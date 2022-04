Silná Gorila byla první dvousystémová elektrická lokomotiva ČSD

Historickým vývojem se na našich železnicích stala jedna ne příliš šikovná věc, která urputně přetrvává dodnes. Týká se to elektrifikace a jde konkrétně o to, že elektrifikované tratě na severní „půlce“ území původního Československa mají stejnosměrnou napájecí soustavu 3 kV, ale na té jižní střídavou 25 kV 50 Hz.

Jako první se u nás na železnici zaváděla napájecí soustava stejnosměrná. Za počátkem jejího vstupu na hlavní tratě, kdy se ve druhé polovině 20. let elektrifikoval pražský uzel, stál francouzský vliv. Ve velkém rozsahu to však začalo až v 50. letech, kdy vznikla hlavní elektrifikovaná tepna z Čierne nad Tisou (nenechme se zmást, že místo leží zcela na jihu hranice s Ukrajinou) do Prahy, a dále do Ústí nad Labem.

Obě soustavy, tedy stajnosměrná a střídavá, mají své výhody i nevýhody. Obecně výhodnější je však napájecí soustava střídavá, a to díky nižším investičním i provozním nákladům. Když se tedy v 60. letech začalo s elektrifikací na jižním pásu naší republiky, dělo se tak u nás nově za použití napájecí soustavy střídavé.

Již před samotným zahájením elektrifikace střídavou napájecí soustavou vznikaly studie na unifikaci, tedy na přestavbu na severu realizované stejnosměrné trakce na střídavou. Propočty však ukázaly neúměrně vysokou finanční a časovou náročnost takové přestavby, že z toho tenkrát sešlo. Ale v obou nástupnických republikách je otázka unifikace na střídavou soustavu opět v kurzu.

Nejjednodušším postupem z pohledu „zadrátování“ železnic tehdy tedy bylo pokračovat v severní oblasti se soustavou stejnosměrnou a v jižní oblasti se soustavou střídavou. To však znamenalo určité problémy provozní s klasickými jednosystémovými elektrickými lokomotivami. Stejnosměrná elektrická lokomotiva nebo střídavá elektrická lokomotiva jsou omezeny na svá teritoria, jak už názvy kategorií napovídají. A tak se při přejezdu vlaku mezi soustavami musely lokomotivy přepřahat.

Jeden z nápadů jak řešit „dotyk“ obou oblastí dokonce počítal s tím, že by se vlastně ani nesetkávaly v jednom místě (stanici), ale v neelektrifikovaném úseku mezi „hraničními“ stanicemi obou oblastí by byly vlaky přetahovány lokomotivami motorovými. V každém případě to moc dobrý nápad nebyl a v roce 1965 se jako styková stanice realizovala Kutná hora (hlavní nádraží). Samozřejmě i zde se v procesu přepřahání musejí použít posunovací lokomotivy nezávislé trakce.

Kutná Hora byla na hlavní trati mezi Prahou a Bratislavou. Ta mimo jiné v jednom směru pokračovala dále do Východního Německa (NDR) a ve druhém do Maďarska. Rychlíky se to tam jenom hemžilo.

A právě pro nasazení na prestižních rychlíkových spojích na dané trati, jako byly Slovenská strela, Istropolitan, Hungaria, Pannonia a Balt-Orient, se počítalo s první československou dvousystémovou elektrickou lokomotivou.

Dvousystémové, resp. obecně vícesystémové elektrické lokomotivy, jsou tím pravým řešením pro vozbu vlaků překračujících hranice napájecích soustav. Mimo jiné se ve stykové stanici ušetří i lidská a strojová práce motorových posunovacích lokomotiv, a potažmo i velké množství nafty.

Řada ES499.0 byla první dvousystémovou elektrickou lokomotivou Československých státních drah. Na fotografii je druhý vyrobený kus/prototyp ES499.0002. Pro zkoušky při vysokých rychlostech na cerhenickém okruhu dostala lokomotiva před čelní okna ochranné mříže, protože jiná lokomotiva se předtím na stejném okruhu srazila s předmětem pohybujícím se vzduchem, který tam neměl co dělat.

Gorila se stala ztělesněním síly a krásy

První československá dvousystémová elektrická lokomotiva, určená k provozu na tratích se stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV a na tratích se střídavou napájecí soustavou 25 kV 50 Hz, dostala Kryšpínovo označení řady ES499.0. Zde si jenom řekněme, že písmenem „E“ se v Kryšpínově kódu značily elektrické lokomotivy stejnosměrné (protože u nás byly první) a písmeno „S“ měly elektrické lokomotivy střídavé, kvůli kterým bylo zavedeno nedlouho po jejich vzniku právě kvůli rozlišení. Od roku 1988, kdy u nás vešel v platnost nový systém značení lokomotiv, se z řady ES499.0 stala řada 350.

Z přezdívek lokomotivy řady ES499.0, resp. 350, se asi nejčastěji používá Gorila. Pro někoho možná na první pohled divoká přezdívka odkazuje na sílu a mohutnost dané lokomotivy. Ostatně patří mezi nejvýkonnější lokomotivy československé výroby a v době vzniku se o ní hovořilo, že je nejvýkonnější vícesystémovou elektrickou lokomotivou na světě. Dále se uvádí přezdívky Krysa nebo Vysavač. Krysa snad trochu podle vzhledu, někdy se také uvádí v souvislosti s převládajícím zbarvení do šeda prvního prototypu, se kterým jezdil krátce ve svých začátcích.

Řada ES499.0 byla první dvousystémovou elektrickou lokomotivou Československých státních drah. Na fotografii je první vyrobený kus/prototyp ES499.0001.

Na projektu lokomotivy ES499.0 začali konstruktéři plzeňské Škodovky pracovat v roce 1968. Zadání bylo následující. Lokomotiva měla mít dva dvounápravové podvozky s uspořádání pojezdu Bo´ Bo´. Výrobce sice původně navrhoval podvozky šestinápravové, ale ty obecně více škodí železniční dráze, zkrátka ji více opotřebovávají, a tak s tím ČSD nesouhlasily.

Požadovala se maximální rychlost 160 km/h, pojezd a mechanické části měly být ovšem dimenzovány až na 200 km/h. (Rychlostí 160 km/h však vlaky tažené těmito lokomotivami dlouho na žádném úseku tratě jezdit nemohly, protože právě naše tratě to před příslušnou rekonstrukcí neumožňovaly. A tak lokomotivy řady 350 začínaly s touto traťovou rychlostí až od přelomu let 2000 a 2001.)



Celkový výkon trakčních motorů měl dosahovat hodnoty 4 000 kW. Lokomotiva má čtyři hnací nápravy, každou s vlastním motorem (to už vidíme z kódového označení pojezdu výše), takže dostala čtyři stejnosměrné trakční elektromotory s výkonem po 1 000 kW. Hmotnost lokomotivy byla zadána 84 tun, tzn. že připadalo 21 tun na nápravu. Další parametry ze zadávací dokumentace už oželíme.

Konstruktéři se museli vypořádat s tím, co je dosud míjelo. Dvousystémová lokomotiva znamená, že toho musí mít ve strojovně více než „prostá“ lokomotiva stejnosměrná nebo střídavá. Vše se to muselo vejít do předepsané hmotnosti i prostorově strojovny.

Lokomotiva řady 350 (původní řada ES499.0), Praha hlavní nádraží, 1992

Co se týče exteriéru, dostala lokomotivní skříň tehdy moderní hranaté tvary a lokomotiva platila (a stále platí) za velice vydařené estetické dílo. Ostatně pod návrhem skříně lokomotivy je podepsán akademicky malíř a průmyslový designér Boris Duda.

Kvůli aerodynamice designér Duda navrhl výrazně skloněné horní partie čel, tedy tam kde jsou čelní okna. Když to viděli papaláši z federálního ministerstva dopravy, zalekli se těch tvarů čel – tedy jejich markantního sklonu – tak silně, že je chtěli nechat přepracovat. Jenže to se už připravovala i sériová výroba těchto lokomotiv, a tak se důrazné přání soudruhů z ministerstva setkalo s nepořízenou.

První prototyp (ES499.0001) vyjel z montážní haly v roce 1973 a v roce následujícím přišel prototyp druhý (ES499.0002). Osmnáct sériových kusů (ES499.0003 až ES499.0020) Škodovka dodala v roce 1975.

Lokomotiva řady 350 (původní řada ES499.0)

Protože všechny lokomotivy řady ES499.0 byly od počátku přiděleny bratislavskému depu, zůstaly i po rozdělení republiky slovenské straně. V barvách slovenského železničního dopravce je u nás samozřejmě stále vidíme. Přestože se původně plánovala životnost těchto lokomotiv na 20 až 25 let, tak dnes, v roce 2022, jsou po skoro pěti desítkách let služby stále v plné síle. Z dvaceti vyrobených (včetně dvou prototypů) jich stále jezdí osmnáct, dvě byly zničeny při haváriích (v roce 1977 a v roce 1989).

Odvozená Gorila stejnosměrná

I když to s tématem vícesystémových lokomotiv nesouvisí, musíme zmínit ještě stejnosměrnou elektrickou lokomotivu řady E499.2, resp. podle novějšího a platného značení řady 150. Lokomotiva E499.2 konstrukčně přímo vychází z lokomotivy ES499.0. Zjednodušeně se dá říci, že se zkrátka vyráběla bez elektrovýzbroje střídavé části.

Lokomotiva řady 150 (původní řada E499.2)

V letech 1978 plzeňská Škodovaka vyrobila 27 těchto rychlíkových lokomotiv pro tratě elektrifikované stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV. Na rozdíl od původní řady 350 (ES499.0) zůstaly zase všechny lokomotivy řady 150 (E499.2) po rozdělení republiky nově ustanoveným Českým drahám.