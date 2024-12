Místo rýpadel fotovoltaika. ČEZ testuje nové využití končících dolů

Co s ním? To je otázka, kterou si budou muset v dohledné době zodpovědět majitelé uhelných dolů, které se budou v rámci přechodu na ekologickou energetiku postupně uzavírat. Nekonečné hory přežvýkané horniny, které si bude ještě desítky let postupně sesedat, mnoho možností využití nenabízí.

Jednu z možných variant nyní testuje společnost ČEZ v hnědouhelném dole Bílina. Cílem je důl proměnit ve fotovoltaickou elektrárnu. Protože však na nestabilní podloží výsypek a odkališť nelze instalovat klasické nosné konstrukce, které by se pohybem sesedajících hornin pokroutily a panely popraskaly, využijí k tomu část technologie, která již v dolech je a po ukončení těžby by již neměla využití: střední nosné části pásových dopravníků.

Jak funguje důl?

Prostor dolu můžeme – s velkou dávkou zjednodušení – rozdělit na tři hlavní oblasti.

Tou první je skrývka, kde obří rýpadla odtěžují původní terén, aby se odkrylo ložisko uhlí. V Bílině se odtěžuje zhruba 150–200 metrů horniny podle konkrétního místa.

Druhou je samotné ložisko, odkud se uhlí těží rýpadly.

Skrývka terénu a hornin nad uhelným ložiskem ... ... odkrytý lom, ze kterého se těží uhlí ... ... výsypka odtěžené horniny.

A třetí je výsypka odtěžené horniny. Celý důl se tedy neustále posouvá – ložisko se odkrývá pod nově odtěženým terénem a výsypka přibývá na místě již odtěženého ložiska.

Přesun většiny odtěženého materiálu z místa na místo zajišťují v dole Bílina pásové dopravníky – jak hornin ze skrývky k výsypce, tak vytěženého uhlí k elektrárně nebo jinému zpracování.

Pásové dopravníky přemisťující uhlí směrem k elektrárně na obzoru

Je jich tu rozvedeno více než 90 kilometrů, což představuje zhruba 11 000 středních dílů, kolem kterých se celý plán na budoucí využití dolu točí.

Masivní kovové konstrukce na lyžinách jsou vyrobené tak, aby se na nestabilním podloží nijak nedeformovaly a vydržely nejen značné zatížení, ale odolaly jakýmkoli povětrnostním vlivům.

Důl Bílina - linka dálkové pásové dopravy. Střední díly jsou z obou stran spojené kolejnicemi, což z nich vytvoří pevnou dopravní trasu. Ta může být těžkou technikou posouvána po dole podle potřeby.

V plánech ČEZu a dceřiné společnosti Prodeco, která za projektem stojí, je nebude třeba rozřezávat a likvidovat ve sběrných surovinách, ale naopak další desítky let poslouží jako platformy pro instalaci fotovoltaických panelů.

Tyto konstrukce stačí „dotáhnout“ na místo kde má být elektrárna instalována, doplnit konzolemi pro přichycení panelů, instalovat panely a natahat kabeláž – a pro tu lze využít současných kabelových úchytů. Kabeláž tak bude tahána vzduchem, do země se musí svést pouze uzemnění elektrárny.

11 000 konstrukcí

Tyto samonosné konstrukce jsou natolik těžké a robustní, že je není potřeba do země nijak kotvit a nepohnou se ani za silných větrů a dešťů. Že je výsledná sestava mechanicky odolná vyzkoušeli technici ČEZu i praktickou zkouškou – jeden díl s panely za řetězy zapřáhly za buldozer a jezdili s ním terénem po dole. I po této „jízdě“ byly všechny panely podle Ladislava Michálka ze společnosti Prodeco v perfektním stavu.

Střední díly tu mají o rlzných šířkách, zkušebně osazené jsme viděli varianty 1800 mm a 2000 mm – na větších je 10 panelů, na menším 8.

V tuto chvíli se pro testy využívají vyřazené díly dopravníků, v budoucnosti se ale nejspíše využije všech více než 11 tisíc dílů. Taková elektrárna by měla mít výkon 70 MWp.

Takové využití uzavřeného dolu se zdá být ideální. Jednak má takové území na příští desítky let velmi omezené možnosti jiného využití, protože horniny na výsypce jsou nakypřené a nehomogenní (z odtěžených 1 000 kubíků terénu vznikne na výsypce zhruba 1 300 kubíků) a bude desítky let nerovnoměrně sesedat. Na ní umístěná elektrárna tak nezabírá ani ornou půdu či jakkoli cenné území. A v neposlední řadě lze využít i část existující infrastruktury – například některá kabelová vedení, kterým je důl protkán. Všechna obří rýpadla, drtiče, dopravníky a další vybavení jsou totiž poháněna elektřinou.

V případě dolu Bílina je výhodou i nedaleká elektrárna Ledvice, která dnes spotřebovává většinu uhlí vytěženého v lomu. Její provoz bude logicky končit spolu s těžbou, ale vedení od elektrárny do distribuční sítě včetně transformátorů na velmi vysoké napětí by šlo použít i s novým fotovoltaickým zdrojem. Přípojná místa by tak bylo nutné upravovat, ale ne stavět na zelené louce.