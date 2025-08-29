Ještě před pár lety byly drony vnímány jako hračky pro děti nebo jako další stupeň selfie tyče, který využívali turisté v touze po ještě dokonalejších fotkách. Jednou jsme zmeškali prohlídku zámku, protože vidět kastelána, jak se snaží vyprostit z okapu zatoulaný dron jedné japonské dvojice, byla mnohem zajímavější novorenesanční podívaná.
To je ale hodně dávno. Dnes má ten kastelán jistě vlastní dron, který mu záškodníky pomáhá zavčasu sestřelovat. Technologie šly dopředu a výhody dronů už využívají i další profese.
Kde se mohou drony uplatnit?
Jistě jste si všimli, že i televizní reklamy jsou čím dál důmyslnější a jejich součástí jsou panoramatické záběry, za které by se nemusel stydět ani náročný filmový divák. I to je zásluhou dronů a rozhodně to není jediné odvětví, kde se drony uplatňují. Díky postupnému rozvoji umělé inteligence a dokovacích stanic je navíc možné provozovat drony i bez přítomnosti operátora v terénu.
Přitom zdaleka nejde jen o byznys nebo zábavu. „Drony se podílejí na záchraně životů lidí i zvířat, například při pátrání po ztracených osobách, monitorování povodní či požárů a staly se také nesmírně užitečnými pomocníky při hledání srnčat během senoseče,“ vypočítává využití dronů Alex Novotný z DronPro.
Další komerční využití dronů:
- Filmový průmysl, marketing, zábavní průmysl – díky dronům si zajímavé vizuální efekty mohou dovolit i filmy s nízkým rozpočtem, ale i marketéři během videoprezentací.
- Prodej realit a architektura – to samé se týká i realitních makléřů, protože letecké záběry z okolí nemovitosti i průlet interiérem představují nový domov v celé jeho dynamice i kráse. Architektům umožňuje inspekci střech a konstrukcí.
- Stavebnictví, geodézie a kominictví – mapování terénu, kontrola postupu staveb, inspekce komínů nebo těžko přístupných míst bez nutnosti fyzického výstupu. Lze jím kontrolovat střechy i komíny nebo monitorovat postup stavby bez lezení po žebříku a rizika úrazu.
- Zemědělství – monitorování plodin, analýza stavu půdy, aplikace postřiků.
- Průmysl a logistika – dohled nad výrobními závody, sklady, rozvodnami nebo vedením vysokého napětí.
Kde se smí a nesmí létat s dronem?
Čím pokročilejší jsou technologie a možnosti dronů, tím důležitější je také stanovit pravidla pro jejich pohyb, aby zůstalo chráněno bezpečí lidí a přírody. Ani bezpilotní letadla by se tedy neměla dostat do přílišné blízkosti cizí nemovitosti, aby nenarušovala soukromí.
Zdálo by se tedy, že kodifikovaná pravidla nejsou potřeba a stačí používat selský rozum, obyčejnou slušnost a ohleduplnost. Jenže máloco je tak subjektivní jako mírně úzkoprofilový selský rozum, a tak musí ke slovu přijít zákon.
- Obecně tedy platí zákazy jakékoli rušivé činnosti (včetně provozu dronů), která může změnit, poškodit nebo rušit přírodní prostředí a zasahovat do klidu volně žijících živočichů v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a rezervacích (zejména mimo zastavěná území obcí), pokud není provoz bezpilotního letadla výslovně povolen. Dokonce i na vlastním pozemku může být létání s dronem limitované, pokud je v blízkosti chráněná krajinná oblast.
- I lety v noci jsou dovoleny pouze za určitých okolností.
- Omezení se týká také okruhu pěti kilometrů od letiště, aby nedošlo k narušení leteckého provozu. Ke koordinaci je pak možné použít webovou aplikaci služby Řízení letového provozu.
- Bez povolení vlastníka nebo správce není dovoleno létat v blízkosti elektrického vedení, železnic, dálnic, silnic I. třídy, ropovodů, plynovodů apod.
- Není striktně zakázáno se přibližovat k lidem, ale pouze pokud to očekávají. Není tedy problém, pokud fotograf použije při skupinových svatebních fotkách dron (u některých rodin to ani jinak nejde, mají-li se všichni vejít do záběru). Vletět nad zahrádku mateřské školy je však krajně rizikové nejen pro bezpečí dětí, ale i dronu, protože generace se mění, ale umění střelby z praku nikoli.
- Kdyby to náhodou přece jen někoho napadlo (protože lidská kreativita je opravdu nebezpečná), zakazuje nařízení Evropské komise o pravidlech pro drony převážet jejich pomocí zvířata, lidi a další nebezpečný materiál.
|Oblast / Zóna
|Omezení
|Výjimka
|Národní parky (NP)
|Úplný zákaz letu, vzletu i přistání
|Možno žádat o výjimku u správy NP
|CHKO (Chráněné krajinné oblasti)
|Obecný zákaz bez povolení
|Žádost o výjimku u správy CHKO
|Přírodní rezervace / památky
|Ochrana přírody, zákaz rušení
|Výjimka od správce území
|Letiště a jejich ochranná pásma
|Bez koordinace hrozí konflikt s leteckým provozem
|Koordinace s řízením letového provozu přes DronView
|Ochranná pásma liniových staveb (elektrické vedení, železnice, silnice, plynovody atd.)
|Riziko rušení nebo ohrožení
|Zákaz bez souhlasu správce
|Zástavba, soukromé pozemky
|Možnost porušení soukromí nebo ohrožení osob
|Souhlas vlastníka / dodržení bezpečné vzdálenosti
|Shromáždění osob (demonstrace, koncerty, sportovní akce)
|Zákaz přeletu nad lidmi, kteří s tím nesouhlasí
|Nesmí se létat nad shromážděním
|V noci nebo bez viditelnosti
|V základní kategorii zákaz
|Potřeba výjimky nebo provozní oprávnění
Podrobné informace a omezení přináší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, doplňující vyhlášky, které přesněji definují ochranné zóny a zakázané činnosti, a nařízení Evropské unie.
Kdy potřebuji na dron pilotní průkaz?
Mini drony, které mohou létat bez zkoušek a registrace:
Ještě nedávno se „řidičák na dron“ nevyžadoval stejně jako u autíček a letadélek na dálkové ovládání. S technicky stále dokonalejšími modely rostou i nároky na jejich uživatele, a tak pilotní průkaz na dron i registraci potřebuje většina dronařů v závislosti na typu dronu i místech, kde se bude pohybovat.
Jaké jsou kategorie dronů?
- OPEN A1/A3 je kategorie určená pro létání mimo města, na volném prostranství nebo s menšími drony. Stačí se zaregistrovat jako provozovatel dronu na webu Úřadu pro civilní letectví a splnit online test (odpovědět správně na 30 ze 40 otázek).
- OPEN A2 slouží k létání většími drony ve městě. Zkoušky probíhají přímo na Úřadě pro civilní letectví a skládají se z písemného testu o 30 otázkách, který ověřuje znalosti o počasí, chování dronu ve vzduchu, bezpečnosti i technickém provedení.
- SPECIFIC se zakládá na pokročilejší licenci A2 nebo vyšší a oficiálním povolení od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Platí především pro piloty, kteří se chystají s dronem natáčet ve složitějším provozu, v davu lidí, u silnic, kolem budov nebo třeba v noci. Musí mít dopředu připraven provozní scénář i na zhoršené podmínky a během zkoušek popsat, jak postupovat co nejbezpečněji.
- CERTIFIED je profesionální kategorie, například pro přepravu osob (v Česku zatím není dostupná).
Jak dlouho pilotní průkaz průkaz platí?
Licence OPEN A1/A1 i OPEN A2 platí pět let a je uznávaná ve všech zemích EU. Po uplynutí lhůty ji můžete prodloužit další zkouškou.
Jak získat pilotní průkaz na dron?
Stále se rozšiřující využití dronů a tlak na zvýšení audiovizuálních výstupů je výzva pro techniky, grafiky, kameramany a tak dále. Pokud nechtějí, aby jim „ujel dron“ a převálcovala je mladší generace, neobejdou se v budoucnosti bez pilotního průkazu. Ne nadarmo se mu také říká „řidičák na dron“, brzy totiž může být v některých technických oborech stejnou samozřejmostí jako řidičský průkaz na auto.
„Víš, kolik beru?!“ zeptal se mě sarkasticky přítel, když jsme se bavili o možnostech dronů v jeho profesi a pilotních kurzech. Nemusím být investigativní novinářka na to, abych si domyslela, kolik se platí v umělecké branži. Jenže jsem také profesionální matka a slovo „nejde“ neznám, a tak jsem se začala pídit po možnostech, jak získat na poměrně nákladné kurzy slevu. A zřejmě jsem nebyla jediná, koho napadlo, že létání s dronem není jen hobby, ale i užitečná dovednost, kterou bude brzy ke své práci potřebovat řada lidí.
Jak se stát pilotem dronu: rekvalifikační kurzy hrazené Úřadem práce
Naštěstí to napadlo i pár chytrých hlav na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které se daly dohromady s hlavami na Úřadu práce a vymyslely program, který má pomoct uchazečům o práci i zájemcům o rekvalifikaci.
Díky projektu „Jsem v kurzu“ mohou zájemci absolvovat rekvalifikační kurz úplně zdarma.
Úřad práce ČR v rámci tohoto programu hradí až 100 % nákladů na rekvalifikační kurz v maximální hodnotě do 50 000 Kč za uplynulé 3 roky.
Jsem v kurzu rekvalifikace:
Kurzy digitálního vzdělávání:
„Úřad práce ČR může po schválení proplatit za klienta až celou cenu za rekvalifikační kurz, posuzuje ale jeho účelnost i zkušenosti, vzdělání a další podmínky individuálně u každého klienta, aby splnil vstupní kvalifikační předpoklady kurzu a po jeho absolvování našel pracovní uplatnění v oboru a v daném regionu,“ potvrdila mi tisková mluvčí ÚP Kateřina Pavlíková. „Je tak možné absolvovat více kurzů, ale postupně – jakmile se dokončí první, může účastník zvážit přihlášku na další, ale vždy vzhledem k limitu příspěvku, podmínkám a vypsaných termínů,“ doplnila.
Pozor: K rekvalifikaci financované z Národního plánu obnovy je možné se přihlásit nejdéle do 30. srpna 2025 (musí být ukončena nejpozději do 31. října 2025). Žádost o příspěvek bude možné podávat i nadále, ten však půjde z Operačního programu Zaměstnanost plus.
Přihlášku do kurzů digitálního vzdělávání je možné podat nejpozději do 31. října 2025 a kurz musí být ukončen do 31. prosince 2025.
To se mě ale netýká, když jsem zaměstnaný, nebo ano?
Kdo může kurzy od Úřadu práce využít?
Byla první otázka, která nás s přítelem napadla. Jaké podmínky na žadatele o rekvalifikaci si Úřad práce klade, mi rovněž vysvětlila paní Pavlíková: „Rekvalifikace i kurzy digitálního vzdělávání mohou využívat jak uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří nemají práci, tak i zájemci o zaměstnaní, tedy ti, kteří pracují, ale uvažují o změně kariéry, potřebují si doplnit některé dovednosti a přizpůsobit se tak i změnám na trhu práce či zvýšit své možnosti na pracovní uplatnění i v budoucnu. Abychom mohli poskytnout finanční podporu na kurz, musí být vedeni v evidenci Úřadu práce ČR, a to jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.“
Podmínkou totiž skutečně je, aby žadatel byl po dobu trvání kurzu evidováni u Úřadu práce. Pokud žadatel evidován u ÚP není, bude s jeho souhlasem v rámci přihlášky podána také žádost o vedení v evidenci zájemců. Součástí žádosti je pak i možnost zakliknout automatické vyřazení z evidence po absolvování kurzu.
Výběr rekvalifikačního kurzu
Volba konkrétního rekvalifikačního kurzu je plně v rukou žadatele o podporu. Důležité je pouze to, aby byl kurz uveden v oficiální databázi kurzů na portálu www.jsemvkurzu.cz, kde jsou k dispozici kurzy v oblasti administrativy, účetnictví, ekonomie, managementu, ale i elektroniky a dalších oborů, včetně aktuálně žádaného pilotování dronů (například od poskytovatele DronPro). Zde si uchazeč snadno vyfiltruje kurz, který mu vyhovuje, a samotnou žádost pak podává prostřednictvím Úřadu práce ČR.
