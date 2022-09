Je redaktor užitečný idiot? Odpovídáme čtenáři rozčílenému elektromobily

Překotný technický vývoj je všeobecně kladně přijímán, protože zpravidla přináší jednoznačně definované vylepšení pro uživatele. Větší obraz televizoru, vyšší výkon procesoru, větší kapacita paměťové karty, rychlejší přenos souborů, jemněji renderovaná herní grafika… Prostě: bylo to nějaké a teď je to lepší. Děkujeme.

Jsou ale případy, kdy přínos dané technologické změny takto průzračný není. Příkladem budiž přechod z vysílacího standardu DVB-T na DVB-T2. Spoustu lidí rozčílil, protože pro další sledování televizních pořadů z bezplatného pozemního vysílání museli vyměnit televizor nebo dokoupit set-top-box. Přitom oni byli s dosavadní technologií spokojeni a nic měnit nechtěli.

Vysvětlení, že hlavním důvodem inovace je potřeba uvolnit část frekvenčního spektra pro datové sítě páté generace, je dost často nezajímalo. Nezajímal je průmysl 4.0, nechtěli slyšet o nových službách a rozvoji nových odvětví. Chtěli dál sledovat televizní vysílání bez investic. Ani skutečnost, že nový vysílací standard využívá efektivnější kódování a může tak přinést větší množství přenášených stanic a lepší kvalitu obrazu, nebyla pro mnohé dostačující. Aktuální stav jim uživatelsky dostatečně vyhovoval.

Pomáhat ekoteroristům, marxistům…

Největší vášně dnes budí jiná technologická změna – přechod od spalovacích motorů k elektrickým pohonům. Docela hezky to ilustruje následující dopis čtenáře, který mi přistál v e-mailové schránce.

„Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, proč bych si měl kupovat auto, které stojí min 2x tolik, váží min 2x tolik dojede maximálně polovinu (ale v realitě a v porovnání s turbodiesely spíše čtvrtinu)? A vejde se do něj polovina objemu? např... Ford Galaxy 2.2 TDI... průměrná spotřeba 5.5 l v zahraničí (neboli při vysokých cenách nafty způsobených Vámi tzv propagátory ekoteroru..2.7 kč za km, kde cca 40% ceny nafty jsou daně ve prospěch Vás, ekoteroristů, kteří parazití na chudých, kteří si nikdy elektromobil, často dotovaný i z jejich daní nebudou moci dovolit)., 10 tis km za 2 týdny. Auto stálo 2 roky staré 500 tis kč. Máte nějaký jakýkoli argument, který by mne přiměl změnit či upravit svůj názor? Názor je, že politici chtějí více ovládat populaci a užiteční idioti jako Vy jim v tom pomáhají. Jak se cítíte? Pomáhat těmhle ekoteroristům, novodobým marxistům. Děkuji za Váš názor a odpověď,“.

Protože jsem si jistý, že autor mluví z duše nemalé části čtenářů, dovoluji si odpovědět takto veřejně.

K čemu tato technologická změna je?

Je to trochu jako s tím DVB-T2. Na elektrické pohony se totiž nepřechází proto, že by byli řidiči nějak zásadně nespokojeni s provozem vozidel se spalovacím motorem. Ty fungují uspokojivým způsobem a řidiči jsou na ně zvyklí. Tak proč to měnit?

Na elektrické pohony se přechází zejména proto, aby byla automobilová doprava technicky možná a zároveň dostupná nejen za deset, ale také za dvacet, čtyřicet a více let. A také proto, že je urgentně potřeba snížit znečištění ovzduší, zejména v blízkosti obydlí – důležitosti čehož jen zdůrazňuje zjištění vědců o souvislosti znečištěného ovzduší a rizika rozvoje rakoviny.

A jak se pokusím vysvětlit dále, ani jedno současné technologie motorů spalujících ropné produkty neumožní.

Spálit cennou surovinu v motorech je škoda

Začněme samotnou budoucností dopravy poháněné fosilními palivy.

Zásoby ropy, které pod zemským povrchem vznikaly miliony let, se tenčí. Není možné tvrdit, že dochází, protože to s určitostí nikdo neví, ale to, že se od roku 1895, kdy byl vytěžen první barel, zásadně ztenčily, víme s jistotou.

Takzvaný ERoEI (Energy Return on Energy Invested) vyjadřuje poměr „energie vynaložené k získání nové energie“ k „energii získané“. V roce 1930 byla návratnost energetické investice do těžby ropy úžasná – na 1 joul energie investované bylo 100 joulů energie získané, tedy ERoEI 100. V roce 2006 již kleslo ERoEI na 15, tedy jeden investovaný joul energie znamenal pouze 15 joulů získané energie. Je to spíš příklad – hodnoty kolísají zdroj od zdroje a zejména se liší podle způsobu těžby. Nejvýhodnější je nyní těžba z dehtových písků, ale na rychle klesajícím trendu se všechny zdroje shodují.

To, že „dojde ropa“, tak není otázkou toho, že už z ložisek „ani nekápne“, ale že na to „kápnutí“ bude potřeba tolik energie, že to nebude dávat smysl, respektive cena výsledného produktu bude pro zákazníky neakceptovatelná. Nebo by se musely použít technologie, které by v životním prostředí nadělaly nepřiměřenou paseku.

Vyčerpání dostupných zásob ropy by byl mnohem větší problém, než si mnozí připouštějí. Ropa se totiž zdaleka nepoužívá jen pro výrobu paliva. Je důležitou surovinou pro výrobu plastů, gum, léčiv a obrovské spousty dalších důležitých materiálů a komodit, které by najednou nebylo z čeho vyrábět.

Spálit všechnu tuto cennou kapalinu, které lidstvo „dostalo“ konečné množství, je ohromná škoda. A když si uvědomíme, že z ní vyrobené výsledné palivo spalujeme v motorech s mizernou účinností 30–40 procent (jinými slovy, z každých deseti načerpaných litrů jich 6–7 defakto nalejeme do kanálu), začíná se takové počínání jevit jako absurdní a hloupé. Samozřejmě ne v době, kdy to nešlo jinak. Nyní ale vývoj dospěl do stádia, že to jinak jde.

Krásná, futuristická, výborně jezdící. Honda E patří mezi nejzajímavější městské elektromobily.

Znečištěné ovzduší je poukázkou na rakovinu

Automobilová doprava je významným znečišťovatelem ovzduší, zejména ve městech. V uplynulých letech se situace významně zlepšila použitím filtrů pevných částic, které mají podle současných předpisů zachytit a při regeneraci spálit většinu částic o velikosti nad 23 nanometrů. Pozitivní vliv na znečištění okolí je velký, ale v části veřejnosti to vyvolalo dojem, že výfuky z takto vybavených automobilů odvádějí čistý vzduch. Což je dojem mylný.

Jednak proto, že současné předpisy řeší a měří jen částice větší než 23 nanometrů. Ty menší se zatím neřeší, ale již se hovoří o tom, že v budoucnosti by měla přijít i regulace částic nad 10 nanometrů. Ukazuje se také, že během procesu regenerace (řízeného vypalování) filtrů dochází k poměrně vysoké emisi jemnějších přepálených částic (většina „sazí“ je však zlikvidována).

Nejvyšší index roztomilosti má Fiat 500e

Druhým háčkem je, že filtr pevných částic má omezenou životnost. Jeho výměna je nákladná a nemálo řidičů se proto rozhodne pro jeho odstranění – fyzicky je v něm vytvořen volný „průfuk“ a je deaktivováno čidlo diferenčního tlaku, které by se nad tímto stavem rozčilovalo. Takto upravené vozidlo je pro životní prostředí a zdraví lidí škodlivější než vozidlo se starým motorem, které filtr nikdy nemělo. V nových motorech se pracuje s vyššími tlaky a produkují proto částice o menší velikosti, které jsou po vdechnutí nebezpečnější.

Z výfuku samozřejmě nevyletují jen pevné částice, ale třeba oxid uhličitý a oxidy dusíku. Ten první se redukuje snižováním spotřeby paliva, druhý katalytickou reakcí s močovinou (AdBlue).

I na problém s emisemi jsou řešením elektrické pohony, protože mají v místě provozu nulové emise – elektromobil kolem vás projede na ulici, ale do vzduchu nepřidá nic, maximálně zvíří prach na vozovce.

Peugeot e208 a Citroen ë-C4 staví na stejné technice, jako ostatní kolegové z koncernu Stellantis, tedy Opel Corsa-e a DS Crossback e-Tense.

Celkové provozní emise elektrického vozidla se odvíjejí od toho, z jakého elektrického zdroje uživatel akumulátor vozidla dobil. V českém energetickém mixu, který je výrazně negativně ovlivněn velkým podílem uhelných elektráren a má uhlíkovou intenzitu kolem 429 g CO 2 na kWh, vygeneruje elektromobil se spotřebou 17 kWh / 100 km zhruba 73 g CO 2 na kilometr. Pro srovnání, dieselový motor se spotřebou 6 litrů za kilometr jízdy vyprodukuje zhruba 160 g CO 2 , tedy víc než dvojnásobek. A kupříkladu ve Francii s uhlíkovou intenzitou 121 g CO 2 na kWh pak ujetí jednoho kilometru stejným elektromobilem představuje uvolnění přibližně 21 g CO 2 , tedy osmkrát méně než u onoho dieselu.

Evropská i česká energetika směřují k nízkoemisním či bezemisním obnovitelným zdrojům – nyní i proto, že jen to umožní nezávislost na velmocech, zejména Rusku. Celkové emisní zatížení elektricky poháněnými automobily tak bude postupně klesat. A pokud budete dobíjet třeba z vlastní solární elektrárny na střeše, může se vaše emisní stopa přiblížit nule již nyní.

Pět „sobeckých“ důvodů pro koupi

Zatím jsme hovořili o objektivních důvodech přechodu na elektrické pohony. Pro mnoho lidí však ve skutečnosti nejsou podstatné – nedostatek ropy považují za problém dalších generací a znečišťování ovzduší a globální oteplování za konspirace. Tedy nic, co by bylo potřeba řešit. Jaké jsou tedy důvody, pro které by si takoví lidé mohli vybrat elektromobil?

Jednak je to velmi tichý provoz – elektrický pohon produkuje jen velmi nízkou úroveň hluku, u některých vozidel je to, jako by vás někdo táhl na laně, u jiných v interiéru tiché projevy pohonu citlivější ucho na pozadí zaslechne. Elektricky poháněný vůz je natolik tichý i z venku, že zhruba do 30 km/h tvoří akustický doprovod reproduktor, který na pohyb vozidla třeba na parkovišti obchodu upozorňuje chodce v okolí. U vyšších rychlostí o jeho pohybu informuje hluk od rotujících pneumatik. Při cukání ranní kolonou tak sedíte téměř v úplném tichu, které vám budou rušit jen řidiči vozů se spalovacím motorem pod kapotou v okolí. To stejné, co píšeme o hluku, platí i pro vibrace – elektrický pohon je prostě netvoří.

Král silnice i okruhu. Porsche Taycan nabízí neuvěřitelné výkony a skvělé svezení.

Druhým důvodem mohou být dynamické vlastnosti elektrického pohonu. Elektromotor má totiž plný výkon už od nulových otáček a u většiny jím poháněných vozidel i okamžitou reakci na akcelerační pedál, takže záměr řidiče plní mnohem bezprostředněji a svižněji než fosilní předchůdci. Příjemné je to při nájezdu na dálnici, během připojování z vedlejší na hlavní komunikaci nebo při předjíždění na okreskách. Naopak třeba na rozmáčené nezpevněné cestě do kopce oceníte velmi citlivé a jemné dávkování síly v rychlostech limitně se blížících nule – nedá moc práce se rozjet a kopec vyjet bez proklouznutí.

BMW i4 nabízí famózní kombinaci pohodlí, luxusu a sportovní dravosti a ovladatelnosti.

Třetím důvodem může být jednodušší obsluha vozu. Řidič má u nohou jen dva pedály, přičemž většinu času si vystačí jen s tím pravým. Elektromotory se totiž dovedou přepínat do režimu generátoru, při kterém kinetickou energii vozu proměňují zpět na elektrickou a ukládají do akumulátoru – říká se tomu rekuperace.

Většina elektricky poháněných vozidel umožňuje nastavit si sílu rekuperace, takže když řidič sundá nohu z pedálu, vozidlo buď plachtí, nebo více či méně zpomaluje, a řidič tak po brzdovém pedálu sáhne, zejména když chce prudce zabrzdit nebo zastavit. Některá vozidla umí přímo „one-pedal“ ovládání, kdy rekuperací zpomalují až do zastavení. To, že řidič nemusí řadit, asi není potřeba zdůrazňovat – pouze tlačítky (nebo kolečkem či páčkou u volantu) vybere D pro cestu dopředu, R pro couvání nebo P pro parkování.

Interiér BMW i4

Důvodem k pořízení mohou být i nižší nároky na údržbu. Elektricky poháněná vozidla jsou technicky jednodušší (chybí složitý spalovací motor, vícestupňová převodovka, spojka, filtr pevných částic atp.), uživatel tak nemusí řešit výměny oleje a filtrů, svíčky, rozvody a další úkony. Víc jsme o servisu elektromobilů psali zde.

Dalším důvodem pro koupi elektricky poháněného vozidla může být dálkové spuštění vyhřívání nebo klimatizace vozu, kterou nabízí naprostá většina elektricky poháněných vozidel. Stačí v aplikaci v chytrém telefonu kliknout na tlačítko nebo si předem nastavit čas odjezdu a v létě sedáte do vychlazeného vozu, v zimě naopak přijdete k vozidlu vyhřátému, s odmraženými okny a leckdy i zrcátky.

Tři největší nesmysly

„... můžete mi prosím vysvětlit, proč bych si měl kupovat auto, které stojí min 2x tolik, váží min 2x tolik dojede maximálně polovinu (ale v realitě a v porovnání s turbodiesely spíše čtvrtinu)? A vejde se do něj polovina objemu?...“

Elektromobily už zpravidla nestojí dvojnásobek toho co verze se spalovacím motorem, pokud se v konfigurátoru pokusíte co nejvíc přiblížit technické parametry a stupeň výbavy. Reálná cena verze se spalovacím motorem také neodpovídá položce „cena od“, která platí jen pro nejslabší verzi s nejnižší výbavou. Takové verze u elektromobilů nejsou.

Příkladem budiž Volvo XC40 – elektrická verze Recharge versus technickými parametry nejbližší B3 mild hybrid (oba ve stupni výbavy Core). Elektrická stojí 1 249 000 korun, se spalovacím motorem 1 069 000 korun – rozdíl je 180 000 korun, tedy necelých 17 procent. Pokud byste zvolili verzi T2 pouze se spalovacím motorem (ale výkonově výrazně zaostávající), tak by byl rozdíl 230 000 korun, tedy necelých 22 procent.

Volvo XC40 Recharge je prvním krokem k čistě elektrické nabídce švédské automobilky.

U levnějších vozů se rozdíl zvětšuje, respektive cena akumulátoru se do celkové částky víc promítne. Kupříkladu Hyundai Kona Electric Eco Smart vyjde na 889 000 korun, nejbližší benzínová verze (se slabším motorem) pak na 519 000 korun. Rozdíl je asi 70 procent. Největší cenový problém elektromobilů spočívá v tom, že zatím neexistují alternativy levných vozidel, nejlevnější plnohodnotný elektromobil (když vynecháme Renault Twizzy nebo vozítka El Blesk) je poměrně malá a spartánsky provedená Dacia Spring za půl milionu korun.

Dacia Spring, nejlevnější plnohodnotný elektromobil.

Ale zpět k výše zmíněnému Volvu. Pohotovostní hmotnost elektrické verze je 2 030 kg, hmotnost čistě spalovací verze 1 480 Kg. Elektrická verze je tak o 37 procent těžší. Do elektrické můžete naložit 450 kg nákladu, do spalovací „T2“ 500 kg, rozdíl je 11 procent. Objem zavazadlového prostoru elektrické verze je 419 litrů, benzínové 452 litrů, rozdíl je 8 procent, ale spalovací verze zas nemá přední kufr, kam se vedle kabeláže pár drobností také vejde. Elektrická XC40 utáhne přívěs o hmotnosti 1 500 kg, spalovací 1 600 kg, rozdíl činí 6 procent.

To, že elektromobil „váží dvakrát tolik a vejde se do něj polovina“, je tedy čistý nesmysl.

Z hlediska dojezdu na „jednu plnou“ je rozdíl samozřejmě velký. Pokud budeme vycházet z údajů výrobce, elektrická XC40 dojede 424 km, benzínová T2 pak 729 kilometrů, rozdíl je tedy 70 procent. Liší se však ve způsobu použití.

Nabíjet můžete elektromobil kdekoli, kde je klasická elektrická zásuvka, nebo lépe zásuvka třífázová.

Zatímco palivo do vozidla se spalovacím motorem doplníte jen a pouze na čerpací stanici, akumulátor elektromobilu dobíjíte ideálně při parkování. Doma, na chatě, u obchodu, u kina, na parkovišti, v zaměstnání… kdekoli je to možné. A právě aby to bylo možné na co nejvíc místech, je úkolem pro municipality a provozovatele dobíjecích sítí na příští roky. Řidič elektromobilu nemá pomocí aplikace hledat stanici, má zaparkovat a nabíjet.

A je to také zajímavá příležitost pro podnikatele. Když má řidič elektromobilu na výběr, zda využije služeb penzionu, hotelu, kavárny či restaurace, možnost vozidlo nabít jsou vždy body navíc. Zřízení AC nabíjecího místa přitom není nijak komplikované, jsou firmy, které to vyřeší od instalace až po autorizační a platební systém.

Nabíjecí „AC“ sloupky na parkovištích. Zde Renault Zoe doplňující akumulátor nedaleko centra polského Gdaňsku.

Toto příležitostné a destinační nabíjení nemusí být rychlé (stačí 11 nebo 22 kW AC), a proto klade na infrastrukturu mnohem nižší nároky než superrychlé DC UFC nabíjecí stanice s 150kW nebo 300kW výkonem. Ty jsou určeny pro rychlé doplnění energie na cestách.

Skládky plné akumulátorů nebudou

Ačkoli je odpověď dlouhá jako Lovosice, je ještě několik oblastí, které určitě zazní v diskuzi a já je zatím neadresoval. Což tímto trochu telegraficky napravuji.

Těžba lithia. Největší ekologickou zátěž při výrobě elektromobilu představuje těžba a zpracování lithia pro akumulátor, o tom není sporu. Faktem ale také je, že lithium není při provozu vozidla spotřebováváno a až akumulátor doslouží, bude recyklován a lithium znovu použito. Umí to například nedávno zprovozněná továrna společností Northvolt a Volvo. Další budou přibývat tak, jak bude přibývat akumulátorů pro recyklaci (kterých zatím bylo minimum).

Životnost akumulátoru. O tom, jak dlouho vydrží nebo nevydrží akumulátory, koluje spousta nesmyslů. Skutečnost pregnantně shrnul technik Porsche během konference zaměřené na elektrické pohony: „Životnost je větší, než jsme předpokládali.“ Dá se říct, že kvalitní akumulátor by měl vydržet životnost zbytku vozidla. Nedávné v Česku provedené měření degradace ojetého Hyundai Ioniq Electric s 28kWh akumulátorem přineslo příjemné překvapení – u vozidla s nájezdem 224 000 km byl naměřen jen 3,4procentní pokles kapacity. Jako „konec“ akumulátoru ve vozidle se počítá pokles kapacity pod 80 procent. To ale neznamená, že by byl s akumulátorem amen, jen že je příliš zkrácen dojezd osazeného vozidla. Bateriové moduly demontovaného akumulátoru tak čeká další život ve stacionárních uložištích, například u malých fotovoltaických elektráren.

Riziko požáru. Snad každý požár elektromobilu se dostane do médií, takže to vzbuzuje dojem, že takový osud potká skoro každý vůz. Statistiky ale hovoří jinak – i v přepočtu na prodané vozy a najeté kilometry je riziko požáru elektrického vozidla podstatně nižší než u vozidel se spalovacím motorem. Další věcí je, že samotné auto hoří a hasí se úplně stejně jako kterýkoli jiný vůz. Komplikovanější je to s hořením akumulátoru, kdy takzvaný „thermal runaway“ proces lze ukončit pouze dostatečným ochlazením, například dlouhým ostřikem proudem vody. Taková situace je však zcela výjimečná a zpravidla vyšetřování ukázalo, že šlo o výrobní defekt některého ze článků. Možné zahoření akumulátoru je něco, co se jejich výrobci snaží novými postupy, materiály a konstrukcí eliminovat.

Vodíkový elektromobil Hyundai Nexo během plnění u stanice v německém Kasselu.

A co vodík? Skoro každá diskuze o budoucnosti dopravy se dostane k vodíku. Osobně předpokládám jeho uplatnění v nákladní a dálkové dopravě, případně k pohonu vlaků či lodí, ale v osobní automobilové dopravě bych takovým optimistou nebyl. Vodík je totiž extrémně náročný na transport a skladování, vše probíhá při vysokých tlacích a klade to nemalé nároky na kvalitu všech armatur, tlakových nádob a kaskády kompresorů. Nabíjecí nebo tekutá paliva čerpající stanice jsou oproti té vodíkové technicky i finančně téměř legrační. Do osobních vozidel se tlakuje na 700 barů, což jednak znamená spoustu elektrické energie spotřebované při kompresi, jednak fakt, že dopředu může být takto stlačeného vodíku připraveno jen omezené množství – první auta tak vodík doplní během pár minut, ale v závislosti na výkonu stanice to u dalších vozidel ve frontě mohou být i desítky minut. Problematická je i výroba vodíku – naprostá většina se jej zatím vyrábí ze zemního plynu.