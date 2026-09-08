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KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD
V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...
KVÍZ: Od záhadných zmizení po neuvěřitelná přistání: Jak dobře znáte letectví?
Historie letectví není jen o strojích a technice, ale také o neuvěřitelných lidských příbězích, dramatických okamžicích a událostech, které se zapsaly do dějin. Otestujte si, jak dobře se v nich...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
Oprav si sám. Acer ukázal notebook, kde sami vyměníte i panty displeje
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nejekologičtější je ten notebook, který nemuseli vyrobit. Acer na veletrhu IFA 2026 představil model Vero 16, který je navržen s ohledem na co nejdelší životnost. Sami si jej můžete upgradovat a v...
Tento tank T-34 bojoval v bitvě u Kursku. Co říkáte na jeho model?
Sovětský tank T-34 je bezesporu zcela zásadním kusem bojové techniky z období druhé světové války. I proto si jeho model vybral ke ztvárnění třináctiletý modelář Krištof Tomáš Gazdačko. Tento model...
Stále záhadný Jupiter. Kolik toho ještě nevíme o největší planetě naší sluneční soustavy?
Dr. Steve Levin, odborník podílející se na projektu Juno, na sondě k Jupiteru vyslané NASA roku 2011, prohlásil, že jeho snahou je „přinutit teoretiky, aby všechno vyhodili oknem a začali nanovo“. Na...
„Mysleli si, že to vzdám.“ Jak se připravuje let ultralightem na severní pól
Než český pilot Jiří Pruša – jako první člověk na světě – odstartoval a doletěl bez mezipřistání ze Špicberských ostrovů k severnímu pólu v ultralehkém letadle, musel rok a půl řešit něco, k čemu...
OLED displeje z tiskárny zlevní monitory i televize. Viděli jsme první kusy
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) O tom, že se OLED displeje budou vyrábět metodou tisku, se hovoří roky, ale z různých technologických důvodů k tomu nikdy nedošlo. Až nyní s tím přichází výrobce panelů CSOT, patřící pod společnost...
Adamec chtěl být českým Gorbačovem. Nakonec pohřbil sám sebe
Nový seriál Normalizátoři představí komunistické vůdce, kteří v 70. a 80. letech řídili Československo. První díl patří poslednímu normalizačnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi, který se narodil...
Tyto modely bojují o výhru v druhém kole soutěže. Ohodnoťte je a vyhrajte
Skončila naše letní soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026. Nyní dáváme prostor našim čtenářům, aby sami svým procentuálním hodnocením ohodnotili přihlášené výtvory. Hodnotit můžete...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD
V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...
I šéfové AI firem se bojí svých výtvorů, jen to nepřiznají, varuje Bill Gates
Veřejnost se stále častěji dozvídá, jak některé velké jazykové modely překonaly při testech ochranu a napadly různé služby. Zároveň se objevují varování před hrozbami plynoucími z umělé inteligence....
Návrat 3D televizorů? Premiérové představení nás na veletrhu oslnilo
3D televizory se obecně považují za definitivně mrtvou záležitost. Společnost Hisense na veletrhu IFA 2026 představila svůj první MicroLED 3D televizor. Technologicky to dává docela smysl.
Americké letectvo chystá vrtulníky k evakuaci vlády v případě jaderné války
Letectvo Spojených států chce postupně nahradit helikoptéry, které mají na starost běžnou přepravu nejrůznějších hodnostářů z okolí Washingtonu. Kromě toho ale slouží ještě k jedné daleko zajímavější...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Tento tank T-34 bojoval v bitvě u Kursku. Co říkáte na jeho model?
Sovětský tank T-34 je bezesporu zcela zásadním kusem bojové techniky z období druhé světové války. I proto si jeho model vybral ke ztvárnění třináctiletý modelář Krištof Tomáš Gazdačko. Tento model...
Československé Aero L-39 se proslavilo ve světě, dodnes jich létají stovky
Mezi nejúspěšnější výrobky československého leteckého průmyslu patří cvičný letoun Aero L-39 Albatros. Ještě dnes jich ve světě létají stovky. Připomeňme si dnes tento typ u příležitosti konce jeho...