Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí
Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský
Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...
Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru
Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...
I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi
Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...
Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí
Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi....
Rusko se může odpojit od internetu už v březnu 2026. Bude mít vlastní runet
Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....
Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet
Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...
Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?
Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...
Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu
Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...
Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...
Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance
Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...
Americké námořnictvo neví, jakou loď chce. A Trump v tom dělá ještě větší chaos
Námořnictvo Spojených států se zmítá v n-tém kole svých akvizičních křečí. Tentokrát řeší problém s fregatami. Do toho se ozývá prezident Trump s bláznivými nápady na stavbu nepoužitelných monster....
Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády
Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...
Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy
Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026
Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...