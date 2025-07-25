Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v okolí chorvatského Šibeniku vyvolává vzpomínku na ničivé požáry v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022.
Autor: Pavel Barták
Mezi významné uživatele „vodních bombardérů“ patří chorvatské letectvo, které používá dva typy těchto speciálních letadel – kanadský Canadair CL-415 a americký Air Tractor AT802 Fire Boss. Všechny chorvatské hasící letouny bázují na letišti v Zadaru.
Autor: Pavel Barták
Letoun Air Tractor AT802F Fire Boss byl vyvinut z letounu AT802, který byl původně určen pro zemědělské účely, a teprve později byla vyvinuta speciální verze pro hasební práce.
Autor: Pavel Barták
Letoun CL-415 byl vyvinut z Canadairu CL-215, které poprvé vzlétlo již v roce 1967, a byl to první letoun speciálně vyvinutý pro hasební práce. Turbovrtulový Canadair CL-415 konstrukčně přímo vychází z předchozího pístového CL-215
Autor: Pavel Barták
V pátek 25.7.2025 byly v Chorvatsku dle místních médií tři požáry. Jeden na Makarské, jeden na ostrově Mljet a největší u města Šibenik
Autor: Pavel Barták
Air Tractor AT802F Fire Boss může najednou nabrat přes 3000 litrů vody k hašení.
Autor: Pavel Barták
Letoun je menší než CL-415, má poloviční kapacitu nádrží na hasební látku, ale je obratnější a může působit i z menších vodních ploch.
Autor: Pavel Barták
Pohled na Air Tractor AT802F Fire Boss zespoda
Autor: Pavel Barták
A ještě z boku, protože to se jen tak neomrzí.
Autor: Pavel Barták
Stroj Canadair CL-415 se pomalu přibližuje k hladině.
Autor: Pavel Barták
Jedná se o obojživelný letoun, který má robustní konstrukci. Ta musí vydržet velké namáhání při nabírání vodní zátěže cca 6100 l během cca 12 vteřin a další namáhání konstrukce při vypuštění hasící kapaliny na ohnisko požáru, také během několika sekund.
Autor: Pavel Barták
Tento letoun může najednou nabrat přes 6100 litrů vody k hašení.
Autor: Pavel Barták
Letoun Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Působivý je i pohled zezadu
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Nálet na mořskou hladinu
Autor: Pavel Barták
Tankování vody
Autor: Pavel Barták
Těsně před dosednutím na mořskou hladinu
Autor: Pavel Barták
Tankování dvojice letounů Canadair CL-415
Autor: Pavel Barták
Odlet s nákladem vody k požáru
Autor: Pavel Barták
Odlet až se šesti tunami vody
Autor: Pavel Barták
Canadair CL-415 v bližším záběru
Autor: Pavel Barták
Vzpomínka z léta 2022, kdy do Česka letouny tohoto typu dorazily pomáhat s požárem NP České Švýcarsko.
Autor: European Commission DG ECHO, CC BY-SA 2.0
Italské speciální požární letouny Canadair hasí České Švýcarsko. Snímek je ze 6. srpna 2022.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Canadair CL-215T. Přestavby olétaných CL-215 na verzi CL-215T spočívaly především ve výměně motorů, kdy se místo starých pístových instalovaly nové turbovrtulové Pratt & Whitney Canada PW123AP, tedy stejné jako dostal modernizovaný typ CL-415.
Autor: Contando Estrelas, CC BY-SA 2.0
Pístový Canadair CL-215
Autor: Pedro Aragao, CC BY-SA 3.0
První z italských letounů Canadair nabral vodu v jezeru Milada a zamířil nad hořící České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Policie ČR
Dvě italská hasičská letadla Canadair na letiště Vodochody 5. srpna 2022
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Průlet italského hasičského speciálu Canadiair nad Janovem v Českém Švýcarsku. (5. srpna 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Průlet italského hasičského speciálu Canadiair nad Janovem v Českém Švýcarsku. (5. srpna 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Pístový letoun Canadair CL-215
Autor: U.S. National Park Service, public domain
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Hasicí letadla Canadair CL-415 nabírají vodu pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. (28. července 2022)
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA