První západoněmecká vysokorychlostní jednotka DB řady 403 zprvu příliš úspěšná nebyla, ostatně vznikla pouze ve třech v podstatě prototypových exemplářích. Její čas přišel až později, když byla nasazena do služby Lufthansa Airport Express. Tehdy Lufthansa část své vnitrozemské letecké dopravy přesunula na koleje.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Většina fotek v galerii zobrazuje jednotku DB řady 403 v barvách Lufthansy. Není to ovšem přesná analogie barevného řešení, jak to známe z letadel daného dopravce z té doby. Dolní polovina vozových skříní je v barvě žluté, tedy v podkladové barvě znaku Lufthansy, a horní polovina v barvě světle šedé. Nápisy Lufthansa Airport Express jsou tmavě modré, stejně jako znaky na bocích příďových partií krajních vozů.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Ale pojďme na samý začátek, do doby dlouhé roky před tím, než někoho napadlo, že se do těchto vlaků bude nastupovat s letenkou místo jízdenky. V sezoně 1971/72 zavedly Spolkové dráhy (DB, Deutsche Bundesbahn) novou kategorii vlaků InterCity (IC). Zrychlením a zkvalitněním železniční dopravy chtěly čelit konkurenci rozvíjejícímu se individuálnímu automobilismu a rostoucí vnitrostátní letecké dopravě. Jako vlaky IC jezdily klasické vlaky (myšleno složené z přípojných vozů, jedním slovem vagonů) tažené rychlíkovými lokomotivami (nejčastěji elektrické lokomotivy řady 103). Ale už v roce 1970 si DB objednaly tři vysokorychlostní elektrické jednotky, které byly označeny jako řada 403 (DB-Baureihe 403). Vyrobeny byly v roce 1973 a do pravidelné služby IC vstoupily od sezony 1974/75.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-021242, CC BY-SA 4.0
Jednotka řady 403 se skládala ze čtyř vozů, tedy ze dvou vozů koncových (jinak to snad ani nešlo) a dvou vozů vložených. Přepravní kapacita jednotky se udává 183 míst k sezení, všechna v první třídě. Z toho bylo ovšem 24 míst v jídelní sekci jednoho z vložených vozů, tak ty asi složily k prostřídání potřebným (ale je psáno, že i zbývajících 18 míst v tomto voze šlo po operativním přidání stolků přeměnit na restaurační, a tak ani na ně nebylo možné zakoupit místenku). Před zahájením služby Lufthansa Airport Express byly tyto jednotky přestavěny, s čímž souviselo o snížení počtu sedadel cestující. Nejprve to bylo 171 sedadel, po další modifikaci potom od roku 1988 už jen 151 sedadel. Jednotka se projektovala pro rychlost až 220 km/h a měla maximální povolenou rychlost 200 km/h (v provozu pak samozřejmě musela dodržovat maximální povolenou rychlost na daném úseku tratě).
Autor: Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg PL 734 KD 1063 / Fotograf: Harald Knauer / CC BY 4.0
Jednotky byly určeny k provozu pod střídavou trakční soustavou 15 kV 16,7 Hz, která je na německých železnicích standardní. Každý z vozů měl dva otočné podvozky po dvou dvojkolích. Všechna dvojkolí byla hnací a každé mělo vlastní trakční elektromotor, z toho plyne uspořádání pojezdu Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’+Bo’Bo’. Jednalo se i o první německý vlak s naklápěcími skříněmi, což umožňuje projíždět oblouky s vyššími rychlostmi. Zde s tím byl ovšem trochu problém, skříně šlo sice naklopit až o 4°, ale při takovém náklonu to zlobilo na rozhraní pantograf-trolej, tak byl náklon omezen jen o úhel 2°. Druhý problém v této oblasti spočíval v tom, že osa, kolem které se skříň naklápěla, byla příliš nízko, což někteří cestující odnášeli nevolností. V každém případě netrvalo moc dlouho, než byl u těchto jednotek systém naklápění skříní deaktivován.
Autor: Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg PL 734 KD 2079 / Fotograf: Harald Knauer / CC BY 4.0
Jednotky řady 403 však vydržely jezdit pod hlavičkou InterCity pouze několik let, přesněji do sezóny 1978/79. Nebyly tak flexibilní jako klasické vlaky tažené lokomotivami, kde se dá laborovat s počtem vagonů podle potřeby. Navíc čtyřvozové jednotky někdy svou přepravní kapacitou na vytížených spojích ani nestačily. V dané době byla služba IC navíc rozšířena i o 2. vozovou třídu, což se u klasického vlaku jednoduše realizovalo připojením vozů 2. třídy, ale u jednotky 403, koncipované celé v 1. třídě, by s tím byl trochu problém. Po vyřazení ze služby IC byly jednotky 403 nasazovány pouze příležitostně.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-021115, CC BY-SA 4.0
Druhý a mnohem plodnější život elektrických jednotek 403 začal v roce 1982, kdy byly po rekonstrukci nasazeny v barvách Lufthansy jako vlaky Lufthansa Airport Express. Cílem bylo nahradit některé vnitrostátní letecká spoje rychlou dopravou po železnici. Jednak to vycházelo levněji, ale přínos spočíval i pro uvolnění kapacity některých letišť pro mezinárodní linky.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Služba Lufthansa Airport Express existovala v letech 1982 až 1993. Od začátku se jezdilo na lince mezi mezi hlavním nádražím v Düsseldorfu a mezinárodním letištěm ve Frankfurtu nad Mohanem, s mezizastávkami Kolín nad Rýnem-Deutz, Kolín nad Rýnem hlavní nádraží a Bonn hlavní nádraží (my sice říkáme Kolín nad Rýnem, ale Němci mají prostý Köln, tak ty cedule nemusí být tak velké). Do roka byla linka prodloužena v Düsseldorfu až k letišti. Jezdily čtyři spoje tam a zpátky denně. V toce 1990 byla otevřena druhá linka Lufthansa Airport Express, a to ze Stuttgartu opět do Frankfurtu nad Mohanem.
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Jednotky řady 403 byly angažovány ve službě Lufthansa Airport Express po celou dobu její existence, to znamené do roku 1982 do roku 1993. V roce 1990 byl nasazen ještě další vlak tažený lokomotivou, nejprve řady 111 a později řady 103, což právě souviselo s otevřením druhé linky.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express na nádraží v Kolíně nad Rýnem
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Interiér jednotky řady 403 v době, kdy jezdila jako vlak Lufthansa Airport Express.
Autor: Bundesarchiv, B 145 Bild-F079079-0007 / CC-BY-SA 3.0
Pohled z kabiny strojvůdce jednotky řady 403. Na protikurzu se po vedlejší koleji řítí stejná jednotka.
Autor: Bundesarchiv, B 145 Bild-F079065-0019 / CC-BY-SA 3.0
Mnozí cestující zvyklí cestovat letadlem oceňovali při cestování vlakem Lufthansa Airport Express i bezprostřednější výhledy na krásnou krajinu podél Rýna. Z letadla to sice znali z nadhledu a komplexněji, ale tam jim zase unikalo mnoho zajímavých detailů.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka DB-Baureihe 403 služby Lufthansa Airport Express jede po trati podél Rýna, pod malebným hradem Rheinstein.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka DB-Baureihe 403 služby Lufthansa Airport Express jede přes Oberwesel. Všimněte si kostela sv. Martina a především jeho pro kostel ne příliš tradiční věže, kdy kostel byl součástí městského opevnění.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express projíždí nad kempem situovaným na břehu Rýna.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express projíždí nádražím Niederheimbach.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express vyjíždí z tunelu mezi městečky St. Goar a Oberwesel.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Ač to v této galerii na žádné fotce nevidíme, tak někdy se dvě jednotky 403 spojovaly do jedné soupravy. Jindy se zase jeden z vložených vozů momentálně neprovozované jednotky vložil do jednotky provozované, čímž se z ní stala jednotka pětivozová.
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0
Elektrická jednotka řady 403 v barvách Lufthansa Airport Express
Autor: Joachim Seyferth, CC BY 4.0