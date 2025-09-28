|
Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide
Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA
Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...
KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?
Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.
Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu
Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...
Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze
Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...
Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...
Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“
Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali...
Před 28 lety se u Medanu zřítil Airbus s 234 lidmi. Tragédie otřásla Indonésií
Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější...
Žně na Moravě se před 100 lety protáhly až do svatého Václava
Na konci září 1925 ještě na Moravě i v Čechách dozrával oves a jarní žito. Lidové noviny si všímaly, že zemědělci stále sklízejí, a připadalo jim zvláštní psát o žních tak pozdě. Vysvětlení však bylo...
Africký motýl má 458 chromozomů. Mezi mnohobuněčnými živočichy je to rekord
Vědci přečetli genom modráska Polyommatus atlantica. Má 227 párů nepohlavních chromozomů a čtyři pohlavní. K čemu by létající potvoře taková podivnost mohla být?
Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají
Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...
Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách
Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce...
Piloti amerického námořnictva už nebudou muset umět přistát na letadlovce
Námořní složka ozbrojených sil Spojených států změnila studijní plán svých pilotů. Pokud se chystají létat na stíhačkách F-18 nebo F-35, nepotřebují k získání kvalifikace odstartovat ani přistát na...
Microsoft couvá. Pouze v Evropě bude volně podpora Windows 10 až do roku 2026
Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském...
Když Slunce vyvrhne oblak nabitých částic, na reakci máme den dva, líčí astrofyzik
Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...
Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10
Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...