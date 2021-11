Žádný rachot ani kouř. Prozkoumali jsme český vodíkový generátor elektřiny

Nenápadný dům v Jablonci nad Nisou na pomezí staré vilové zástavby a panelového sídliště ničím nenaznačuje, že by zde probíhal vývoj a výroba něčeho tak futuristicky znějícího, jako je vodíkový generátor. S posledními pěti procenty akumulátoru vjíždíme do dvora a couváme k trojici skříní, které o pár chvil dříve ještěrkou vystrčili před vrata dílen. S prázdnou Mazdou MX-30 přijíždíme záměrně, v rámci zátěžového testování H2Base s modulem nabíječky elektromobilů společnost Devinn poptávala zájemce o „bezplatné dobití“. A kdo jsme my, abychom řekli „ne“? I proto je na většině fotek vidět minimálně kus kabelem připojeného auta.

Generátor H2Base má být ekologičtější náhradou dieselgenerátorů, jež zpravidla „zaskakují“ při výpadku rozvodné sítě, aby třeba nemocnici nebo výrobní linku udržely v chodu, nebo vyrábí elektřinu tam, kam dráty rozvodné sítě nevedou. Vodíkový generátor produkuje méně hluku, prakticky žádné vibrace a zplodinami jsou vodní pára a vodní kondenzát. Může tak být použitý i v místech, kde by byla instalace klasického generátoru se spalovacím motorem nevhodná.