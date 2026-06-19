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Nesundat oči z oblohy. Mladoboleslavská Historical Airshow nakopla laťku

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Čtyři mustangy najednou, corsair, MiG-15 či spitfire, který „trhal z hlav klobouky“. Historical Airshow v Mladé Boleslavi připravila podívanou, která byla skvělou oslavou 15. ročníku akce i 100. výročí mladoboleslavského létání. Vychutnejte si video ukázku.

Historical Air Show v Mladé Boleslavi nabízí jedinečnou přehlídku unikátních historických letounů v dynamických letových ukázkách. Mezi hlavní lákadla patří legendární „warbirdy“ z období druhé světové války, jako jsou P-51D Mustang či F4U Corsair, v kontrastu s proudovou technikou typu MiG-15. Po této video ochutnávce připravujeme další článek s bohatou fotogalerií.

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