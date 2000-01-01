Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým vizím, umně zasazeným do sněhové nadílky budoucnosti. Pokud vás tento výběr vyobrazení někdy až lehce bizarních stojů nezahřeje na těle, tak na duši určitě. Na snímku je historická železniční sněhová fréza vystavená ve stanici Skagway na Aljašce.
Autor: Gerhard Kraus / imageBROKER / Profimedia, Profimedia.cz
Ilustrace pro belgickou perníkárnu Biekens přibližně z roku 1960 představuje sněhové vozidlo s proudovým motorem z budoucnosti (z tehdejšího pohledu, šlo o sérii vyobrazení různé techniky, kterou jsme měli používat v roce 2000).
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Historické vyobrazení železničního sněhového pluhu
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia, Profimedia.cz
Grossglocknerská vysokohorská silnice byla od roku 1935 navštívena přibližně padesáti miliony návštěvníků. Nejznámější ze všech alpských silnic končí před hlavní dominantou Národního parku Vysoké Taury: nejvyšší horou a největším ledovcem Rakouska – Grossglocknerem (3 798 m) a ledovcem Pasterze. Od roku 1953 rotační frézy – systém Wallack – spolu s několika specialisty společnosti GROHAG každoročně v dubnu během 25 dnů odklízejí 600 000 až 800 000 m³ sněhu mezi sněhovými stěnami vysokými až 21 metrů. Využití moderních technologií výrazně prodloužilo dobu otevření Glocknerské silnice. Zatímco v roce 1937 byla otevřena pouze 132 dní, v roce 1963 ji bylo možné navštívit už 276 dní v roce. V poslední době se doba otevření již neřídí pouze klimatickými podmínkami, ale také ekonomickými hledisky.
Autor: Andy Christiani / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Železniční sněhový pluh v akci, rok 1883
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Nový návrh železniční sněhové frézy – jednotka na trati bez sněhu. Rok 1883
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Sáňový vůz, předchůdce sněžného skútru, továrna Thulin, Landskrona, Švédsko, rok 1923
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Sněžný skútr Bombardier na Severozápadních teritoriích (Kanada), rok 1961
Autor: Paul Almasy / akg-images / Profimedia, Profimedia.cz
Sovětská tramvaj pro odstraňování sněhu z tramvajové trati
Autor: Andrey Nekrasov / imageBROKER / Profimedia, Profimedia.cz
Rybář sedící na saních tažených psy v Astrachani, v jihozápadní oblasti Ruska.
Autor: Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
8. ledna 1970 – Rolf Strasser z Ober-Eschbachu u Frankfurtu postavil během léta sněžný skútr, který dokázal dosáhnout rychlosti až 100 km/h. Měl motor z vozu VW a mohl přepravovat tři osoby.
Autor: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sněhová fréza Deutsche Bahn v akci na železniční trati na ostrově Fehmarn v Německu, 23. prosince 2010
Autor: THOMAS NYFELER / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Vlak na odklízení sněhu. Ilustrace z roku 1874 znázorňující parní vlak se sněhovou radlicí, který odklízí sníh z železniční trati v Quebecu v Kanadě.
Autor: COLLECTION ABECASIS / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Stroj na tání sněhu čistí tratě Long Island Railroad, když 24. ledna 2016 v New Yorku začíná úklid po zimní bouři Jonas. Tehdy v oblasti napadlo nejméně půl druhého metru sněhu.
Autor: Patrick Cashin / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sněhová fréza při čištění dálnice nedaleko města Kargil v Kašmíru, 28. dubna 2000
Autor: Farooq JAVED / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Severoamerický rotační stroj na odklízení sněhu z železničních tratí, rok 1901
Autor: Index Fototeca / Heritage Images / Profimedia, Profimedia.cz
Severoamerický rotační stroj odklí sníh z kanadské železnice Canadian Pacific. Rok 1901
Autor: Index Fototeca / Heritage Images / Profimedia, Profimedia.cz
Bernard Day projíždí kolem Nepřístupného ostrova na saních se zásobami tažených motorovým traktorem. (listopad 1911) Poslední expedice britského polárního badatele kapitána Roberta Falcona Scotta (1868–1912) vyrazila z Londýna 1. června 1910 směrem k Jižnímu pólu. Scott, doprovázen Dr. Edwardem Wilsonem, kapitánem Lawrencem Oatesem, poručíkem Henrym Bowersem a námořním četařem Edgarem Evansem, dorazil na pól 17. ledna 1912 – jen aby zjistil, že norská expedice pod vedením Amundsena je předběhla o měsíc. Zpožděni bouřemi a s vyčerpáním zásob, Scott a zbytek jeho týmu zemřeli koncem března. Jejich těla a deníky byly nalezeny o osm měsíců později.
Autor: The Print Collector / Heritage Images / Profimedia, Profimedia.cz
Motorové saně expedice Terra Nova kapitána Roberta Falcona Scotta (1868–1912), rok 1911
Autor: The Print Collector / Heritage Images / Profimedia, Profimedia.cz
Zařízení na odklízení sněhu čistí ulice Moskvy, leden 1965
Autor: Yakov Berliner / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Sněžný skútr GPI-15, vyvinutý v oddělení vědecko-výzkumné laboratoře pro terénní vozidla, Sovětský svaz, únor 1968.
Autor: Yakov Berliner / Sputnik / Profimedia, Profimedia.cz
Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě. Od té doby nikdy nevyjela, první šanci vyrazit do akce má díky mrazivému začátku roku 2026.
Autor: Brno
Fréza a rolby prorazily masu sněhu na silnici mezi Výrovkou a Luční boudou (2. května 2023).
Autor: ČTK
Autor: ČTK
Dálkově ovládaný ořezávač ledu, který používají na zimním stadioně v Uničově.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Řidič rolby ve Skiareálu Lipno má díky technologii SNOWsat LiDAR dokonalý přehled o vrstvě sněhu na sjezdovkách.
Autor: Skiareál Lipno
Autor: Skiareál Lipno
Rolba Kässbohrer PistenBully 600
Autor: Adam Maršál
Elektrická rolba na vrcholu Černé hory
Autor: SkiResort Černá hora - Pec