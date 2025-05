Část 1/4

„V roce 2015 mě velmi překvapilo zjištění, že nikdo nikdy nedosáhl dna všech světových oceánů,“ uvedl Vescovo v roce 2018. Doplnil jej Alan Jamieson z univerzity Newcastle, veterán padesáti oceánografických misí, který projekt Five Deeps vedl po vědecké stránce: „Objevy učiněné na této expedici slibují svět nových vědeckých inovací v téměř každé oblasti biologického, geologického a oceánografického studia.“

Zásadním bodem projektu Five Deeps byla bezpochyby stavba ponorky, jež by byla schopna dosáhnout s lidskou posádkou požadovaných hloubek, a to opakovaně. To je velmi podstatný detail. Žádná z ponorek, které dosáhly nejhlubší bod Mariánského příkopu – oblast zvanou Challenger Deep – podobný ponor nezopakovala: Trieste s posádkou Don Walsh, Jacques Piccard (leden 1960), James Cameron v ponorce Deepsea Challenger (březen 2012) ani tříčlenná čínská posádka s ponorkou Fendouzhe (listopad 2020). Nemalou výhodou byl fakt, že Five Deeps se nemusel spoléhat na granty, sponzorské dary či podobné financování, protože byl plně v režii Victora Vescova.

Vescovo výrobu poptal u americké společnosti Triton Submarines, která spolupracuje s desítkami dodavatelů. Práce na něčem, co vyvrcholilo ponorkou Limiting Factor, pojmenovanou po fiktivní kosmické lodi ze vědeckofantastických románů Iaina M. Bankse (dále jen „LF“), bylo však nutné nejprve dobře promyslet. „Je velice jednoduché navrhnout něco, co nelze postavit,“ uvedl pro Boat International šéfkonstruktér Tritonu John Ramsey. Vescovo a spol. Triton se dohodli na devítiměsíční fázi výzkumu, který měl dokázat proveditelnost projektu. „Nejtěžší věcí v tomto procesu bylo navrhnout věc, kterou by lidé mohli vyrobit,“ doplnil Ramsay.

Půvabný detail skýtá fakt, že návrh technického řešení supermoderní LF vznikl uprostřed polí a pastvin, ve 350 let starém domečku malé vesničky Meavy v jihoanglickém Devonu. John Ramsay navrhl ponorku, která vlastně ponorku příliš nepřipomíná. Zvláštní „box“ měří 4,6 metru na délku, 1,9 metru na šířku a 3,7 metru na výšku.

Investor Victor Vescovo uvažoval ekonomicky a chtěl dovést LF do komerční certifikace. Výrazně vyšší nároky na testování (120 % požadované maximální hloubky ponoru) zvýšily nejen bezpečnost, ale poskytly i naději, že po skončení expedice bude toto unikátní zařízení, možné i mnohem snáze prodat. Výši vynaložených investic si lze alespoň přibližně představit podle následné prodejní ceny. Institution of mechanical engeneers uvádí, že po skončení projektu Five Deeps byla ponorka LF na prodej za 48,7 mil. dolarů (v přepočtu zhruba 1,07 mld. korun).

(Podle portálu Divernet.com prodal Vescovo v roce 2022 ponorku LF i s mateřskou lodí Pressure Drop za blíže nespecifikovanou částku společnosti Inkfish, která se zabývá průzkumem oceánů, pozn. red.)