yorktown
Útokem na Pearl Harbor a okolí akce císařských ponorek u amerických břehů ani zdaleka nekončily. Propříště se kromě očekávatelné asymetrické války blýskly úspěchem v rámci bitvy u atolu Midway.
El Niño: jak dlouho trvá, kdy kulminuje a proč ohřívá planetu i napřesrok
Obávané El Niño se jako součást komplikovaného cyklu nad Tichým oceánem nepravidelně vrací. Četnost jevu je, stejně jako jeho délka, proměnlivá, odhadnout ji tak lze jen s obtížemi. Jak často se...
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Místo vějíře vezměte do ruky elektrický ochlazovač. Vyzkoušeli jsme, co umí
Do Česka se zase blíží tropické třicítky a možná i vy přemýšlíte, jak je zvenku zvládnout. Vyzkoušeli jsme jeden druh zařízení, který by měl pomoci. Vejde se do tašky nebo kabelky. Vyzkoušeli jsme...
Katastrofa biblických rozměrů: před 100 lety zničil blesk muniční sklad v USA
Obrovské exploze, tlaková vlna, která ničila domy, a tisíce lidí bez střechy nad hlavou. V červenci 1926 zasáhla americký námořní muniční sklad Lake Denmark v New Jersey katastrofa, jejíž následky...