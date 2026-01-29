Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Autor:
Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým vizím, umně zasazeným do sněhové nadílky budoucnosti. Pokud vás tento výběr vyobrazení někdy až lehce bizarních stojů nezahřeje na těle, tak na duši určitě.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: Pluh, sníh, vynález

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít

Poslední okamžiky před ničivým výbuchem Challengeru.

Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...

29. ledna 2026

Příručka 72 hodin nastavila zrcadlo připravenosti Čechů na krizi. Co dál?

Příručka 72 hodin

Co znamená zvuk sirény? Kam se ukrýt? Jak se zabalit při evakuaci a jaké zásoby mít doma? Odpovědi na tyto otázky vám mohou zachránit život. Přesto je zná jen asi třetina Čechů. Zvrátit toto...

29. ledna 2026

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

29. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Není ice jako ICE. Trumpova parta se bojí memů. Zakazuje ledové výstrahy

Minneapolis zaplavili demonstranti proti ICE (24. ledna 2026)

Internet je skvělý vynález. Umožňuje si dělat legraci z kohokoliv a čehokoliv. V Americe to zašlo tak daleko, že se stát snaží vzniku vtipů preventivně bránit. Je přitom ale sám pro smích.

28. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

28. ledna 2026

POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě

155. díl magazínu POZOR VLAK

Věděli jste, že Tchaj-wan, Belgie, Indonésie, Austrálie, Švýcarsko, Turecko a mnoho dalších zemí má v rámci železniční infrastruktury nainstalované české výhybky z Prostějova? Právě tato světová...

28. ledna 2026

Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce

ilustrační snímek

Společnost Meta, která provozuje známé komunikační a sociální sítě Facebook, Whatsapp a Instagram, plánuje zpoplatnění některých funkcí. Primárně se to bude týkat těch, které jsou nějak napojeny na...

27. ledna 2026  13:07

Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to

Test žárovek, druhý díl

V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou...

27. ledna 2026

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

27. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pád letu JAT 367. Vesna Vulovičová přežila výbuch a pád z 10 kilometrů

Při nehodě letounu Douglas DC-9 jugoslávské letecké společnosti JAT, letícího...

Zánovní DC-9 letící z Kodaně do Záhřebu přesně před 54 lety nad územím Československa zničil výbuch bomby. Stroj se rozpadl na tři kusy. Pád z deseti kilometrů stál život všech 23 cestujících, jako...

26. ledna 2026

Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat

Grónsko. Vojenské letadlo dánského královského letectva na letišti v Nuuku (15....

Poslední zhruba dva týdny se americký prezident Donald J. Trump veřejně zabýval možností získat pro USA Grónsko. Vyhrožoval anexí ostrova a cly proti zemím, které se plánu vzepřou. Po summitu NATO v...

26. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.