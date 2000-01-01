Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku formace čtyř mustangů, ale i předvedení proudové stíhačky MiG-15.
Autor: Pavel Barták
Během leteckého dne měli diváci možnost vidět stroje československé výroby, legendy druhé světové války, legendy poválečné a mimo jiné i akrobatické speciály. Samozřejmě nechyběly ani stroje ze současné výzbroje Armády České republiky.
Autor: Pavel Barták
Sobotní airshow, které přálo i počasí, měla několik tematických bloků. Ve fotoreportáži jsou zachyceny zajímavé okamžiky z celého letového dne, ale samozřejmě nešlo postihnout úplně všechno.
Autor: Pavel Barták
Letecký den byl zahájen poctou československému letectví – průřez desetiletími, kdy se u nás vyrábělo množství krásných, praktických, sportovních a užitkových letounů. Jako první se předvedl Zlín Z-XII (replika), tzv. lidové letadlo pro sport, turistiku a cvičné účely, které poprvé vzlétlo v roce 1935, a bylo vyráběno do roku 1939 ve zlínské pobočce firmy Baťa. Celkem bylo vyrobeno přes 200 kusů a bylo v provozu snad na všech kontinentech světa. Letoun je možné vidět v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.
Autor: Pavel Barták
Legendární aerotaxi Let L-200 Morava. V letech 1957–1964 bylo vyrobeno přes 360 kusů tohoto dodnes oblíbeného letounu.
Autor: Pavel Barták
Zlín Z-226 AS (OK-MHC) z roku 1958, unikátní československý akrobatický letoun. Je to jediný letuschopný kus typu Z-226 AS na světě.
Autor: Pavel Barták
Morava z Letecké školy BemoAir, používá se nejen pro výcvik, ale třeba i pro vyhlídkové lety.
Autor: Pavel Barták
Zlín Z-43 z Aeroklubu Kralupy nad Vltavou
Autor: Pavel Barták
Tento Zlín Z-50LX používala skupina Flying Bulls Aerobatic Team, dnes je součástí sbírky v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.
Autor: Pavel Barták
Zlín Z-126 z padesátých let byl vyvinut z typu Z-26, působil v armádě i v aeroklubech.
Autor: Pavel Barták
Dvakrát Aero Ae-145, celokovový malý dvoumotorový dopravní letoun z přelomu 50. a 60. let a sloužící ve své době především jako aerotaxi
Autor: Pavel Barták
Aero L-60S Brigadýr
Autor: Pavel Barták
Zlín Z-242L, moderní letoun pro elementární, pokročilý i akrobatický výcvik, výrobce ZLIN AERO
Autor: Pavel Barták
Po přehlídce československých historických letadel byl Letecký den v podstatě oficiálně zahájen i českou vlajkou, kterou snesl parašutista.
Autor: Pavel Barták
Následovala prezentace AČR. Zde vidíme dopravní letoun CASA 295 MW, jedná se o modernizovanou verzi z roku 2021, která se na první pohled odlišuje od starších verzí winglety na koncích křídla.
Autor: Pavel Barták
Následoval display středního dopravního vrtulníku Mil Mi-17, který má v armádě přezdívku autobus.
Autor: Pavel Barták
Cvičný a sportovní Jak-52 vyrobený licenčně v Rumunsku, dnes má domovské letiště v Mladé Boleslavi.
Autor: Pavel Barták
Dvoumístný sportovní a akrobatický speciál Suchoj Su-29, první let v roce 1991
Autor: Pavel Barták
Aero L-60 Brigadýr, v 50.–60. letech sloužil v armádě, v aeroklubech i pro zemědělské účely, dnes se používá pro vleky kluzáků a výsadky parašutistů.
Autor: Pavel Barták
Na leteckém dnu byla předvedena řada kluzáků, včetně legendárního LF-107 Luňák.
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U Corsair. Tento exemplář byl vyroben v roce 1950 a patří mezi veterány korejské války (US NAVY). Později působil v Argentině a na řadě dalších štací, od roku 2023 je součástí Flying Legends v Německu.
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U Corsair
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U Corsair je poháněn motorem o výkonu 2 400 koní, maximální rychlost se udává 656 km/h.
Autor: Pavel Barták
Evector EV-55 Outback je dvoumotorový turbovrtulový dopravní letoun, první let absolvoval v roce 2011.
Autor: Pavel Barták
Skupina Follow Me. Akrobatická skupina složená ze tří Zlínů Z-226 a jednoho Z-326, jedná se o víc než padesátileté letouny veterány, které jsou udržovány v krásném stavu, a skupina předvádí precizní souhru.
Autor: Pavel Barták
Skupina Follow Me má domov v Zábřehu
Autor: Pavel Barták
Let C-11, v rámci licence sovětského cvičného letounu Jakovlev Jak-11 se u nás vyrobilo 707 kusů.
Autor: Pavel Barták
Spitfire Mk. XIV, tento konkrétní stroj byl vyroben v roce1944, od roku 1945 sloužil u kanadské squadrony v Holandsku, v roce 1947 působil u belgického letectva v Belgii, kde skončila jeho vojenská kariéra. Později vystřídal řadu štací, byl v muzeu (Victory Air Museum Illinois v USA), přečkal i havárii. Tato verze XIV měla silnější motor Rolls-Royce Griffon o výkonu 2 050 koní, pětilistou vrtuli a jednalo se o taktickou průzkumnou verzi s trupovými kamerami. Od roku 2022 je součástí Warbird Air Collection ve Francii.
Autor: Pavel Barták
Spitfire Mk.XIV, jedna z nejlepších ukázek na airshow
Autor: Pavel Barták
Spitfire Mk.XIV, přistání v plné kráse
Autor: Pavel Barták
North American TF-51D Mustang „Miss Ava“ – dvoumístná cvičná verze stíhacího letounu z období druhé světové války, tento stroj byl vyroben v roce 1945. Později po válce sloužil v letectvu Nového Zélandu, v roce 1977 se přestěhoval do Anglie a nakonec skončil ve Francii, odkud s ním do Mladé Boleslavi přilétl pilot Baptiste Salis.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Little Rebel“, který působí z letiště v Líních, pilotoval Radim Vojta. Tento stroj byl vyroben v roce 1945 a sloužil v letectvu Nového Zélandu. Od roku 2022 je jeho majitelem Steve Stead.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang, příprava na display
Autor: Pavel Barták
Piper L-4H (replika), lehký víceúčelový a kurýrní letoun z období druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Fieseler Fi 156 Storch, replika legendárního německého letounu kategorie STOL
Autor: Pavel Barták
Unikátní sestava čtyř mustangů
Autor: Pavel Barták
Unikátní sestava čtyř mustangů
Autor: Pavel Barták
Dvakrát „český“ Mustang. „Excalibur“ z domovského letiště Mnichovo Hradiště pilotuje Miroslav Sázavský, „Little Rebel“ z domovského letiště Líně pilotuje Radim Vojta.
Autor: Pavel Barták
Historical Airshow 2026
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Excalibur“, display Miroslava Sázavského
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Excalibur“ s Miroslavem Sázavským v kokpitu
Autor: Pavel Barták
Boeing 737 MAX 8 společnosti Smartwings
Autor: Pavel Barták
Lim-2 je polský licenční MiG-15bis, výroba PZL Mielec.
Autor: Pavel Barták
Tento konkrétní Lim-2 (MiG-15bis) se účastní řady airshow v Evropě.
Autor: Pavel Barták
Zemědělský Z-37 Čmelák předvedl shoz vody
Autor: Pavel Barták
AT6 Harvard z domovského letiště Točná. Je to druhoválečný cvičný stroj, rok výroby 1942, sloužil v US NAVY, následně přes 45 let v Jihoafrické republice, v roce 1998 se opět vrátil do USA, a potom se již dostal v roce 2017 do ČR.
Autor: Pavel Barták
Antonov An-2, jednomotorový víceúčelový dvouplošník, první let v roce 1947. U nás je velmi oblíbený v aeroklubech jako nepostradatelný pro paraprovoz.
Autor: Pavel Barták
Martin Šonka a akrobatický speciál Extra 300 SR
Autor: Pavel Barták
North American TF-51D Mustang „Miss Ava“, příprava na start
Autor: Pavel Barták
P-51D Mustang a F4U Corsair
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Frances Dell“, stroj vyrobený v roce 1944, dnes je součástí Flying Legends v Německu, pilot Bernhard Diehl.
Autor: Pavel Barták
Corsair jde na přistání.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Frances Dell“ na stojánce
Autor: Pavel Barták
Organizátoři mladoboleslavské Historical Airshow 2026 nasadili pomyslnou laťku hodně vysoko.
Autor: Pavel Barták