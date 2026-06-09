Jak vzniká výběr letadel pro Historical Airshow Mladá Boleslav?
Jsem velký fanda letectví a druhé světové války, proto se nápady nejdřív rodí v mé hlavě a potom se je snažíme realizovat v závislosti na dostupnosti jednotlivých letadel. Jsou za námi dlouhodobé zkušenosti podpořené mými návštěvami leteckých dnů v zahraničí. Máme tak spoustu kontaktů, díky nimž sháním letadla po celé Evropě tak, abychom tady mohli lidem ukázat to nejlepší.
Když nevyšlo jiné letadlo, nabídli nám za stejnou cenu stroj, který byl mnohem dražší a hlavně unikátní, jediný svého druhu v Evropě.