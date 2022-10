SERIÁL: Havárie prvních proudových dopravních letadel byly vysokou daní za pokrok

Až do padesátých let existovaly jen dopravní letouny s výkony omezenými pístovými motory, které se dostaly na hranici svých technických možností, a komfortem limitovaným konstrukcí draku. To vše se změnilo příchodem proudových motorů, ostatně vojenské letouny ukázaly jejich možnosti. Jenže se skokovým posunem výkonů konstruktéři vstupovali na neprobádanou půdu, což se mělo vymstít.