Během pěti dnů se v kolébce britského letectví sešli výrobci, investoři, startupy, akademici, média a další ze 136 zemí.
Premiéru zde měla například společnost Vertical Aerospace, které zde veřejnosti údajně jako první na světě provedla první veřejný let elektrického letadla s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL), při kterém přepnula z režimu vrtulníku do režimu letadla a zpět.
Svůj debut ve Farnboroughu si odbyla také národní akrobatická letecká skupina Spojených arabských emirátů Fursn Al Emarat se svou proslulou leteckou show se sedmi tryskovými letadly.
A nesmíme zapomenout slavnostní představení a pojmenování nového transportního letounu Vzdušných sil AČR .
Od 20. července 2026 nese čestné jméno „Karel Toman-Mareš“, jak připomíná tiskové oddělení ministerstva obrany. Je to na počest prvního velitele legendární 311. československé bombardovací perutě RAF. Pojmenování letounu symbolicky připomnělo blížící se 86. výročí zformování této jednotky, které připadá na 29. července 1940.
V hlavním článkovém videu můžete vidět výše uvedené události a další ukázky z Farnborough International Airshow. Na konci tohoto týdne vám ještě přineseme bohatou fotogalerii z této show.
Jak vypadala akce před dvěma lety, můžete vidět v tomto videu:
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24. července 2024