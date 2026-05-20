Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Starý zvětšovák nevyhazujte. Propojte jej s mobilem a ulehčete si práci

Autor:
Není neobvyklé, že nám doma překáží zvětšovací přístroj pro výrobu klasických fotografií. Spolu se zásobou klasických negativů z minulosti tvoří základ „bedny“, kterou se zdráháme vyhodit. Odborník na historické fotografické techniky a neúnavný badatel Karel Richtr nabízí překvapivě jednoduchý návod, jak zvětšovák vzít zpět do hry.

V ateliéru Karla Richtra tentokrát nebudeme popisovat nějakou historickou reprodukční techniku, ale přicházíme s překvapivě jednoduchým návodem, jak si ulehčit práci se starými negativy.

Pokud patříte mezi ty, kteří občas fotí na film, nebo máte doba sbírku filmového materiálů z doby před příchodem digitálu, možná řešíte otázku skenování. Digitalizace filmového materiálu je časově náročný proces. Kvalitní skener nemusí být nejlevnější, zvlášť když uvážíme, že jej nebudeme používat pravidelně. Navíc mnohdy nepotřebujeme kvalitní sken, ale prostě jen potřebujeme vědět, co na filmu je, potažmo vybrat jeden snímek k dalšímu zpracování.

A naopak, může se stát, že chceme dostat na klasický fotografický papír (držme se pro zjednodušení černobílého procesu) digitální fotografii z mobilního telefonu, a to co nejjednodušší cestou. Vlastně jen za použití fotopapíru, pozitivní vývojky a ustalovače.

Karel Richtr přefotografovává promítaný diapozitiv.
Pohled do zvětšovacího přístroje
Ze zvětšováku jsme sundali objektiv a fotografujeme promítaný obraz makroobjektivem.
V našem případě jsme pracovali se zvětšovacím přístrojem Magnifax s barevnou hlavou. Ta ale v případě tohoto použití nemá na funkci vliv.
Pohled do zvětšovacího přístroje na promítaný diapozitiv.
19 fotografií

Jak primitivní, ale jak účinné

Začněme „skenerem“. Do zvětšováku jsme vyzkoušeli více možností. Nejprve jsme proces absolvovali s diákem, který někteří v dřívějších dobách využívali namísto negativního procesu. A potom jsme totéž zkusili s barevným negativem.

Nejprve jsme ze zvětšováku vyňali objektiv a jeho hlavu pootočili do horizontální polohy. Vložili jsme film a zvětšovák rozsvítili. Jde nám o to dostat takto promítaný obraz místo na fotopapír na digitální čip fotoaparátu. A tento může být buď klasický digitální fotoaparát nebo klidně i mobilní telefon. V obou případech je ideální, když bude k dispozici makroobjektiv.

Ze zvětšováku jsme sundali objektiv a fotografujeme promítaný obraz makroobjektivem.

Promítaný obraz jsme takto vyfotili. Je vhodné trochu přiclonit, abychom hloubkou ostrosti trochu eliminovali nerovnoběžnost osy plochy filmu a snímače. I tak ale čas expozice vycházel na 1/250 sekundy, což je pro fotografování z ruky naprosto dostačující.

Technet serial stare fotograficke techniky mega megovka

V počítači jsme fotografii otevřeli ve Photoshopu, ale samozřejmě to může být v jakémkoli jiném programu, který umí pracovat s křivkami, nebo alespoň překlápět obraz z negativu do pozitivu. Tam jsme si výslednou fotku upravili podle potřeby. Na výsledku je samozřejmě znát, že byl fotografovaný z ruky a rovnoběžnost osy plochy filmu a snímače je pouze přibližná. Nicméně pro základní náhled to plně dostačuje.

Fotky z mobilu rovnou na stříbro

Možná překvapivě může působit fakt, že displej mobilního telefonu je dostatečně silný na to, aby běžným expozičním časem dokázal osvítit fotografický papír a vytvořit tak klasickou fotografii. V rámci jednoduchosti jsme se drželi pouze černobílého procesu.

Fotografii v mobilu upravujeme do negativu.

Vybrali jsme fotografii. Za pomoci programu Lightroom jsme ji převrátili do negativu (ale lze to samozřejmě udělat i jiném programu na editaci fotografií). Jas displeje mobilu jsme maximálně zesílili. Mobil jsme pak vložili do zvětšováku místo filmového držáku. V našem případě jsme používali zvětšovací přístroj Magnifax, který je primárně určen pro svitkové filmy a formát snímku 6×9 cm. Zvětšovák na kinofilm, třeba rozšířený Axomat či Opemus, bude tedy vykrývat mnohem menší plochu.

Obraz promítaný na desku jsme zaostřili a při expozičním čase dvě sekundy exponovali na fotopapír. Po běžném vyvolání v univerzální pozitivní vývojce a po přerušení vodou ustálení v ustalovači jsme získali klasický černobílý snímek.

Místo rámečku s negativem dáme do zvětšováku mobilní telefon.

Je to opět velmi jednoduchá a samozřejmě co do kvality „náhledová“ varianta. Nicméně může být základem dalšího kreativního procesu a v některých ohledech ulehčit práci. Karel Richtr je zvyklý pracovat i s opravdu velkými formáty negativu a kvalita výsledného obrazu je v jeho práci samozřejmě zásadní. Nicméně občas není špatné, když je vedlejším produktem i jednoduchá pomůcka pro běžné a rychle použití.

Karel Richtr přefotografovává promítaný diapozitiv.
Pohled do zvětšovacího přístroje
Ze zvětšováku jsme sundali objektiv a fotografujeme promítaný obraz makroobjektivem.
V našem případě jsme pracovali se zvětšovacím přístrojem Magnifax s barevnou hlavou. Ta ale v případě tohoto použití nemá na funkci vliv.
19 fotografií

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jaká letadla používaly a používají severokorejské aerolinky

Iljušin Il-18 společnosti Air Koryo

S Air Koryo by chtěl letět každý dobrodruh. Jediný severokorejský letecký dopravce dnes provozuje tři pravidelné mezinárodní linky. Denní počty mezinárodních letů se pohybují od nuly do šesti....

Železnice zpřístupnila davům ztracené město Inků Machu Picchu

Železnice k Machu Picchu

Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších železničních tratí světa vede pod zaniklé indiánské město Machu Picchu. Je to jediný možný způsob mechanizované dopravy do jeho blízkosti. Přestože jde o trať...

V Praze přistál bývalý speciál maršála Tita. Letoun málem shnil v Africe

Letoun Douglas DC-6B na Letišti Václava Havla v Praze

Koncem minulého týdne přistál na Letišti Václava Havla Praha unikátní stroj Douglas DC-6B ze slavného Hangáru 7 rakouských Flying Bulls. Jde nejen o dokonale zrekonstruovaný kus, ale za zmínku stojí...

Sony slaví 80 let. Podívejte se na nejzajímavější televizory historie

Sony 80 let

Společnost Sony slaví 80 let existence a při příležitosti představení nových letošních televizorů se pochlubila výstavkou svých televizních milníků. Zatímco na novinky je ještě embargo, archivní...

Bezkřídlý zázrak i létající rakev. Jak vznikal legendární letoun F-104

F-104A Starfighter

Šestnáctého května si připomínáme jeden z milníků letecké historie. Letoun F-104 na základně Edwards AFB v Kalifornii dosáhl v roce 1958 průměrné rychlosti 2 259,538 km/h. Zajímavé je, že na krátký...

Starý zvětšovák nevyhazujte. Propojte jej s mobilem a ulehčete si práci

V našem případě jsme pracovali se zvětšovacím přístrojem Magnifax s barevnou...

Není neobvyklé, že nám doma překáží zvětšovací přístroj pro výrobu klasických fotografií. Spolu se zásobou klasických negativů z minulosti tvoří základ „bedny“, kterou se zdráháme vyhodit. Odborník...

20. května 2026

Google ukázal, jak nám změní vyhledávání. Jeho AI více rozumí světu

Šéf společnosti Google zahajuje letošní vývojářskou konferenci firmy.

Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) Společnost Google na své výroční konferenci představila řadu novinek, které podle ní mají změnit to, jak používáme AI. Běžný uživatel bude zřejmě nejvíce narážet na další změny ve vyhledávání, ale...

19. května 2026  21:57

Sony slaví 80 let. Podívejte se na nejzajímavější televizory historie

Sony 80 let

Společnost Sony slaví 80 let existence a při příležitosti představení nových letošních televizorů se pochlubila výstavkou svých televizních milníků. Zatímco na novinky je ještě embargo, archivní...

19. května 2026

Podívejte se na to nejlepší z oslav 70 let základy v Náměšti nad Oslavou

Dvojice nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper z domácí 22. základny...

22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou oslavila 70 let od svého založení. I před nepřízeň počasí zhlédly tisíce návštěvníků letecké ukázky současných, ale i historických strojů z...

19. května 2026

Železnice zpřístupnila davům ztracené město Inků Machu Picchu

Železnice k Machu Picchu

Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších železničních tratí světa vede pod zaniklé indiánské město Machu Picchu. Je to jediný možný způsob mechanizované dopravy do jeho blízkosti. Přestože jde o trať...

18. května 2026

Přípravy na Artemis III běží, bude to poslední krok před letem na Měsíc

Premium
Při misi Artemis III NASA vyzkouší spojení lodi Orion s měsíčními přistávacími...

Dubnová úspěšná mise Artemis II, při níž se při letu kolem Měsíce dostal člověk do zatím nejvzdálenějšího bodu od Země, byla jen dalším krokem k hlavnímu cíli. Tím je návrat lidí na povrch Měsíce....

18. května 2026

Dorůstání končetin a orgánů? Regenerace u lidí jen usnula, vědci ji umí probudit

Premium
Prekurzory kmenových buněk vznikají z univerzálních kmenových buněk, avšak jsou...

Mohly by lidem dorůst amputované končetiny? Nebo nám evoluce zavřela k růstu nových tkání cestu? Vědci dnes překvapivě tvrdí: „Regenerace u člověka pouze usnula. Umíme ji probudit.“

17. května 2026

„S našimi zatracenými loděmi je dnes něco špatně.“ Sto deset let od Jutska

Studie bitvy u Jutska

Na přelomu května a června 1916 vypukla jedna z největších námořních bitev všech dob. Dodnes se diskutuje, kdo ji vyhrál. Věnujeme jí krátký seriál. Článek, který právě čtete, je jeho první díl.

17. května 2026

Bezkřídlý zázrak i létající rakev. Jak vznikal legendární letoun F-104

F-104A Starfighter

Šestnáctého května si připomínáme jeden z milníků letecké historie. Letoun F-104 na základně Edwards AFB v Kalifornii dosáhl v roce 1958 průměrné rychlosti 2 259,538 km/h. Zajímavé je, že na krátký...

16. května 2026

Hurvínek už chodí po jevišti 100 let. Z původního Spejblíka vyrostla legenda

Josef Skupa s Hurvínkem

Před 100 lety se odehrál mimořádný den českého loutkového divadla. Na scéně se tehdy poprvé objevil Hurvínek, postavička, která rychle překročila hranice divadla i jedné generace.

16. května 2026

Jaká letadla používaly a používají severokorejské aerolinky

Iljušin Il-18 společnosti Air Koryo

S Air Koryo by chtěl letět každý dobrodruh. Jediný severokorejský letecký dopravce dnes provozuje tři pravidelné mezinárodní linky. Denní počty mezinárodních letů se pohybují od nuly do šesti....

15. května 2026

Zrod diktátora v rukavičkách. Piłsudski provedl před 100 lety krvavý puč v Polsku

Josef Piłsudski byl mužem dobrodružného života, jehož moc se změnila v...

Před 100 lety začal v Polsku státní převrat, který během dvou dnů změnil směřování země. Maršál Józef Piłsudski vtáhl s oddanými jednotkami do Varšavy a definitivně se vrátil do centra polské...

14. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.