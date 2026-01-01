náhledy
Je to svátek letecké techniky, jehož tradice sahá desítky let zpátky. Pravidelně se na letecké airshow spojené s veletrhem v britském Farnborough objevují novinky i exkluzivní stroje. Projděte se prostřednictvím fotografií po akci, která přilákala před 100 tisíc návštěvníků z celého světa. K vidění byl například tento bezpilotní letoun vybavený raketami ukrajinského obranného průmyslu.
Autor: Reuters
Účastníci mezinárodního leteckého veletrhu ve Farnborough si mohli prohlédnout vysokorychlostní víceúčelový bojový vrtulník Sikorsky S-97.
Autor: Karel Nágl
Podle výrobce je vysokorychlostní víceúčelový bojový vrtulník Sikorsky S-97 lehký taktický prototyp vrtulníku nové generace, který je schopen nést šest vojáků a vnější zbraně.
Autor: Karel Nágl
Sikorsky S-97 Raider může dosáhnout rychlosti přesahující 400 km/h, což je téměř dvojnásobek rychlosti běžného vrtulníku.
Autor: Karel Nágl
Parašutistická akrobatická skupina britské armády „Red Devils“ na veletrhu Farnborough
Autor: Karel Nágl
Tréninkový stroj T-7 vyvinutý ve spolupráci s firem Boeing a Saab zvládne letět rychlostí kolem rychlosti zvuku. Americké letectvo by jej mohlo začít využívat příští rok. Na veletrhu ve Farnborough byl poprvé.
Autor: Karel Nágl
Na této mezinárodní airshow se objevil i unikátní stroj provozovaný společností GE Aerospace. Zvenku vypadá jako běžný Boeing 747-400…
Autor: Karel Nágl
… pohled dovnitř ovšem odhalí zcela jiný příběh. Tento stroj označovaný jako GE Aerospace 747 Flying Test Bed totiž společnost provozuje jako obří létající laboratoř.
Autor: Karel Nágl
I proto je toto kdysi dopravní boeing prošpikován technikou, datovými centry a pracovními stanicemi až pro 20 lidí.
Autor: Karel Nágl
A to vše za účelem testování nových motorů a technologií na to navázaných.
Autor: Karel Nágl
Na veletrhu si mohli návštěvníci prohlédnout i univerzální dvouturbopropový letoun Do228 NXT společnosti General Atomics AeroTec Systems, který má schopnost vzletu a přistání na krátkých drahách (STOL).
Autor: Karel Nágl
Zájemci se na airshow ve Farnborough mohli také podívat podrobněji na nákladní stroj DHL.
Autor: Karel Nágl
I když tento Boeing 777F vozí pod značkou DHL náklad, musí tu být i vybavení pro posádku.
Autor: Karel Nágl
Pro cestujícího na běžných leteckých linkách, by mohl vnitřek nákladního Boeingu 777F působit trochu klaustrofobicky.
Autor: Karel Nágl
To už se dostáváme k české stopě na leteckém veletrhu ve Farnborough.
Autor: Karel Nágl
Odehrál se tu totiž jeden důležitý ceremoniál, který souvisel s novou posilou naší armády.
Autor: Karel Nágl
Proběhl totiž slavnostní křest a pojmenování nového transportního letounu Vzdušných sil AČR C-390 Millennium. Od 20. července 2026 nese čestné jméno „Karel Toman-Mareš“. Je to na počest prvního velitele legendární 311. československé bombardovací perutě RAF.
Autor: MO ČR, Jiří Sejkora
Detail ocasu nově pořízeného transportního stroje C-390 Millennium
Autor: Karel Nágl
Trojice letounů AČR na veletrhu ve Farnborough
Autor: Karel Nágl
Detailní pohled na Saab JAS-39 Gripen v českých barvách na veletrhu ve Farnborough.
Autor: Karel Nágl
Jeden z návštěvníků usedá do kokpitu makety v reálné velikosti stíhacího letounu BAE Systems Tempest z programu GCAP (Global Combat Air Programme) na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough. GCAP by měl sloužit k vývoji víceúčelového bojového letounu šesté generace.
Autor: Reuters
Návštěvníci si na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnboroughu prohlížejí model bezpilotního stíhacího letounu Brontanax od společnosti BAE Systems.
Autor: Reuters
Letoun Lockheed Martin F-35A není na mezinárodního leteckého veletrhu ve Farnborough poprvé.
Autor: Reuters
Pavilon společnosti Leonardo s bezpilotním letounem na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough.
Autor: Reuters
Návštěvníci procházejí kolem pavilonu jedné z vystavujících společností na mezinárodním leteckém veletrhu Farnborough International Airshow 23. července 2026.
Autor: Reuters
Na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough byl vystaven i bezpilotní bombardér „Skyfall Vampire“, který vyvinula a používá Ukrajina.
Autor: Reuters
Pohled na nadzvukový víceúčelový stíhací letoun USAF F-35A Lightning II na veletrhu Farnborough
Autor: Karel Nágl
Pohled na nadzvukový víceúčelový stíhací letoun USAF F-35A Lightning II na veletrhu ve Farnborough
Autor: Karel Nágl
Bezpilotní bojové letadlo U760 Ravenstorm společnosti Airbus na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough
Autor: Reuters
Společnost General Atomics představuje své bezpilotní bojové letadlo „Dark Merlin“ na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnboroughu v hrabství Hampshire ve Velké Británii dne 20. července 2026.
Autor: Reuters
VA-1X představené na veletrhu ve Farnborough je pilotované, plně elektrické letadlo s křídly pro vertikální vzlet a přistání (eVTOL), které bylo navrženo firmou Vertical Aerospace jako regionální letecké taxi s nulovými emisemi.
Autor: Karel Nágl
Návštěvníci sledují leteckou ukázku na veletrhu a aerosalonu ve Farnborough. Toto elektrické letadlo s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL) ze provedlo první veřejný let, při kterém přepnulo z režimu vrtulníku do režimu letadla a zpět.
Autor: AP, Gareth Iwan Jones
Letoun Alia CX300 představený na veletrhu ve Farnborough společností BETA Technologies je plně elektrické letadlo s konvenčním vzletem a přistáním (cTOL), určené k přepravě jednoho pilota a až pěti cestujících nebo nákladu.
Autor: Karel Nágl
Rozloučení s leteckým veletrhem a airshow ve Farnborough
Autor: Karel Nágl