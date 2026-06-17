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Nejmenší 100W USB-C nabíječka na světě se vejde do dlaně a utáhne notebook

Václav Nývlt
Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico a míří s ní hlavně na ty, co si koupí nový notebook, který nově podle evropské legislativy musí mít USB-C nabíjení a nemusí mít přibalen nabíjecí adaptér.

Miniaturní nabíječku představujeme ve videu, na podrobnosti se můžete podívat i v komentované fotogalerii.

Nejmenší 100W USB-C nabíječka
Nejmenší 100W USB-C nabíječka
Nejmenší 100W USB-C nabíječka
Nejmenší 100W USB-C nabíječka
Nejmenší 100W USB-C nabíječka
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