17. listopadu 1990 Československo slavilo první rok od pádu komunistického režimu. V Praze se oslav účastnil americký prezident George Bush a na poli u Dvora Králové nouzově přistálo, či spíše havarovalo, ruské letadlo.
17. 11. 1990: Let Aeroflotu Basilej – Moskva
Letoun Tu-154 ruské společnosti Aeroflot s registrační značkou CCCP-85664 byl uzpůsoben a běžně sloužil pro přepravu cestujících, 17. listopadu 1990 však měl na palubě méně obvyklý náklad. Stroj byl nasazen na nepravidelný obchodní let s označením AF 7266 ze švýcarské Basileje do Moskvy, kam měl dopravit asi 18 tun cigaret. Letadlo bylo nezvyklým nákladem naloženo doslova až po strop. Krabice s kuřivem byly podle protokolů všude – nejen v zavazadlovém prostoru, ale také v kabině pro cestující: na sedačkách a dokonce i v uličkách.
Na palubě nákladního letu bylo šest osob: kapitán Stoljerov (nálet 8 000 hodin), druhý pilot Osipov (nálet 4 000 hodin), pilot-zástupce velitele letky Chajkov (nálet 15 000 hodin), palubní inženýr Iljin, navigátor Almjašev a palubní operátor Iljašenko. Šlo o poměrně zkušenou posádku, která byla k řízení letadla plně oprávněna.
Stroj odstartoval z basilejského letiště krátce po 13. hodině odpolední. Vzlet i let až k československým hranicím probíhaly normálně. Letadlo bylo v cestovní výšce 10 600 metrů, dodržovalo letový plán a posádka komunikovala s dispečery.
I atmosféra v kokpitu byla dobrá. „Je co pít?“ zajímal se podle záznamu komunikace z pilotní kabiny jeden z členů posádky. Další mu přinesl čaj. Mezi komunikací s řídícími letového provozu muži v kokpitu probírali aktuální dění ve světě a politickou situaci.
„Něco hoří, nasaďte masky!“
Klidný průběh letu však měl brzy skončit. „Asi sto kilometrů po přeletu Prahy přišel palubní operátor, že cítí dým,“ vypověděl později zástupce velitele letky Chajkov. Posádka si nasadila masky, zahájila klesání a obrat zpět k Praze, to vše do jedné minuty od prvního zaznamenání kouře.
Poté navázala spojení s Prahou a požádala o povolení okamžitého návratu. „Jsme v tísni, nyní klesáme. Budeme klesat na Prahu, v saloně je požár. Jak mě slyšíte?“
„Přijal jsem. Tíseň, pokračujte v klesání, potvrďte, zda máte možnost provést zatáčku vlevo či vpravo,“ povolil pražský řídicí návrat do Prahy.
Posádka však dispečera neinformovala o přesnějším charakteru potíží, takže neměl tušení o vážnosti situace na palubě a instruoval je pro přiblížení a přistání v Praze, což však vyžadovalo relativně hodně času.
Zástupce velitele letky poslal palubního operátora, který měl na starosti kontrolu nákladu, aby se pokusil lokalizovat ohnisko požáru a případně jej uhasit. Iljašenko ovšem kvůli hustému kouři neuspěl.