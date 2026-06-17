Miniaturní nabíječku představujeme ve videu, na podrobnosti se můžete podívat i v komentované fotogalerii.
Nejmenší 100W USB-C nabíječka na světě se vejde do dlaně a utáhne notebook
Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát...
Je to jasný kandidát na nejlepší mobil roku. Test Oppo Find X9 Ultra
VIDEO Stal se z toho trend. I čínské Oppo přineslo letos do Evropy svůj špičkový model řady, která jinak...
Jak obstál repráček Ikea ve srovnání? Toto dostanete za svých 129 korun
VIDEO Recenze levného repráčku Ikea vyvolala velký čtenářský zájem a myšlenku nějak ukázat rozdíl mezi...
Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra
Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...
Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl
Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...
Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R
OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco...
Nové AirPods Max 2 se naučily nové funkce, zvukem ale na konkurenci nestačí
V soutěži „najdi deset rozdílů“ by to byl chyták. Mimo USB-C konektoru, který už při „upgradu“ v...
KVÍZ: Bojíte se létání? Neodjíždějte na dovolenou bez tohoto kvízu
Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...
Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA
Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto...
Na mladoboleslavské Historical Airshow budou stíhačky Corsair i Boeing 737
V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České...
Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Využijte Windows 11 na maximum. Jak snadněji diktovat či zjistit, co vysává baterii
Windows 11 skrývá pod kapotou řadu chytrých nástrojů, které většina uživatelů při každodenní práci přehlíží. Dokážou automatizovat zabezpečení, zrychlit sdílení souborů bez kabelů, psát text hlasem...
Nejmenší 100W USB-C nabíječka na světě se vejde do dlaně a utáhne notebook
Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico a míří s ní hlavně na ty, co si koupí nový notebook, který nově podle evropské legislativy musí mít...
Analýza poradenské společnosti o využití AI narazila na halucinace
Poradenská a auditorská společnost KPMG patří mezi největší a nejznámější na světě. Přesto, anebo možná právě proto, se jí občas podaří udělat nějakou tu botu. Jednu takovou poměrně velkou našli...
Roky práce a čekání i bouře nad oceánem. Pilot vypráví o přeletu Atlantiku
Je to příběh o neuvěřitelném odhodlání i v okamžiku, kdy se nedaří. Příběh o odvaze, trpělivosti a přátelství, který navíc nese i určitou českou stopu. Na svůj let ryze vodíkovým balonem přes...
Kdo porušil u Splitských vrat pravidla lodního provozu? Možností je několik
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na...
Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
Vyhledávač, nebo noviny? Soud komplikuje Googlu nový byznys, případ může změnit internet
Google se postupně stal králem vyhledávání na internetu a svou roli si chce samozřejmě zachovat i nadále. Proto před nějakou dobou nabídl i vyhledávání prostřednictvím umělé inteligence. Ano, to je...
Výher do nové modelářské soutěže je tolik, že jsme je museli nakládat oknem
Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen...
Vláda USA nařídila pozastavit přístup k pokročilým AI modelům Anthropicu
Americká vláda vydala exportní příkaz, který nařizuje společnosti Anthropic okamžitě zablokovat přístup k jejím nejpokročilejším AI modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční státní...
Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Instagram, Facebook i Messenger potrápil výpadek, služby postupně nabíhají
Nerušenému dokončování pracovních úkolů před víkendem nejspíš napomohl celosvětový výpadek služeb společnosti Meta. Pro uživatele byl omezeně dostupný Instagram, Facebook i Messenger. Zlobila webová...
KOMENTÁŘ: Není ta větev, kterou si pod sebou řežeme, náhodou z oceli?
Nad věcmi denní potřeby paradoxně nemáme ve zvyku příliš přemýšlet. Jednou z nich je i ocel. Ve Velké Británii už rok hoří snaha o zachování posledního tamního závodu, kde lze vyrábět železo z rudy,...