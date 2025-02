Těsně před přistáním 43 km/h. Haškův pohár balonů není žádná legrace

„Miloši, tebe musí mít letecký Bůh rád,“ ozývá se téměř pokaždé, když se tento závod letí, směrem k pořadateli Miloši Kovářovi. Sladit tolik proměnných do jednoho koktejlu dělá hromadný start z Kejžlice nejen leteckým svátkem, ale s trochou nadsázky i malým zázrakem.

Počasí

Vytrvalostní závod, který se letí celý de facto od východu do západu slunce, je situován do zimního období nikoli z nějaké sadistické choutky potrápit posádky mrazem, ale kvůli základnímu předpokladu balonového létání, tedy absenci termického proudění. To, jak známo, vzniká ohříváním zemského povrchu slunečním zářením, kdy ohřátý vzduch stoupá, což je pro balony velmi nebezpečný jev, protože je může vytáhnout do obrovských výšek a znemožňuje přistání. Naproti tomu větroně díky němu nabírají novou výšku. V zimě, kdy je země zmrzlá a slunečních paprsku poskrovnu, je tento jev pro balonové létání snesitelný. I když i při Haškově poháru byly situace, kdy piloti, které kolem poledne docházející plyn nutil přistávat, měli s termikou plné ruce práce i v únoru.

I tak má závod vždy náhradní termín, kdyby počasí opravdu nepřálo. Letošní ročník také zaznamenal velké laborování zejména ze strany meteoroložky závodu Adély Marešové, protože počasí bylo velmi nestálé a těžko se odhadoval nejvhodnější den pro start. A tak se jednou bojovalo o Valašské Klobuky, podruhé o Cheb, aby se nakonec letělo na Šumavu. To se s sebou samozřejmě přináší organizační komplikace, protože na tak velkou skupinu balonů je potřeba upozornit řídící letového provozu na letištích, jejichž prostorů by se závod mohl dotknout. Z tohoto důvodu jsou balony vybaveny odpovídačem radaru, aby let napříč republikou neskončil prvním řízeným prostorem.

O pohár Jaroslava Haška 2025 Pátý ročník poháru horkovzdušných balonů vyhrála posádka David Línek / Ladislav Kouba, která uletěla 195,013 km za 8 hodin 42 minut. Jejich balon měl objem 4 500 m3. Odstartovalo 17 balonů z 22 přihlášených. Pět posádek muselo vzdát kvůli nemoci. Pohár startuje v Kejžlici u Humpolce a vítězí posádka, která přistane co nejdále od místa startu vzdušnou čarou. Přistát musí před západem slunce podle všech pravidel letu za vidu (tzv. VFR) a žádná část balonu nesmí po přistání překračovat hranice České republiky. Vladimíra Kovářová a organizátor závodu Miloš Kovář před startem

Strategie

Laickým pohledem vypadá závod jako jeden velký společný let hejna balonů, ale to závod formule 1 také. Stejně jako se na okruhu řeší kdy přezout či kolik paliva mít v nádrži, i na Haškově poháru je potřeba brát v úvahu několik skutečností:

Objem balonového obalu

Čím větší balon je, tím sice víc váží a má větší spotřebu plynu, ale také více plynu unese. Společně s předpokládaným směrem a rychlostí větru, což nám určí přibližnou vzdálenost a rychlost, lze odhadnout dobu letu a tedy množství potřebného paliva. Obecně ale platí, že větší balony (okolo 4 000 m3, to je pro představu balon pro 5 až 6 osob vč. pilota) jsou pro tento typ sportovního zápolení vhodnější. Oproti tomu závodní balony, jaké známe třeba z národních mistrovství, mívají tvar spíše salátové okurky než obrácené hrušky a objem zhruba 2 000 m3.

Množství plynu

Ano, můžete si nacpat koš plynovými láhvemi, ale je potřeba zvážit, kdy je tato hmotnost spíše přítěží. Nehledě na to, že ne každý má k dispozici tolik nákladných leteckých láhví na plyn.

Mráz

Závod se letí v mrazu, se kterým klesá tlak propanu v láhvích a tím i výkon hořáků. To je třeba řešit tlakováním láhví dusíkem před letem.

Spotřeba

S vyšší letovou hladinou je větší spotřeba plynu – v různých výškách může proudit vítr třeba i v opačném směru. Z místa startu je to dál do Jablunkova než třeba do Českého Krumlova. Jenže vystoupat do výšky třeba tří kilometrů s sebou přináší nejen možná omezení z hlediska vzdušných prostorů, ale i předepsané výbavy pro výškové lety, tedy kyslíkové přístroje a zásobu kyslíku. Vystoupat tak vysoko je především energeticky náročné a stojí to mnoho plynu.

Vývoj počasí

Letí se celý den a počasí se neustále vyvíjí. Z příjemného ranního vánku může být dramatické večerní přistání při svěžím větru. Risknete to, nebo sednete dřív a budete druzí?

To se týkalo i letošního ročníku. Posádky na přistání doslova oraly košem pole. Rychlost větru nad zemí se v některých případech pohybovala mezi 30 a 40 km/h, tedy přibližně 8 až 11 metrů za sekundu!

Nákres přistání vítězného balonu. V místě křížku měl balon ještě rychlost 43 km/h. Další vývoj rychlosti již piloti nesledovali a věnovali se přistávacímu manévru. Záznam letových údajů jednoho z účastníků Poháru Jaroslava Haška 2025. Všimněte si rychlosti těsně před dosednutím balonu.

Virtuozita na přistání

V pravidlech Haškova poháru není nadarmo jasně uvedeno, že po přistání nesmí žádná část balonu překračovat hranici České republiky. Diskvalifikace za část balonového obalu, která vězela za čárou v Rakousku, zatímco koš stál hrdě v Česku, tu už byla. Když ovšem rozhodují metry v těsném meandru hraniční čáry, kam se snaží s balonem vecpat několik šampionů, to už po celém dni stání v koši chce trochu fištróna a pilotní virtuozity.

Orientaci v mapách a dodržování leteckých předpisů je samozřejmostí. Proto je např. přistání v národním parku opět důvodem k diskvalifikaci. Je třeba také zmínit pozemní posádky, které se musejí neohroženě prodrat z Kejžlice až na rozličná místa přistání, a to nejlépe tak, aby byly nápomocny během přistání, nebo hned po dosednutí.

David Línek Tak se nám včera podařilo vyhrát výkonem 195km. Druhá skončila posádka Petr Kubíček/Tomáš Hora s letem o kilometr kratším. Po startu jsme se snažili hledat hladiny s co nejrychlejším větrem a dostat se co nejblíže k Šumave, kde měl být vítr nejsilnější. Později to byl spiše boj o přistání v ČR. Což se povedlo, ale museli jsme trochuv zariskovat, hrozilo přistání v Německu. Letěli jsme 8 hodin a 42 minut.

Jak vidno, letecký závod horkovzdušných balonů O pohár Jaroslava Haška lze jistě považovat za výjimečný a zcela právem nesoucí přízvisko český Pohár Gordona Bennetta. (Tento nejstarší letecký podnik světa na Technetu pravidelně sledujeme.) To dokazuje i stále vzrůstající zájem nejen českých balonářů, ale i zahraničních letců, z nichž někteří mají zkušenosti s těmi nejnáročnějšími závody tohoto druhu. Ostatně loňský vítěz Gordona Bennetta Christian (Wuzi) Wagner se na letošním Haškově poháru umístil na šestém místě.

Zakladatel Haškova poháru Miloš Kovář vysvětluje dedikaci podniku Jaroslavu Haškovi jednak blízkostí Lipnice, kde slavný literát psal a odpočívá dodnes, ale i jistým švejkovstvím, které zdánlivě bláznivý letecký podnik představuje. Ale nezapomínejme, že Švejk (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) není jen vtipný, ale je to i jedno z nejslavnějších literárních děl na světě.