Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět odhalenou armaturu stěn, které musí odolat případné mimořádné události. Samozřejmostí jsou zóny pro řízený únik případné tlakové vlny. A to není vše.
Autor: Aleš Vašíček
„Stejnou budovu, jenom starší, v areálu Explosie už máme, a je to budova, ve které probíhá homogenizace, neboli mísení bezdýmných prachů. Slouží to k tomu, aby prach měl vždycky stejné vlastnosti jako ten, co jsme vyrobili dřív, anebo jako ten, který vyrobíme do budoucna,“ vysvětluje Martin Vencl, tiskový mluvčí společnosti Explosia a.s. proslulé zejména výrobou výbušniny Semtex.
Na první pohled zaujme neobvyklé množství armatury ve zdech.
Každá z těchto armovacích tyčí o průměru 32 mm váží 160 kilogramů. U běžných železobetonových konstrukcí se používá průměr cca 12–14 mm.
Jak potvrzuje obchodní ředitel Agrostav Pardubice a. s. Petr Mokrý, je na této stavbě použito zhruba 300 kg oceli na m³ betonu. Běžné se přitom používá 120–140 kg.
Další zajímavostí nové budovy jsou zóny pro únik tlakové vlny, které navrhl pyrotechnik ve spolupráci se statikem.
Každá místnost je staticky posuzována samostatně, aby případná mimořádná událost poškodila pouze konkrétní prostor a nerozšířila se do dalších částí výroby.
Únikové zóny pro tlakovou vlnu jsou jen lehce zakryty a izolovány proti vodě.
Budova má monolitický stěnový nosný systém s velmi pevnými nosnými stěnami.
Některé budovy v areálu Explosie mají kolem sebe bezpečnostní valy ze zeminy, které v případě mimořádné události chrání okolní prostor. Ze stejného důvodu je celý areál i zalesněn.
Detail stěny nového provozu homogenizace bezdýmných prachů. „I když v Explosii podobnou budovu už historicky máme, s ohledem na modernizaci, zvyšování bezpečnosti i s ohledem na navyšování kapacit výroby jsme se rozhodli přistoupit ke stavbě další takové budovy,“ vysvětluje mluvčí společnosti Martin Vencl.
V budově se mohou v plném provozu nacházet až stovky kilogramů bezdýmného prachu.
Dřevěné zakrytí únikových zón tlakové vlny
Není bez zajímavosti, že téměř celý prostor za touto zdí bude zasypán pískem. Ten má vytvořit dostatečnou protiváhu, jež by v případě mimořádné události zajistila větší stabilitu budovy.
Betonářské práce v plném proudu
Pozoruhodné je i použití speciálního betonu třídy C40/50, což je zhruba dvojnásobná pevnost oproti běžné bytové výstavbě (obvykle kolem C25/30). Beton této třídy se používá např. u vojenských staveb či mostních konstrukcí.
Celkem bude použito přibližně 3 050 m³ betonu a 632 tun ocelové výztuže.
Množství použité oceli je srovnatelné s konstrukcí velkého desetipatrového panelového domu.
Velký důraz je kladen na přesné vytýčení prostupů a otvorů, protože dodatečné změny by znamenaly řezání silných monolitických stěn.
Některé armovací tyče váží až 160 kg, takže se na stavbě manipulují jeřábem.
Pohled na střešní únikové otvory pro případnou tlakovou vlnu.
Tento prostor bude zasypán pískem.
Detail použitých armovacích tyčí. Vyztužení konstrukce je přibližně trojnásobné oproti běžným budovám.
Beton je zvolen také s ohledem na chemickou odolnost prostředí (třída XC3).
Každá místnost funguje jako samostatná „bezpečnostní zóna“. Konstrukce je navržena tak, aby případná nehoda poškodila pouze jeden prostor a nerozšířila se do dalších částí budovy.
Na dalších fotografiích se můžeme podívat, jak vypadala výstavba Explosie ve 20. letech 20. století.
Autor: archiv Explosia a.s.
Výstavba Explosie ve 20. letech 20. století
