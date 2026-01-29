|
Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví
Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety
Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...
Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady
Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...
Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci
Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...
Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít
Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...
Příručka 72 hodin nastavila zrcadlo připravenosti Čechů na krizi. Co dál?
Co znamená zvuk sirény? Kam se ukrýt? Jak se zabalit při evakuaci a jaké zásoby mít doma? Odpovědi na tyto otázky vám mohou zachránit život. Přesto je zná jen asi třetina Čechů. Zvrátit toto...
Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let
Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...
Není ice jako ICE. Trumpova parta se bojí memů. Zakazuje ledové výstrahy
Internet je skvělý vynález. Umožňuje si dělat legraci z kohokoliv a čehokoliv. V Americe to zašlo tak daleko, že se stát snaží vzniku vtipů preventivně bránit. Je přitom ale sám pro smích.
POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě
Věděli jste, že Tchaj-wan, Belgie, Indonésie, Austrálie, Švýcarsko, Turecko a mnoho dalších zemí má v rámci železniční infrastruktury nainstalované české výhybky z Prostějova? Právě tato světová...
Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce
Společnost Meta, která provozuje známé komunikační a sociální sítě Facebook, Whatsapp a Instagram, plánuje zpoplatnění některých funkcí. Primárně se to bude týkat těch, které jsou nějak napojeny na...
Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to
V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou...
Pád letu JAT 367. Vesna Vulovičová přežila výbuch a pád z 10 kilometrů
Zánovní DC-9 letící z Kodaně do Záhřebu přesně před 54 lety nad územím Československa zničil výbuch bomby. Stroj se rozpadl na tři kusy. Pád z deseti kilometrů stál život všech 23 cestujících, jako...
Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat
Poslední zhruba dva týdny se americký prezident Donald J. Trump veřejně zabýval možností získat pro USA Grónsko. Vyhrožoval anexí ostrova a cly proti zemím, které se plánu vzepřou. Po summitu NATO v...