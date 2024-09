Nechte se překvapit výběrem tuctu netuctových fotek letadel od našich čtenářů

Část 1/5

Podívejte se na výběr zajímavého vzorku z objemné porce fotografií letadel od našich čtenářů, kteří je posílali během prázdninových měsíců na základě výzvy: „Vyfotili jste v létě zajímavé letadlo?“ Soubor prakticky všeho, co přišlo, byl na Technetu zveřejněn ve dvou fotogaleriích tady a tady, a to v surové podobě s došlými popisky.

Ve výběru, jehož rozsah – aby to bylo těžší – jsme si předem stanovili na dvanáct fotografií, jsou zařazena jednak letadla u nás méně okoukaná, jednak vyčnívající nějakou zajímavostí anebo prostě jen fotky, které se výběrčímu zdály oproti jiným o hodný kus povedenější.

Dvouplošník s tryskovým a pístovým motorem

Jako první si ukážeme divácky bezpochyby atraktivní předválečný pístový dvouplošník WACO ATO, který je upraven a v historicky nedávné době byl navíc obohacen o proudový motor General Electric CJ610.

Video: Speciálně upravený dvouplošník WACO ATO na leteckém dnu AirVenture Oshkosh 2022

Nesená zásoba paliva pro proudový motor umožňuje jeho chod v celkové době 10 minut během jednoho vystoupení.

Martin Šonka nám hezky rozhýbal krční páteř. | foto: Marie Šimečková

Bezpochyby povedená fotografie z vystoupení Martina Šonky na letounu EXTRA 300SR si zařazení do výběru zasloužila především proto, že je z celého souboru nejakčnější. Ano, vytknout by se dala snad jen „zastavená“ vrtule kvůli příliš krátkému času expozice, ale na druhou stranu to je stále lepší varianta, než kdyby se ta vrtule zastavila doopravdy.