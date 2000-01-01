V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České republice a přilehlém okolí. Podívejme se, co mimo jiného nabídla v minulých ročnících a prozraďme si některé ze skvostů, se kterými počítá program letošní.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Mladoboleslavská Historical Airshow je známa také pod názvem Dobový letecký den, pod kterým původně vznikala. Na snímku P-51D Mustang.
Autor: Pavel Barták
Snad největší lákadlem v roce 2024 byl zavalitý americký stíhač P-47 Thunderbolt
Autor: Pavel Barták
Zajímavé věci spatříte i na zemi. Například tento Trabant Kübelwagen byl na mladoboleslavském leteckém dnu vyfocen v roce 2014.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Hlavní program leteckého dne začíná ve 13:00 hodin, ale je dobré neplánovat si příjezd na poslední chvíli. Kolony motorizovaných návštěvníků postupně narůstají a těm pozdějším klesá šance, že budou v hodině H v cíli. Ostatně letiště se otevírá již v 9:00 hodin. A právě celý tento čas až do oficiálního zahájení není plonkový. Budou přilétat vystupujících, kteří nepřiletěli již v pátek. Bude fungovat doprovodný program. A také jsou připraveny vyhlídkové lety.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Je neoddiskutovatelným faktem, že velké pozornosti ze strany diváků se na leteckých dnech dostává letounům z období druhé světové války. Největšími lákadly z tohoto období v letošním programu by měly být dvě stíhačky F4U Corasir, tři P-51 Mustang a jeden Spitfire. (foto: Mustangy na Historical Airshow 2024)
Autor: Pavel Barták
Již poněkolikáté nabídne mladoboleslavský letecký den i nízký průlet dopravního boeingu. Na fotografii vidíme Boeing 737-8 Max na Historical Airshow 2024.
Autor: Pavel Barták
Samozřejmostí jsou vystoupení letadel z výzbroje AČR, od stíhaček JAS 39 Gripen až po vrtulníky W-3A Sokol. To zahrnuje i transportní letoun CASA C-295, který zde vidíme na fotografii z minulého ročníku.
Autor: Pavel Barták
Z bohatého programu pro rok 2026 můžeme ještě vyzdvihnout akrobatické vystoupení Martina Šonky. Nebo letové předvedení MiGu-15 z Polska, který bude mít dočasnou základnu v Mnichově Hradišti, kde je pro něj vhodné letiště. A právě proudový MiG-15 a pístový palubní Corsair předvedou ukázku leteckého souboje z Korejské války. (foto: Martin Šonka na stroji Extra 300SR)
Autor: Pavel Barták
Letový program bývá bohatý, kdy ukázka střídá ukázku bez zbytečných prodlev, aby divák neusnul. Výhodou boleslavské akce je, že kromě bohatého pole přespolních účastníků může víceméně „automaticky“ počítat i s řadou letadel z Leteckého muzea Metoděje Vlacha, které sídlí na periferii stejného letiště. (foto: replika stroje českého leteckého průkopníka Metoděje Vlacha na Historical Airshow 2024)
Autor: Pavel Barták
Slavná stíhačka Spitfire s kódem 313. československé stíhací perutě RAF (Historical Airshow 2016)
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Na mladoboleslavském leteckém dnu v roce 2016 se objevila i německá hlídka se služebním hafanem.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
V roce 2012 byla jednou z hlavních hvězd Tante Ju (Teta Ju), tedy legendární třímotorový dopravní letoun Junkers Ju 52/3m.
Autor: Yan Renelt, MF DNES
Junkers Ju 52/3m přilákal některé nadšence již v pátek večer, kdy na majestátně dosedl na mladoboleslavské letiště.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Vícemotorové letouny z druhé světové války zkrátka táhnou. V roce 2022 to byla zase Dakota. Ta je sice větší legendou než Ju 52/3m, ale na druhou stranu není zdaleka tak vzácná.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Ještě jednou Dakota s invazními pruhy, kterou obdivovali návštěvníci Historical Airshow 2022.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Vděčným artiklem jsou také letouny palubní, v roce 2012 přilétl do Mladé Boleslavi americký torpédový bombardér Avenger.
Autor: Yan Renelt, MF DNES
Avenger při dopolední přípravě na letecký den v roce 2012. Tenkrát, pamatuji-li si to dobře, létal navíc právě i dopoledne před hlavním programem.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Obrněný vůz Romfell vznikl v roce 1915 v Uhersku snad jen ve dvou kusech. O jejich bojovém nasazení panují dohady. Minimálně jeden používala po válce Maďarská republika rad, určitě byl nasazen při pohraničních bojích proti Rumunsku a možná i proti Československu. (Historical Airshow 2016)
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Na Historical Airshow je po celou dobu něco k vidění, ať už se díváte kamkoli.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Na více ročnících mladoboleslavského leteckého dne si bylo možné vzpomenout i na československé letce bojující v řadách Královského letectva.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Z exponátů Leteckého muzea Metoděje Vlacha (LMMV) zde máme například repliku letounu Grade z průkopnické éry před Velkou válkou.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
A nebo repliky bojových letadel právě z Velké války, jako je třeba tento Sopwith Pup.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Flying Bulls Aerobatic Team v Mladé Boleslavi v roce 2012. V té době vedla tuto akrobatickou skupinu Radka Máchová a letouny byly typu Z-50LX.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Letecká akrobatka Radka Máchová, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2014
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Promenáda pozemní historické techniky na mladoboleslavském leteckém dnu v roce 2014
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Hasičský automobil, který kdysi používal Hasičský sbor mladoboleslavské automobilky. Speciální nástavbu na šasi nákladního vozu Škoda vyrobila renomovaná vysokomýtská firma na hasičskou techniku Stratílek.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Zpestřením leteckého dne v roce 2016 byly i obří RC makety letadel z Velké války. Modeláři ve finále předvedli bojovou ukázku, která se neobešla beze ztrát.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
RC maketa německého bombardéru Zeppelin-Staaken R.VI dosahuje monstrózních rozměrů. Ve skutečnosti měl stroj v každé gondole dva motory, jeden tažný a jeden tlačný, kvůli zjednodušení model ty tlačné postrádá.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
RC maketa Albatros D.III, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2016
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Tento Sopwith Pup se při přistání překlopil na čumák. Druhý stroj stejného typu kvůli technické závadě vrazil střemhlav do země, takže to vypadalo, že byl sestřelen. Obrázek tohoto neštěstí sem však dávat nebudeme, protože z něho zbyly jen třísky a vůbec to nebyl hezký pohled.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Tatra T.101 (replika), Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2010
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Tankování paliva do letounu L-60 Brigadýr, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2014
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
A opět Grade z LMMV. Na originále tohoto letounu se naučila v roce 1911 létat i první česká pilotka Božena Laglerová.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Racek PB-6, replika z LMMV. Pánové Přikryl a Blecha začínali jako letečtí modeláři, ve dvacátých a třicátých letech se pokoušeli stavět i letadla opravdová, ale úspěch v tomto oboru se nedostavil. Jejich posledním strojem byl právě dvoumístný hornoplošník Racek PB-6.
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Historical Airshow 2024. Hlavní program byl již tradičně zahájen seskokem parašutisty s českou státní vlajkou.
Autor: Pavel Barták
P-47 Thunderbolt a průzkumná verze letounu Spitfire. Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
Létající vejce MD 500
Autor: Pavel Barták
Průzkumný Spitfire FR Mk.XIV. Provozovatelem letounu je W Air Collection, pilotem Brice Ohayon, Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
Nejtěžší jednomotorový pístový stíhač, esence výkonu, strukturální pevnosti a palebné síly, to je americký P-47 Thunderbolt.
Autor: Pavel Barták
S Thunderboltem přiletěl známý francouzský pilot historických letounů Baptiste Salis, majitelem stroje je britská Fighter Aviation Engineering.
Autor: Pavel Barták
Martin Šonka a akrobatický speciál Extra 300SR. Nožový let nízko nad zemí patří mezi náročné akrobatické prvky. (Historical Airshow 2024)
Autor: Pavel Barták
Tento pěkně zrenovovaný cvičný letoun C-11 ze sbírek VHÚ Praha provozuje státní podnik LOM Praha ve své divizi CLV Pardubice. Abychom zde nebyli jak u Ivana Mládka, když pěl Zkratky, vězte, že VHÚ je Vojenský historický ústav, LOM zase Letecké opravny Malešice a konečně CLV je Centrum leteckého výcviku.
Autor: Pavel Barták
C-11, určený původně pro pokračovací výcvik, byl v Kunovicích licenčně vyráběný Jak-11.
Autor: Pavel Barták
Beech C-45H Expeditor, poctivý dvoumotorák Petra a Moniky Bezděkových. Modrý pruh s hvězdami nosil letoun v době, kdy sloužil pod Velitelstvím strategického letectva (SAC) k dopravě VIP.
Autor: Pavel Barták
P-51D Mustang pojmenovaný Excalibur, Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
P-51D Mustang pojmenovaný Little Rebel
Autor: Pavel Barták
Dvojice „českých“ Mustangů, letoun pojmenovaný Little Rebel pilotuje Radim Vojta a s Excaliburem létá Miroslav Sázavský. Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
P-51D Mustang pojmenovaný Little Rebel
Autor: Pavel Barták
Slavná československá aerotaxi, tedy letouny ve své době určené pro malou smluvní leteckou dopravu, zde konkrétně typy Aero Ae-145 a LET L-200A Morava
Autor: Pavel Barták
Notoricky známé a relativně mohutné víceúčelové jednomotorové dvouplošníky Antonov An-2. U nás získaly přezdívku Andula.
Autor: Pavel Barták
Antonov An-2 a výsadek parašutistů
Autor: Pavel Barták
Antonov An-2
Autor: Pavel Barták
Jediný v Evropě používaný demilitarizovaný vrtulník Cobra - trochu zajímavá věc, i když zajímavější by asi byl takový vrtulník v normální nedemilitarizované podobě. Ale to by ho nemohla používat společnost HELI CZECH z Hradce Králové. Hrozivě vypadající raketnice jsou potom atrapami, kterými si jeho provozovatel z diváků jenom vystřelil.
Autor: Pavel Barták
Dvoumístný sportovní a akrobatický Suchoj Su-29 předvedl v akci pilot Jan Sobotka z Aeroklubu Mladá Boleslav. Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
Dvoumístný sportovní a akrobatický Suchoj Su-29 předvedl v akci pilot Jan Sobotka z Aeroklubu Mladá Boleslav. Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
Čtveřice sportovních letadel Zlín Trener ve složení tří Z-226 a jednoho Z-336. Jedná se o skupinu Follow-me ze Slezského aeroklubu Zábřeh. Historical Airshow 2024
Autor: Pavel Barták
Průlet Boeingu 737-8 MAX v doprovodu dvou stíhaček Gripen
Autor: Pavel Barták
Curtiss P-40N Warhawk, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2018
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Obojživelná Catalina, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, rok 2014
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz