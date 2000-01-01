náhledy
Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě takový kartáček společnost Dyson před pár dny představila a uvedla na trh.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kartáček během čištění kamerou vyhledává mezery mezi zuby a do těchto mezer stříká čistící kapalinu, kterou odstraňuje zubní plak. Tím, že proces probíhá při každém čištění je plak odstraněn v jeho počátečním měkkém a mazlavém stádiu, kdy nepotřebuje tolik mechanické energie, jako plak tvrdnoucí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Elektronika se pochopitelně nenachází ve výměnných čistících nástavcích, ale v násadě pod nimi. Pro kameru se stroboskopickým světlem je zde připravena malá kukaň a kousek nad ní – a těsně pod hlavou s čistícími vlákny – je otvor pro výstřik čistící tekutiny.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Detail násady s kamerou (ten miniaturní černý obdélníček), diodou stroboskopického světla a tryskou pro tekutinu (otvor v horní části).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Stroboskopické světlo je potřeba proto, že kamera fyzicky pořizuje sérii fotek s taktem 28 snímků za sekundu, které analyzuje pomocí vytrénované neuronové sítě.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vedle zubního kartáčku potřebujete pro jeho správnou funkci i chemii stejného výrobce. Tuba je speciální nepěnivá zubní pasta. Neobsahuje totiž laurylsulfát sodný, který vám normálně zajistí pusu plnou pěny, ta by zde ale zakrývala výhled kamery. Lahvička obsahuje speciální ústní vodu, kterou tryska kartáčku v maličkých 0,1 sekundy dlouhých pulzech přesně vystřikuje do mezizubních prostor.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vycvičili ji pomocí obrovského množství záznamů z reálných ústních dutin a testovali i s pomocí umělých zubních modelů. Cílem bylo zkombinovat čištění zubů i mezizubních prostor do jednoho procesu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na nich funkci kartáčků předváděli i během představení na veletrhu IFA 2026 v Berlíně…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
… a zároveň jsme si tak mohli prohlédnout přímý přenos videa z kamery do aplikace v telefonu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Součástí kartáčku je i nádržka na ústní vodu pro ostřik mezizubních prostor, která se v nabíjecí stanici automaticky doplňuje z většího zásobníku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nádržka má v sobě pryžový balónek, který udržuje hladinu kapaliny v prostoru tak, aby byla správně nasáta a dopravena do trysky i v situaci, kdy je kartáček hlavou vzhůru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Samotný kartáček patří mezi mohutnější, ale kdo je zvyklý třeba na iO od Oral-B, nebude nijak překvapen.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
75ml tuba zubní pasty stojí 290 nebo 250 Kč podle příchutě, 400ml lahvička ústní vody 250 Kč.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Samotný kartáček je v prodeji za 11 490 Kč, dva kusy náhradních hlavic 690 Kč.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz