Německý vysokorychlostní vlak, který létal po kolejích v barvách Lufthansy

Radek Folprecht
První západoněmecká vysokorychlostní jednotka DB řady 403 zprvu příliš úspěšná nebyla, ostatně vznikla pouze ve třech v podstatě prototypových exemplářích. Její čas přišel až později, když byla nasazena do služby Lufthansa Airport Express. Tehdy Lufthansa část své vnitrozemské letecké dopravy přesunula na koleje.
DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Oberwesel und St. Goar... DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Bacharach und Oberwesel... DB-Baureihe 403 DB-Baureihe 403 DB-Baureihe 403 DB-Baureihe 403 DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Bacharach und Oberwesel... DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, in Bonn DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Bingerbrück und... DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, bei der Ausfahrt aus dem... DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, Köln DB-Baureihe 403

