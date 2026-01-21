Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí

Autor:
Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi. Průkopník letectví Eugene Burton Ely se oběma zmíněnými kousky navždy zapsal do historie letectví, než nakonec v letounu zahynul. Od slavného přistání uplynulo 115 let.
Loď

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi

Odmrazování letadel na zemi

Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...

Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí

Loď

Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi....

21. ledna 2026

Rusko se může odpojit od internetu už v březnu 2026. Bude mít vlastní runet

teenager dívka telefon mladý podvod internet výdělek tiktok

Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....

21. ledna 2026

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

20. ledna 2026  16:45

Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet

Robotické psy MULES představí indická armáda na přehlídce ke Dni armády

Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...

20. ledna 2026  8:41

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Denní, večerní, noční a biodynamické žárovky v testu

Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...

20. ledna 2026

Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu

Operátor Vlach

Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...

20. ledna 2026

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

19. ledna 2026  16:21

Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...

19. ledna 2026

Americké námořnictvo neví, jakou loď chce. A Trump v tom dělá ještě větší chaos

Kutr pobřežní stráže třídy legend USCGC Hamilton (

Námořnictvo Spojených států se zmítá v n-tém kole svých akvizičních křečí. Tentokrát řeší problém s fregatami. Do toho se ozývá prezident Trump s bláznivými nápady na stavbu nepoužitelných monster....

19. ledna 2026

Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády

Generál Jan Syrový

Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...

18. ledna 2026

Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy

Asus ROG Zephyrus Duo

Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.

18. ledna 2026

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026

Kometa C/2025 R3

Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...

17. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.