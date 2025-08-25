Airbus A380 byl v okamžiku, kdy piloti zvýšili výkon motorů, ve výšce zhruba 600 metrů nad terénem. Jeho rychlost vůči terénu byla v tomto okamžiku podle Flightradar24 zhruba 260 km/h.
Na záběrech je patrné, že motory razantně zvýšily výkony a za strojem se objevila oblaka spalin. Letoun provedl tzv. go-around. Při druhém pokusu bezpečně přistál. Podle našich informací mohla být důvodem kontrola dráhy, zda se na místě nepohybují ptáci, či zda předchozí letoun ptáka nezasáhl.
Důvody pro go-around
Nestabilní přiblížení – Většina dopravců vyžaduje, aby letoun ve výšce 1 000 stop (305 m) – což při úhlu přiblížení odpovídá vzdálenosti asi třech námořních mílí (3 Nm představují 5,56 km, pozn, red.) od prahu dráhy – byl stabilizovaný. Za stabilní se považuje letoun, který je na finální přistávací rychlosti a plné přistávací konfiguraci, tedy zejména vysunutý podvozek a vztlakové klapky. Studie prokázaly, že nestabilní přiblížení je častou příčinou nehod během přistání letadla. Pokud letoun není ve výšce 1 000 stop stabilní, je obvykle vyžádáno go-around.
Rozestupy – Řídící letového provozu se snaží mezi přistávacími letadly udržet bezpečnou vzdálenost, která je tři až pět námořních mil (1 Nm = 1,852 km, pozn. red.). To dává posádce letadla dostatek času k přistání a opuštění dráhy, než začne přistávat další stroj. Pokud hrozí, že by takový rozestup nebyl dodržen, může řídící nařídit go-around.
Překážka na dráze – Vozidla pozemního personálu, jiná letadla, odpadky či dokonce zvířata na dráze mohou být příčinou ke go-around.
Technický problém – I když jde o vzácný jev, pilot se může rozhodnou pro go-around v okamžiku, kdy se na jeho letadle vyskytne nějaká technická závada. Manévr mu poskytne více času na její vyřešení.
Špatná viditelnost – Přiblížení pomocí naváděcích přístrojů často jasně definuje výšku rozhodnutí (decision altitude, pozn, red.), kdy piloti musí být schopni vidět na dráhu. Pokud piloti nevidí dráhu ani po dosažení tohoto bodu, je vyžadováno go-around.
Špatné povětrnostní podmínky – Nárazy větru či turbulence mohou přistání velmi znepříjemnit. Kupříkladu střih větru může být důvodem, proč se piloti rozhodnou pro go-around, k čemuž jim pomáhá palubní radar, který dokáže třeba zmíněné střihy větru včas detekovat.
Zdroj: Flightradar24 Blog
7. července 2022