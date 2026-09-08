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Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu

Václav Nývlt
Fotočlánek   8:51
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Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě takový kartáček společnost Dyson před pár dny představila a uvedla na trh.

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