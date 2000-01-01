náhledy
Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi. Průkopník letectví Eugene Burton Ely se oběma zmíněnými kousky navždy zapsal do historie letectví, než nakonec v letounu zahynul. Od slavného přistání uplynulo 115 let. Eugene Burton Ely právě dosedá, a zaznamenává tak první úspěšné přistání letadla na palubu lodi. USS Pennsylvania, 18. ledna 1911, Sanfranciský záliv
Autor: Wikipedia Commons
Start ze zádi pancéřového křižníku USS Pennsylvania 18. ledna 1911, kde předtím úspěšně přistál. Po startu z lodi Eugene Ely úspěšně doletěl zpět do San Francisca.
Autor: CTK / ullstein bild / , ČTK
Eugene B. Ely (v kukle) s manželkou Mabel (vlevo) a kapitán lodi USS Pennsylvania Charles F. Pond (uprostřed) po historicky první přistání letadla na palubě lodi 18. ledna 1911
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Tentýž manévr zaznamenaný z paluby USS Pennsylvania, která byla zakotvená v Sanfranciském zálivu.
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Americký průkopník letectví Eugene B. Ely se narodil 21.října 1886 v Davenportu (Iowa, USA). Jeho cesta k létání vedla přes automobily a zahájilo jí zdemolování letadla jeho přítele a zaměstnavatele. Vrak stroje odkoupil, opravil a začal s létáním znovu. Následně začal pracovat pro leteckého konstruktéra Glena Curtisse. Ely zahynul ve věku nedožitých 25 let v troskách letadla na leteckém dni ve městě Macon (Georgia) 19. října 1911, tedy v roce, kdy jako první člověk dokázal přistát na palubě lodi.
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Zde je zachycený opětovný start z USS Pennsylvania 18. ledna 1911. Z dřevěné rampy o délce 40 metrů a šířce 10 metrů jsou již odstraněny „záchranné“ pytle s pískem po stranách. Na obzoru je sluncem zalitý Sanfranciský záliv, kde loď kotvila.
Autor: akg-images / akg-images / Profimedia, Profimedia.cz
Start letounu Curtiss D ze zádi USS Pennsylvania zachycený z paluby doprovodné lodi.
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Loď USS Pennsylvania se stala první lodí v historii, na jejíž palubě se odehrálo přistání i start letadla.
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Eugene Burton Ely po přistání na palubě lodi USS Pennsylvania 18. ledna 1911
Autor: akg-images / akg-images / Profimedia, Profimedia.cz
Eugene Burton Ely (1886–1911) za řízením letounu Curtiss D
Autor: LIBRARY OF CONGRESS / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Historickou kapitolu letadlových lodí začal Ely psát 14. listopadu 1910, když dokázal vzlétnout z provizorní dřevěné rampy na palubě křižníku USS Birmingham v zátoce Hampton Roads ve Virginii. Plošina byla dlouhá 25 m a široká 7 m.
Autor: US NAVY
Eugene Burton Ely (1886–1911) u letounu Curtiss D
Autor: Wikipedia Commons
Trosky letounu Curtiss, ve kterém během předváděcího letu na výstavě ve městě Macon (Georgia) 19. října 1911 Ely zahynul.
Autor: US NAVY / Sciencephoto / Profimedia, Profimedia.cz
Eugene B. Ely na palubě USS Roe krátce po historicky prvním startu z paluby lodi USS Birmingham 14. listopadu 1910
Autor: U.S. Naval Historical Center