Dopravní letadla hlásí problémy kvůli rušení signálu GPS i nad Českem

Až několikrát do týdne se podle zjištění naší redakce opakuje situace, kdy dopravní letadlo ve vzdušném prostoru České republiky hlásí chybu určení polohy pomocí satelitní navigace. Je to důsledek rušení nebo záměrného zkreslování satelitního signálu GPS v různých oblastech Evropy. Jsme uprostřed srpna, tedy v období, kdy vrcholí dovolené a s nimi i letecký provoz. Zeptali jsme se, do jaké míry zasahuje rušení GPS do leteckého provozu v Česku či přímo do letu, kterým letíte na dovolenou třeba právě vy.

„Ano, náš podnik zaznamenal tuto skutečnost na základě hlášení posádky,“ odpovídá mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma na náš dotaz, zda ŘLP zaznamenalo v poslední době nějaké rušení signálu GPS. Klíma zároveň ubezpečuje, že „celá situace znamená problém na palubě letadla s navigací, odvislé od používané avioniky. K ohrožení bezpečnosti nad naším územím nedošlo.“

Na tomto videu z poloviny června piloti společnosti SAS detailně popisují, jak vypadá takový výpadek na běžném letu z Kodaně do Bangkoku. Jak se dozvídáme, v zásadě mohou nastat dvě varianty: tzv. jamming, kdy je signál GPS rušen silnějším zdrojem na stejné frekvenci a letoun zcela přijde o tuto informaci, nebo tzv. spoofing, který letadlu záměrně posílá chybné informace.

Rozsáhlý výpadek GPS na přelomu března a dubna v oblasti Baltu a severního Polska byl zásadní co do svého rozsahu a doby trvání. Upozornil však na jev, se kterým se piloti setkávají již velmi dlouho zejména v oblastech Blízkého východu. Letecké společnosti mají postupy, jak si v takových místech udržet správnou informaci o poloze letadla, které si později vysvětlíme.

Složité zařízení, jakým dopravní letadlo bezesporu je, se samozřejmě nespoléhá jen na GPS navigaci. I ta dnes ale hraje důležitou roli, protože svojí přesností pomáhá zefektivnit a tedy i zlevnit letecký provoz. Satelitní navigační systém však vznikl jako nástroj pro vedení boje a fakt, že je využíván v civilním sektoru, neznamená, že v případě války bude jeho funkce zcela zachována.

Informaci o tom, kde je aktuálně pozorován výskyt rušení signálu GPS, si dnes můžeme ověřit na online mapách, podobných těm o předpovědi počasí: GPSjam.org či na Flightradar24. Samozřejmě se s nimi pracuje i při plánování letů.