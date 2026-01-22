|
Německý vysokorychlostní vlak, který létal po kolejích v barvách Lufthansy
KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?
Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.
Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...
Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru
Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...
Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet
Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....
Svět se mění a my s ním. Proč ale lidí s ADHD pořád přibývá?
Nedaří se jim udržet delší dobu pozornost nebo nevydrží chvíli v klidu. Někteří se potýkají s oběma problémy. Medicína má pro ně diagnózu ADHD. Zdravotnické statistiky registrují nárůst jejich počtu....
Konec éry? Televizory Sony bude vyrábět TCL, značka Bravia zůstane
Japonská společnost Sony se dohodla s čínskou společností TCL na založení společného podniku pro výrobu televizorů. V něm bude mít většinový podíl a tedy i hlavní slovo TCL. Značky Sony a Bravia na...
Červ používá k útoku na kořist vlečný paprsek. Nebo alespoň něco podobného
Maličký živočich dokáže vyskočit do dvacetinásobku své výšky. Ve vzduchu strefí mouchu. Tu pak infikuje a zabije. Jak je to možné?
Ukázal, že to jde. Eugene Burton Ely začal psát historii letadlových lodí
Každý skvělý, či dokonce převratný nápad stojí před jedním zásadním okamžikem. Někdo musí najít odvahu to jako první na světě vyzkoušet. To se týká i vzletu a přistání letadla na palubě lodi....
Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet
Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...
Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?
Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s barevným řízením za stokoruny a high-tech biodynamické i za dva a půl tisíce. Dělají to co slibují? Jsou...
Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu
Vysílal jen na poloviční výkon, přesto ho chytali amatéři po celé Evropě. Na začátku roku 1926 se pražský Radiožurnál stal malým technickým zázrakem – a podle Lidových novin dal tušit, že náš rozhlas...
Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance
Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...