Symfonie motorů Merlin. Duxford oslavil 90. výročí Spitfiru ve velkém stylu
Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...
Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.
Čech v sólo závodu přes Atlantik: V průlivu La Manche spím deset minut
Prvního listopadu odstartuje z francouzského Saint-Malo závod samotářů Route du Rhum. Jeho trasa povede až na karibský ostrov Guadeloupe. Letošního ročníku se zúčastní i Čech Milan Koláček se zbrusu...
V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z...
Jaderný reaktor se vydá tam, kam žádný jiný před ním. 1 600 metrů pod zem
Šachta nad jaderným zařízením má být naplněná vodou. Její sloupec vytvoří tlak potřebný k udržení štěpné reakce v chodu, aniž by byla nutná drahá schránka ze železobetonu. Elektrárna umístěná hluboko...
Symfonie motorů Merlin. Duxford oslavil 90. výročí Spitfiru ve velkém stylu
Druhý zářijový víkend se v anglickém Duxfordu konala velká letecká přehlídka Battle of Britain Air Show. Letos se nesla v duchu 90. výročí prvního vzletu letounu Spitfire. Zajímavá byla skupina...
Před 48 lety spadl Boeing na obytnou čtvrť San Diega. Zemřelo 144 lidí
Přesně před 48 lety se přímo nad srdcem San Diega na jihu USA srazil proudový Boeing s vrtulovým letadlem Cessna. Nehoda, která ve své době byla nejhorší na americkém území, si vyžádala životy 135...
Nevyužili výjimku z nařízení EU a vytvořili sluchátka, po kterých mnozí volali
Vyzkoušeli jsme jedny z nejzajímavějších sluchátek na trhu. Nový model zcela bezdrátových sluchátek Sennheiser totiž umožňuje uživatelskou výměnu akumulátorů jak ve sluchátkách, tak v nabíjecím...
Brněnští matematici zachytili při zatmění Slunce jevy, které trvají jen sekundy
Co všechno se může skrývat v několika sekundách úplného zatmění Slunce? Brněnští matematici a fotografové se znovu vydali za vzácným úkazem a přivezli data o koronální díře i nádherně zatočených...
Děti se díky dronům učí zodpovědnosti. Z hráče se může stát pilot, říká Alex Drak
Dron už dávno není jen hračkou pro nadšence. Uplatnění nachází ve filmu, průmyslu i při záchraně životů a podle zakladatele společnosti DronPro Alexe Draka bude schopnost mu rozumět patřit mezi...
Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...
Kde tepe naše kosmické srdce? Česko hrálo při objevování vesmíru důležitou roli
Dobu mořeplaveckých objevů vystřídala éra objevů kosmických. Do tajů galaxie míří i sondy konstruované pod vedením řady odvážných Čechů. Kde tepe kosmické srdce Česka? Objevme ho spolu s magazínem...
Čech v sólo závodu přes Atlantik: V průlivu La Manche spím deset minut
Prvního listopadu odstartuje z francouzského Saint-Malo závod samotářů Route du Rhum. Jeho trasa povede až na karibský ostrov Guadeloupe. Letošního ročníku se zúčastní i Čech Milan Koláček se zbrusu...
Jsou nejlevnější bluetooth repráky k něčemu? Deset jsme jich otestovali
Zahrají hudbu i mluvené slovo, některé k tomu i barevně zablikají. Většina přežije kontakt s vodou nebo pohození do písku. Na jedno nabití vydrží hrát dlouhé hodiny. Co umí a jak hrají? Vyzkoušeli...
V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.
Jaderný reaktor se vydá tam, kam žádný jiný před ním. 1 600 metrů pod zem
Šachta nad jaderným zařízením má být naplněná vodou. Její sloupec vytvoří tlak potřebný k udržení štěpné reakce v chodu, aniž by byla nutná drahá schránka ze železobetonu. Elektrárna umístěná hluboko...