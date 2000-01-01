náhledy
Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím měly desítky tisíc diváků možnost vidět v letu řadu opravdu výjimečných letounů. Podívejme se nejen na perly německé letecké konstrukční školy.
Egyptský cvičný letoun Heliopolis Gomhouria Mk.6 z roku 1969 byl v roce 1988 vyřazen ze služby a v roce 1989 přelétnut pro soukromé účely do Německa.
De Havilland DH.104 Dove – britský dopravní letoun pro krátké tratě, který poprvé vzlétl v roce 1945 a vyráběl se až do roku 1964.
Sletu veteránů se zúčastnila také skupina letounů ze známé letecké sbírky Flying Bulls v Salcburku – na fotografii jsou konkrétně stroje P-38 Lightning, P-51D Mustang a F4U Corsair. Akci letost navštívilo několik desítek tisíc diváků a přes 300 letadel všech možných typů a konstrukčních značek z řady států Evropy a ze zámoří. První setkání létajících veteránů se konalo v roce 1981 a během 43 let se z něj stalo jedna z největších leteckých akcí v Evropě.
Americký dvoumotorový víceúčelový a sportovní letoun Cessna (Reims) FTB337G Super Skymaster, který působil i ve vojenských verzích. Tento konkrétní typ byl smontován ve Francii.
PZL-106A Kruk – polský víceúčelový a zemědělský letoun
Sovětský cvičný a sportovní letoun ze 70.let minulého století Jakovlev JAK-52
Pilatus P-3-05 – švýcarský vojenský cvičný letoun, který vznikl v roce 1956. V 90. letech minulého století bylo cca 60 kusů odprodáno soukromníkům.
Hispano HA 200 SAETA – dvoumístný cvičný letoun z roku 1955, jednalo se o první španělský proudový letoun a dále o první poválečný proudový letoun navržený konstruktérem Willi Messerschmittem. V současné době letoun patří do sbírky Muzea Messerschmitt v Manchingu.
Americký námořní cvičný letoun T28D Trojan v Hahnweide vynikal elegantním displejem.
Proslulý britský stíhací letoun Supermarine Spitfire LF.IXC z druhé světové války. Tento konkrétní stroj od roku 2024 bázuje v Belgii.
Stampe SV4.B – belgický cvičný a akrobatický letoun z roku 1953
Americký cvičný a akrobatický letoun Great Lakes 2T-1A-2. Od roku 1929 se v přerušovaných obdobích vyráběl až do roku 2022.
SIAI-Marchetti SF.260 – italský lehký vojenský cvičný, akrobatický a sportovní letoun z roku 1964, který byl a je nadále velmi oblíbený a do roku 2017 se vyrobilo přes 900 kusů.
SAI KZ IV – unikátní dánský sanitní letoun, který poprvé vzlétl v roce 1944 a byl vyroben pouze ve dvou exemplářích!
Stinson SR9-C – Reliant původně americký víceúčelový stroj, který se ve velkém měřítku používal během druhé světové války ve Velké Británii, a po válce se v soukromém sektoru používal dlouhá desetiletí.
Aero 45 – letoun československé konstrukce, se kterým do Hahnweide přiletěla slovenská posádka
Orličan L-40 Meta Sokol – letoun československé konstrukce, se kterým do Hahnweide přiletěla slovenská posádka
Z rozsáhlého seznamu účastníků sletu se nyní zaměříme především na německé konstrukční kanceláře. Kromě Messerschmitt a Focke-Wulf se sletu zúčastnila celá řada dalších slavných, např. Dornier, Junkers, Bücker, Fieseler, Bölkow, Klemm, a další. Ze současné doby třeba konstrukční kancelář špičkových akrobatických letounů Extra. Na snímku slavný Messerschmitt Bf 109
Je dobré zmínit, že v tomto případě jde o jediný letuschopný Bf 109E na světě s originálním motorem Daimler-Benz DB 601N.
Velmi úspěšný dvoumístný akrobatický letoun Extra 300 SL, který byl vyvinut v roce 1988, je vyráběn dodnes v mnoha verzích.
Oblíbený celodřevěný sportovní a cvičný letoun Klem Kl-35D poprvé vzlétl v roce 1935. Vyrobeno bylo přes 2000 kusů.
Focke-Wulf Fw 190 první let 1939, vyrobeno přes 20.000 kusů letounů různých variant, úspěšný stíhací letoun, který společně s Bf 109 tvořili páteř stíhacích sil Luftwaffe.
Bücker 133c Jungmeister – dodnes oblíbený akrobatický veterán, první let v roce 1935, kusová výroba běžela ještě v 60. letech minulého století.
Messerschmitt Me 262 poprvé vzlétl v r.1942. Do roku 1945 bylo vyrobeno přes 1400 kusů.
Messerschmitt Me262 Schwalbe a Hispano HA 200 SAETA – dvojice proudových letounů, které byly oba navrženy konstruktérem Willi Messerschmittem, oba ze sbírky Muzea Messerschmitt v Manchingu.
Messerschmitt Bf 109 – známý stíhací letoun, první let 1935, vyrobeno přes 39.000 kusů letounů různých variant, společně s FW190 tvořil páteř stíhacích sil Luftwaffe po celou dobu druhé světové války.
Messerschmitt Bf 109 "Červená 12" byl restaurován dlouhých 30 let.
Víceúčelový letoun Dornier Do 27A-4, který se vyráběl v létech 1955 až 1965 v různých variantách.
Sportovní a spojovací letoun Messerschmitt Bf 108 Tajfun – celokovová konstrukce tohoto letounu byla základem pro stíhací letoun Bf 109.
Spojovací a pozorovací letoun Fieseler FI 156 Storch z roku 1937. Do roku 1949 se vyrobilo přes 2900 kusů.
Junkers F13 lehký dopravní letoun. První let prototypu se uskutečnil v roce 1919 a do roku 1932 se vyrobilo přes 300 kusů.
Replika prvního sportovního celokovového letounu Junkers A50 Junior. První let prototypu se uskutečnil v roce 1929.
