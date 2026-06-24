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KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni
Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.
Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Šlechtična byla naše první parní lokomotiva se spalovací komorou a varníkem
Pětasedma, nebo chcete-li Šlechtična, se stala jednou z nejpovedenějších československých parních lokomotiv. Jako první u nás dostala spalovací komoru a varník. Ve službě vydržela až do samého konce...
Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček
Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...
Hanbaté fotky v mobilu vás na dovolené mohou dostat i do vězení, varuje expert
Pohodová dovolená se snadno může proměnit ve velmi nepříjemný zážitek. A ačkoli jde zpravidla o souhru okolností a náhod, je dobré znát pravidla, s jejichž pomocí lze problémům předcházet nebo...
POZOR VLAK: Matoušovy kreslené pohledy si získaly srdce fanoušků železnice
Více než 370 ručně kreslených železničních pohlednic, detailní papírové modely vlaků a neobyčejný talent mladého nadšence. Přesně to na vás čeká ve 160. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Ukážeme vám...
Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček
Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...
Maraton na Marsu? Vozítko Perseverance jej zvládlo za rekordních pět let
Průzkumné vozítko Perseverance je teprve druhým zařízením, kterému se podařilo po vlastních kolečkách ujet na jiné planetě vzdálenost odpovídající maratonu, tedy 42,195 kilometrů. A zatímco tomu...
V Řeži u Prahy vyvíjejí a testují vodíkový pohon pro elektrická letadla
Pohon letadel pomocí elektřiny z vodíkových článků je jednou z možných variant budoucího nízkoemisního letectví. Výzkum a vývoj takového pohonu řídí společnost Honeywell a podílí se na něm v rámci...
Startuje letní soutěž Příběh mého modelu 2026. Podělte se o svůj výtvor
Přišel čas zúročit dobu, která uplynula od konce naší loňské letní modelářské soutěže, a představit váš další nebo nový výtvor. Jak se ukázalo už i loni, za hodinami práce je často i velmi silný...
Turecká firma vyvíjí ponorku, která může vypouštět drony i hlídat kabely
Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s nákladním prostorem, který může sloužit k mnoha útočným i obranným účelům.
Stíhačka F-14 známá z Top Gunu se má po dvaceti letech znovu vznést
Na začátku měsíce schválili američtí senátoři zákon umožňující námořnictvu USA darovat tři vyřazené letouny F-14D Tomcat muzeu. Norma povoluje uvést jeden z nich do letuschopného stavu. Spojené státy...
Hledá se mimozemský život. Saturnův měsíc splňuje podmínky obyvatelnosti
Velmoci se snaží dostat člověka na Měsíc, ale ve vesmíru pokračuje i hledání mimozemského života. Evropa pátrá po tom, co skrývá Saturnův měsíc Enceladus, píše magazín Víkend DNES.
KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni
Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.
Protesty pornohereček a odhalené chyby ve filmech. Blu-ray slaví 20 let
Je to již dvacet let, kdy na trh vstoupily disky Blu-ray a s nimi se do domácností dostaly filmy a koncerty ve vysokém rozlišení Full HD. Dnes nuda, tehdy dramatický skok kupředu. Slávu Blu-ray disků...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Vlákna hub ve svrchní vrstvě půdy měří 110 000 000 000 000 000 kilometrů
Mykologové zmapovali podzemní síť hub žijících v oboustranně výhodném vztahu s rostlinami. Má astronomické rozměry. Na její mapu se můžete podívat na webu.
Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.